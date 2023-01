Handball-WM im Live-Ticker: Nach Klatsche gegen Frankreich – schlägt das DHB-Team Ägypten?

Live-Ticker

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Vinzent Fischer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach der bitteren Klatsche gegen Frankreich trifft Deutschland in den Platzierungsspielen der Handball-WM 2023 nun auf Ägypten. Der Live-Ticker.

Handball-WM : Platzierungsspiele 5-8, Deutschland – Ägypten

: Platzierungsspiele 5-8, Deutschland – Ägypten Nach Klatsche gegen Frankreich : DHB-Team will sich gegen den Afrikameister rehabilitieren

: DHB-Team will sich gegen den Afrikameister rehabilitieren Vor Platzierungsspiel gegen Ägypten : Bundestrainer Gislason nominiert zwei Spieler nach

: Bundestrainer Gislason nominiert zwei Spieler nach Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten

Deutschland – Ägypten

Deutschland: Ägypten: Strafminuten:

Stockholm – Keine 48 Stunden ist es her, dass Deutschland gegen Frankreich im Viertelfinale der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen ausgeschieden ist. Um 15.30 Uhr (TV-Infos) steht das erste Platzierungsspiel für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason an. Dann trifft das DHB-Team in der Stockholmer Tele2 Arena auf Afrikameister Ägypten.

Nach Klatsche gegen Frankreich: DHB-Team will sich gegen den Afrikameister rehabilitieren

Auf dem Papier ist das Duell eine klare Angelegenheit. 14 Mal standen sich Deutschland und Ägypten im Handball gegenüber. Elfmal davon ging der DHB als Sieger vom Platz, drei Spiele gewannen die Nordafrikaner. Deutschland gilt also der Statistik nach als Favorit. Doch leicht werden es die Ägypter den Deutschen mit Sicherheit nicht machen, schließlich gingen sie als Afrikameister in das Turnier.

+ Das DHB-Team um Juri Knorr ist bei der Handball-WM gegen Ägypten gefordert. © IMAGO / Newspix

Zudem scheint das deutsche Team geschwächt. Nach dem tollen Start in die WM riss die Siegesserie nach einem Krimi gegen Top-Favorit Norwegen. Olympiasieger Frankreich war dann eine Hausnummer zu groß für die Mannschaft. Die Reisestrapazen scheinen den Spielern außerdem zu schaffen zu machen. Gegen Ägypten will Deutschland nun nach zwei Niederlagen in Folge wieder zurück in die Erfolgsspur.

Vor Platzierungsspiel gegen Ägypten: Bundestrainer Gislason nominiert zwei Spieler nach

Die Platzierungsspiele sind dabei keineswegs unbedeutend. Zum einen können die teils jungen Spieler Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln und das Turnier mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Nach dem Duell gegen Ägypten trifft das DHB-Team entweder auf Ungarn oder zum zweiten Mal auf Norwegen.

Die abschließende WM-Platzierung entscheidet außerdem über die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Je besser das DHB-Team bei der WM abschneidet, desto leichter wird die Quali-Gruppe für Olympia dann auf dem Papier.

Bundestrainer Alfred Gislason hat vor dem Duell gegen Ägypten nochmal Veränderungen am Kader vorgenommen. Rückraumspieler Lukas Stutzke vom Bergischen HC rückt für Paul Drux (Füchse Berlin) nach, der mit einer Erkältung ausfällt. Rechtsaußen Lukas Zerbe TBV Lemgo-Lippe ergänzt zudem den Kader.

Deutschland gegen Ägypten im Live-Ticker: DHB-Team kämpft um Platz fünf

Verfolgen Sie das Platzierungsspiel Deutschland gegen Ägypten bei der Handball-WM 2023 heute ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. (vfi)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Newspix