Handball-WM: Nationaltrainer Gislason hat nach Krebs-Tod seiner Frau eine neue Liebe

Von: Vinzent Fischer

Der deutsche Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verlor seine Frau im Mai 2021 an den Krebs. Inzwischen hat der Isländer eine neue Liebe.

München/Katowice – Der deutsche Handball steht so gut da wie lange nicht. Bei der WM 2023 (11. Januar bis 29. Januar) in Schweden und Polen weiß die Nationalmannschaft zu überzeugen und steht bereits sicher im Viertelfinale. Am Montag-Abend entscheidet sich im Duell gegen Norwegen, auf wen die Mannschaft dann trifft (hier geht‘s zum Live-Ticker).

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verliert Ehefrau an Krebs – „Dankbar für jede einzelne Minute“

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg des DHB hat Nationaltrainer Alred Gislason (63). Seit März 2020 hat der Isländer an der Seitenlinie das Sagen. Nach durchwachsenen Ergebnissen bei den ersten Turnieren unter seiner Amtszeit scheint er nun die richtigen Hebel umgelegt zu haben. Und das trotz eines privaten Schicksalsschlags im Mai 2021.

Name: Alfred Gislason Geburtsdatum: 7. September 1959 in Akureyri, Island Nationaltrainer seit: 1. März 2020 Stationen als Trainer: u.a. SC Magdeburg (1999-2006), VfL Gummersbach (2006-2008), THW Kiel (2008-2019)

Damals starb Ehefrau Kara an Krebs. Ein bösartiger Gehirntumor riss Gislasons Jugendliebe binnen weniger Wochen aus dem Leben. Über 40 Jahre waren beide verheiratet, haben drei gemeinsame Kinder und bereits Enkelkinder. Eine schwere Zeit für Gislason, die nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein muss. „Diese Zeit ist unglaublich schnell vergangen und ich bin dir dankbar für jede einzelne Minute“, schrieb Gislason unter einem gemeinsamen Foto bei Instagram.

Erfolgscoach Gislason hat eine neue Liebe: „Es passierte einfach“

Doch inzwischen hat der Bundestrainer neue Kraft geschöpft. Und auch in der Liebe läuft es für Alfred Gislason. Seit ein paar Monaten hat der 63-Jährige eine neue Frau an seiner Seite: die isländische Buchautorin Hrund Grunnsteinsdottir. „Dabei war es aber überhaupt nicht geplant von mir, es passierte einfach …“, sagte Gislason der Bild.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason mit seiner neuen Liebe Hrund Grunnsteinsdottir beim Pärchen-Ausflug in Dresden. © Imago/Kessler-Sportfotografie;Screenshot Instagram/@alligisla (Montage)

Ihr erstes Treffen sei zufällig zustande gekommen, betont der Bundestrainer. Grunnsteinsdottir habe um ein Interview gebeten, es stellte sich heraus, dass ihr Vater Gislasons Co-Trainer bei dessen erster Länderspielreise mit der isländischen Nationalmannschaft war. Eine erste Gemeinsamkeit, auf die noch viele weitere folgen sollten.

„Dann habe ich ihr das Interview gegeben und gesagt: Ich fliege morgen zu meiner Familie nach Akureyri, bin nächste Woche zurück. Dann sollten wir mal essen gehen. So hat es begonnen, es war überhaupt nicht geplant“, so Gislason. „Es passt wirklich gut. Ich kann mit ihr über alles reden.“ (vfi)