Handball-WM JETZT LIVE: Vor Spiel um Platz fünf wird Kritik am Verband laut - „War katastrophal“

Von: Vinzent Fischer

Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden kämpft Deutschland gegen Norwegen um Platz fünf. Der Live-Ticker.

Handball-WM: Spiel um Platz fünf, Deutschland – Norwegen

Deutschland will Revanche: Norwegen bringt DHB-Team um Gruppensieg

DHB kritisiert Handball-Weltverband: WM-Spielplan „katastrophal"

4. Minute: Norwegen kontert durch Sagosen blitzschnell, das ist das erste Tor der Skandinavier. Auf der anderen Seite gibt es Siebenmeter für Deutschland, Juri Knorr humorlos. Overby scheitert auf der anderen Seite erneut an Andreas Wolff.

Deutschland – Norwegen 3:1

Deutschland: Wolff, Birlehm – Golla, Knorr, Zerbe, Köster, M'Bengue, Groetzki, Häfner, Dahmke, Mertens, Stutzke, Steinert, Kohlbacher, Zechel, Witzke Norwegen: Bergerud, Säveras – Eck Aga, Gröndahl, Johannessen, O'Sullivan, Överjordet, Sagosen, Reinkind, Röd, Barthold, Blonz, Björnsen, Gulliksen, Gullerud, Överby Strafminuten: –

2. Minute: Erster Treffer für die deutsche Mannschaft! Knorr steckt überragend durch auf Köster, der vor Bergerud im Fallen einnetzt. Die erste Aktion der Norweger verteidigen die Deutschen stark, zwingen Norwegen zum Abschluss aus ungünstiger Position, das ist leichtes Futter für Torwart Andreas Wolff. Starker Auftakt des DHB-Teams!

1. Minute: Anwurf für Deutschland! Das Spiel läuft.

Update, 12.58: Die Spieler stehen auf der Platte, die Nationalhymnen werden gespielt. In wenigen Minuten geht es in Stockholm los. Deutschland oder Norwegen – wer holt sich den fünften Platz?

Update, 12.52: Für die Deutschen gilt es heute, den norwegischen Top-Star Sander Sagosen zu stoppen. Im Ranking der Top-Scorer bei der WM 2023 steht der 27-Jährige auf Platz drei und wusste wieder einmal zu überzeugen. Seit Jahren gehört Sagosen zur Handball-Weltspitze. Erster der Liste ist übrigens DHB-Star Juri Knorr.

Update, 12.45 Uhr: Wieder haben nur wenige Fans den Weg in die Stockholmer Tele2 Arena gefunden. Schon gegen Ägypten war es gespenstisch leer in dem Mehrzweckstadion, das sonst zwei Fußballmannschaften als Heimstätte dient. Gerade mal 1.604 Fans waren am Freitag vor Ort. Heute sind es hoffentlich etwas mehr.

Update, 12.24 Uhr: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft ist da! Tim Zechel und Djibril M‘Bengue sind neu mit dabei. Sie rücken für Philipp Weber und Simon Ernst in den Kader, wie der DHB vor dem Spiel mitteilte. Zechel winkt dabei sein WM-Debüt im letzten Spiel.

Erstmeldung vom 29. Januar, 11.45 Uhr: Stockholm – Für die deutsche Nationalmannschaft steht der Abschluss der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden an. Nach dem knappen Sieg im ersten Platzierungsspiel über Ägypten (35:34 n.V.) ist das DHB-Team am Sonntag (Anwurf: 13.00 Uhr, TV-Infos) in der Stockholmer Tele2 Arena gegen Norwegen gefordert. Die Mannschaft um Trainer Alfred Gislason sinnt gegen die Skandinavier nach Revanche.

Deutschland will Revanche: Norwegen bringt DHB-Team um Gruppensieg

Denn es ist bereits das zweite Mal, dass Deutschland in der Handball-WM 2023 auf Norwegen trifft. In der Hauptrunde war das DHB-Team nach einer intensiven Partie lange Zeit auf Augenhöhe mit den Skandinaviern, am Ende stand allerdings eine bittere 26:28-Niederlage auf der Anzeigentafel – die erste für die Deutschen im Turnier.

Der DHB musste also Norwegen den Gruppensieg überlassen, und bekam es im Viertelfinale mit Frankreich zu tun. Der Olympiasieger war allerdings eine Hausnummer zu groß für die junge deutsche Mannschaft. Es setzte eine deutliche Pleite (28:35) gegen die Franzosen und damit das Aus. Norwegen scheiterte derweil knapp in der Verlängerung an Spanien (34:35 n.V.).

Deutschlands herausragender Spieler bei der Handball-WM: Rückraumspieler Juri Knorr. © IMAGO/Ingrid Anderson-Jensen

Beide Teams mussten daraufhin mit den Platzierungsspielen vorliebnehmen. Deutschland traf in der ersten Runde auf Ägypten – und machte sich das Leben unnötigerweise selbst schwer. Erst nach Verlängerung knackte das DHB-Team die Nordafrikaner (35:34 n.V.). Norwegen hingegen zeigte Ungarn deutlich die Grenzen auf (33:25).

Jetzt treffen beide Nationen also im Spiel um Platz fünf erneut aufeinander. Die Statistik ist dabei ziemlich ausgeglichen: Von 14 Partien gewann Deutschland fünf, Norwegen ging sechsmal als Sieger vom Platz und dreimal gab es ein Unentschieden.

DHB kritisiert Handball-Weltverband: WM-Spielplan „katastrophal“

Vor allem bei den Deutschen sorgten die Reisestrapazen und die enge Taktung der Spiele für Abnutzungserscheinungen. Gegen Ägypten wirkte das Team vor allem in den Schlussminuten der regulären Spielzeit müde. DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat daher den Handball-Weltverband IHF für den WM-Spielplan kritisiert.

„Eine Weltmeisterschaft soll unsere Sportart promoten und voranbringen, in Bezug auf den Spielplan muss ich aber festhalten: Das war katastrophal“, sagte Kromer dem Fachmagazin Handballwoche. „Was einigen Mannschaften und Nationen bei dieser WM zum Beispiel an Reisen abverlangt wurde, ist für Spitzensportler nicht tragbar.“

Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker: DHB-Team kämpft um Platz fünf

Verfolgen Sie das Spiel um Platz fünf zwischen Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-WM 2023 heute ab 13.00 Uhr hier im Live-Ticker. (vfi)