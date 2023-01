Verwirrendes Video von DHB-Coach: „Was schnüffelt Alfred Gislason denn da?“

Von: Hannes Niemeyer

Ein Video von der Handball-WM sorgt auf Twitter für Verwirrung: DHB-Coach Alfred Gislason wird erwischt, wie er an einer Substanz schnüffelt.

Kattowice – Es läuft bei der Handball-WM für die deutsche Nationalmannschaft. Nach zwei Siegen gegen Katar und gegen Serbien steht das DHB-Team bereits sicher in der Zwischenrunde. Dort warten allerdings bereits schwerere Aufgaben auf Trainer Alfred Gislason und sein Team. Höchste Konzentration wird gefordert. Und die holt sich jeder auf seine Weise. Mit einer Maßnahme sorgte Gislason allerdings offenbar für Verwirrung.

Name: Alfred Gislason Alter: 63 Jahre Nationalität: Island Stationen als Trainer: KA Akureyri, SG VfL/BHW Hameln, SC Magdeburg, Island, VfL Gummersbach, THW Kiel, Deutschland Erfolge: u.a. 7x Deutscher Meister, 6x DHB-Pokal-Sieger, 3x Champions-League-Sieger

Handball-WM: Gislason beim „schnüffeln“ erwischt – Fan postet Video und ist verwirrt

Auf Twitter ist ein kleiner Video-Auszug aus der ARD-Übertragung zum Spiel gegen Serbien aufgetaucht. Der Schnipsel stammt augenscheinlich von wenige Momente vor Anpfiff. Jedenfalls sind die Nationalspieler um Torhüter Andreas Wolff noch an der Seitenlinie bei letzten Warm-Up-Übungen zu sehen. Auch Coach Gislason macht sich bereit für ein nervenaufreibendes Spiel seiner Truppe um Spielmacher Juri Knorr. Der 63-Jährige kriegt dabei etwas aus einem Fläschchen auf die Hand.

Ein Kollege tropft ihm offenbar etwas auf den Handrücken. Gislason scheint erst minimal darüber zu lecken, dann intensiv daran zu riechen. Grund genug für den Twitterer des Video-Ausschnittes zu fragen: „Was schnüffelt Alfred Gislason bei #GERSRB denn da?“ Wer jetzt direkt an illegale Substanzen denkt oder etwa an das Ammoniak, das russische Fußballer bei der WM im Sommer 2018 vor ihrer Einwechslung schnüffelten, der liegt falsch. Dahinter steckt mutmaßlich etwas sehr Harmloses.

Alfred Gislason „schnüffelt“ Substanz bei Handball-WM: Uwe Gensheimer erklärte schon 2019, was dahinter steckt

Viel mehr dürfte es sich bei dem Mittel, das Gislason da zu sich nimmt, um ein ätherisches Minzöl handeln. In Sportlerkreisen auch als „Japanöl“ bekannt – und bis in Amateur-Kreise beliebt. Schon bei der Handball-WM 2019 häuften sich die Fragezeichen, was denn die Spieler da zu sich nehmen. Der damalige Kapitän Uwe Gensheimer beantwortete das sogar vor Ort. „Koks! Spaß, das war Minzöl“, sagte er und erklärte die Vorteile: „Um die Nase frei zu bekommen“. Auch ZDF-Experte Sven-Sören Christophersen erklärte damals, dass es sich um „japanisches Heilpflanzöl“ handele, das die Nase befreie. Einige Spieler träufeln sich sogar ein paar Tropfen davon auf das Trikot, um auch im Spiel hin und wieder mal daran schnuppern zu können.

So wird auch Alfred Gislason sich vor dem Spiel eine freie Nase durch das „Japanöl“ geholt haben, um dann wie gewohnt fokussiert und emotional mit möglichst klarem Kopf an der Seitenlinie Coachen zu können.

