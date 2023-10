Handballer Lichtlein für Nationalmannschaft nachnominiert

Nils Lichtlein wurde für die Spiele der A-Nationalmannschaft gegen Ägypten nachnominiert. © Marco Wolf/wolf-sportfoto/dpa

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Jungstar Nils Lichtlein für den anstehenden Lehrgang nachnominiert. Der U21-Weltmeister von den Füchsen Berlin rückt für den verletzten Rückraumspieler Marian Michalczik in den Kader der Nationalmannschaft, wie der Deutsche Handballbund mitteilte.

Berlin - Lichtlein hat sich beim Tabellenführer der Bundesliga in dieser Saison zum absoluten Führungsspieler entwickelt. „Mit der Nominierung zur A-Nationalmannschaft geht ein Traum für mich in Erfüllung und ich freue mich sehr auf die Mannschaft“, äußerte Lichtlein in einer Mitteilung der Füchse.

Mehrere Debütanten gegen Ägypten

Mit dem 21-Jährigen erhöht sich die Zahl der möglichen Debütanten bei den Testspielen gegen Ägypten auf drei. Auch Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC) und Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) stehen am kommenden Wochenende vor ihren ersten Länderspielen.

Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf hatte sich beim Bundesliga-Spiel verletzt. Auch Michalcziks Teamkollege und Kreisläufer Justus Fischer ist nach DHB-Angaben angeschlagen und wird voraussichtlich zum Team dazustoßen. dpa