Handball-WM: Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker - DHB-Team kämpft um das Halbfinale

Von: Patrick Mayer

Im WM-Viertelfinale gegen Frankreich gefordert: Andreas Wolff und das DHB-Team. © IMAGO/Michal Nowak

Deutschland trifft heute Abend im Viertelfinale der Handball-WM auf Frankreich. Das DHB-Team will gegen den Olympiasieger die Sensation. Verfolgen Sie das Spiel ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Handball-WM: Frankreich - Deutschland -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

: Frankreich - Norwegen -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr Schafft es das DHB-Team ins Halbfinale ? Viel hängt von Juri Knorr und Andreas Wolff ab.

Frankreich - Deutschland -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

Update vom 25. Januar, 18.50 Uhr: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verlor seine Frau im Mai 2021 an den Krebs. Inzwischen hat der Isländer eine neue Liebe. Sie macht ihn weniger verkrampft, wie er der ARD erzählte - die Geschichte dahinter.

Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker: Karabatic-Brüder im Viertelfinale im Fokus

Update vom 25. Januar, 18.30 Uhr: Frankreich gegen Deutschland - es ist ein Klassiker des internationalen Handballs. Bei dieser Weltmeisterschaft wird zwischen diesen beiden Top-Nationen ihres Sports ein Halbfinal-Teilnehmer gesucht. Das DHB-Team ist klarer Außenseiter.

Denn: Der Kader der französischen Nationalmannschaft ist mit Stars gespickt, die fast ausnahmslos Champions League spielen. Allen voran seien natürlich die Brüder Nikola Karabatic (38 Jahre) und Luka Karabatic (34, beide Paris Saint-Germain) genannt. Dika Mem (25) und Melvyn Richardson (25, beide FC Barcelona) sowie Kentin Mahé (31, Telekom Veszprém HC/Ungarn) bringen viel Wucht aus dem Rückraum. Ludovic Fabregas (26, FC Barcelona) gilt als einer der besten Kreisläufer der Welt.

Zum Vergleich: Bei Deutschland spielen nur Goalie Andreas Wolff (31, KS Kielce/Polen), Linksaußen Rune Dahmke (29, THW Kiel) und der zweite Spielmacher Philipp Weber (30, SC Magdeburg) Champions League.

Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker: DHB-Team trifft auf den Olympiasieger

Erstmeldung vom 25. Januar: München/Danzig - Es ist angerichtet: Frankreich und Deutschland messen sich heute Abend (ab 20.30 Uhr) im Viertelfinale der Handball-WM (19. bis 29. Januar). In der Ergo Arena von Danzig stehen sich der amtierende Olympiasieger und der Europameister von 2016 gegenüber.

Nicht nur wegen der deutschen Niederlage gegen Mitfavorit Norwegen (26:28) am Montag sind die Franzosen im Duell um das Halbfinale favorisiert. Auf dem Papier ist die „L‘Equipe“, wie das Team um den mittlerweile 38-jährigen Superstar Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain) gerufen wird, schlicht stärker.

Schafft es das DHB-Team ins Halbfinale? Viel hängt von Juri Knorr und Andreas Wolff ab

Bei Deutschland wird indes viel von Torwart Andreas Wolff (KS Kielce) und Spielmacher Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) abhängen. Beide Akteure spielen für das DHB-Team bislang ein überragendes Turnier. Der 31-jährige Wolff hatte meist eine Fangquote von um die 40 Prozent, was bei einer Weltmeisterschaft auf diesem Niveau ein hervorragender Wert ist.

Der erst 22-jährige Knorr ist mit 37 Treffern nicht nur Deutschlands bester Torschütze. Er ist bei seinen ansatzlosen Schlagwürfen aus dem Stand in der Rückraummitte kaum zu bremsen und damit ein X-Faktor für die deutsche Mannschaft. Der gebürtige Flensburger, der beim FC Barcelona ausgebildet wurde, hat zudem eine fast 100-prozentige Quote von der Siebenmeterlinie, was ebenfalls eine Komponente werden könnte. Aber: Reicht das, um die erwartete Trefferbilanz der Karabatic-Brüder und ihrer Kollegen auszugleichen?

Frankreich gegen Deutschland im Live-Ticker: DHB-Team kämpft um das Halbfinale

Verfolgen Sie das Viertelfinale der Handball-WM zwischen Frankreich und Deutschland heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)