Handball-WM: Schwedens Team muss 300-Meter-Weg zur Halle mit Bus fahren – Trainer schiebt es aufs TV

Von: Marcus Giebel

Teilen

Wo bitte geht‘s hier zum Bus? Schwedens Handballer um Nationaltrainer Glenn Solberg fahren die kurze Strecke zur Halle bei der Heim-WM. © IMAGO / Bildbyran

Die schwedische Handball-Nationalmannschaft hat bei der WM 2023 ein Hotel ganz in der Nähe der Halle in Göteborg bezogen. Dennoch wird der Weg zu den Partien im Bus zurückgelegt.

München – Die Handball-WM im eigenen Land soll für Schwedens Auswahl zum großen Wurf werden. Dafür haben die Skandinavier nichts dem Zufall überlassen. Um beim gemeinsam mit Polen ausgetragenen Turnier den fünften Weltmeistertitel und den ersten seit 1999 zu erringen, wurde beispielsweise das Quartier unmittelbar in der Nähe der Halle aufgeschlagen, in dem das Team von Trainer Glenn Solberg seine drei Vorrundenspiele austrägt und auch die drei Hauptrundenpartien bestreiten würde.

Nur 300 Meter beträgt der Weg zwischen dem Hotel Opalen und dem Scandinavium, in dem sich zunächst Brasilien, Kap Verde und Uruguay den „Tre Kronor“ entgegenstellen werden. Quasi ein Katzensprung. Da könnte sich die Frage stellen: zur Halle radeln oder laufen? Doch weit gefehlt. Wie der norwegische Coach, der einst für die HSG Nordhorn und die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga spielte, verriet, wird die Kurzstrecke im Bus zurückgelegt.

Handball-WM: Schwedens Team legt 300 Meter mit Bus zurück - „Fernsehen möchte Bilder haben“

„Das hat mit dem Fernsehen zu tun“, erklärte Solberg den verdutzten Journalisten: „Die möchten Bilder davon haben, wie wir aus dem Bus steigen.“ Tja, Bilder sind neben Ergebnissen eben das, was hängen bleibt von Sportereignissen. Ob es die enthusiastischen Fans auf den Rängen sind. Oder das Spektakel auf der Platte. Besondere Bilder sind das Salz in der Suppe – selbst, wenn sie gestellt sind.

Also wird vor jeder Partie das Team und das Team hinter dem Team mit Sack und Pack aufgeladen, um wenige Minuten später am Bestimmungsort abgeliefert zu werden. Wo es dann darum geht, auch sportlich für erinnerungswürdige Bilder zu sorgen. Immerhin: Verpasst einer seiner Akteure mal die Abfahrt, müsste sich der Trainer keinerlei Sorgen machen. Die Halle ist ja vom Hotel aus nicht zu übersehen.

Video: Alle Infos zu Favoriten, Spielorten und Modus bei der Handball-WM 2023

Schwedens Handballer fahren Kurzstrecke bei WM mit dem Bus: „Fokus auf das Wesentliche richten“

Solberg bestätigte mit seinen Aussagen einen Bericht der schwedischen Zeitung Aftonbladet. Der 50-Jährige hob aber auch Vorteile der überaus kurzen Anfahrten hervor. Denn dies ermögliche dem Team, „dass wir den Fokus auf das Wesentliche richten können“.

Dem pflichtete Spielmacher Jim Gottfridsson, der sein Geld in Flensburg verdient, bei, denn schließlich hätten sie „keine Zeit für 55 Selfies“. Immerhin: „Nach den Spielen sind Autogramme und Fotos kein Problem.“ Dann und auch bei Trainingseinheiten sollen die Spieler des Europameisters den Weg zwischen Halle und Hotel zu Fuß zurücklegen.

Handball-WM in Schweden: Skandinavier fuhren schon bei EM-Triumph nur fürs TV um den Block

Der Fußmarsch dürfte direkter zum Ziel führen als die Busfahrt, denn aufgrund der Verkehrsregeln muss zwischen dem Hotel und dem südlicher gelegenen Scandinavium ein kleiner Schlenker in die Tour eingebaut werden. Die drei Ampelanlagen während der 300-Meter-Fahrt könnten natürlich für die Handballer kurz mal entsprechend aus- oder umgeschaltet werden.

Die fragwürdigen Busfahrten, die sicher nicht nur die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg verzweifeln lassen werden, können allerdings auch als gutes Omen herhalten. Bei der EM im vergangenen Jahr wohnte das Team sogar in dem Gebäude, in dem es die Vorrunden- und Hauptrundenspiele in der slowakischen Hauptstadt Bratislava austrug. Dennoch bestand der Hinweg jedes Mal aus einer Busfahrt um den Block – damit das TV schöne Bilder einfangen konnte. Am Ende stand der fünfte EM-Titel - da konnte niemand meckern. (mg, dpa)

Wir bieten eine Übersicht über die TV-Übertragungen der Handball-WM 2023. Deutschlands Hoffnungsträger schrieb vor einem Jahr Schlagzeilen wegen Corona und den Folgen. Ein anderer deutscher Handballer angelte derweil einen zwei Meter langen Wels.