Handball-Shootingstar Julian Köster: Seine erste Trainerin ist die Mutter von Deutschlands Fußball-Zukunft

Von: Hannes Niemeyer

Bei der Handball-WM sind einige Augen auf Julian Köster gerichtet. Der 22-Jährige gilt als der Florian Wirtz des Handballs – und hat einige überraschende Verbindungen zum Fußball-Star.

Kattowitz – Im vergangenen Jahr wurde er zu einer der großen Entdeckungen im Welthandball: Julian Köster. Damals noch frische 21 Jahre jung spielte er bei der Corona-Chaos-EM 2022 überraschend groß auf. Kaum jemand hatte ihn auf dem Zettel, da er beim VfL Gummersbach unter Vertrag stand, die damals sogar noch in der zweiten Bundesliga aktiv waren. Mittlerweile hat Köster seinen VfL zurück in die erste Liga geführt, er ist unangefochtener Star der Truppe. Und auch DHB-Trainer Alfred Gislason vertraut den Ausnahmetalent auch bei der anstehenden WM sicherlich auch schon in den drei deutschen Gruppenspielen.

Julian Köster bei der Handball-WM: Shootingstar hat kuriose Verbindung zu deutschlands Fußball-Hoffnung

Rückraumspieler Köster bringt das volle Potenzial mit, ähnlich wie sein Spielmacher-Kollege Juri Knorr, nach seinem grandiosen Einstand bei der vergangenen EM auch bei der Handball-WM 2023 zu einem der Shootingstars des Turniers zu werden. Die Vorzüge: Er ist nicht nur im Angriff gefährlich. Auch in der Abwehr kann er die wichtige Position im Mittelblock einnehmen, ist außerdem bestens als Spitze in der 5:1-Deckung geeignet.

Jung, unfassbar talentiert, eine der großen Hoffnungsträger in seiner Sportart: Köster wird auch schon mal als der Florian Wirtz des Handballs bezeichnet. Und das nicht ohne Grund, denn Köster hat eine gewisse Verbindung zum Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen, der als Zukunftshoffnung im deutschen Fußball gilt. Und die liegt nicht nur im jeweiligen Talent für die Sportart.

Hoffnungsträger bei der Handball-WM – und alter Bekannter von Florian Wirtz: Julian Köster. © IMAGO/Marco Wolf

Julian Köster und Fußball-Star Florian Wirtz: „Seine Mutter war meine erste Trainerin“

Der Grundstein für Kösters rasanten Karriereaufstieg wurde beim TuS SW Brauweiler gelegt. Aus dem Ort ein Stückchen östlich von Köln kommt auch Florian Wirtz, der startete seine Fußball-Karriere dort beim örtlichen Verein SV Grün-Weiß Brauweiler. „Wir waren zusammen auf einer Schule“, gab Köster mal zu seiner Verbindung zu Wirtz an. Die geht aber noch weiter. Während Wirtz Junior zum Fußball ging, war Mutter Karin eher dem Handball zugeneigt, war als Trainerin im Verein aktiv – und begleitete tatsächlich die ersten Schritte von Julian Köster mit Ball in der Hand. „Das lustige: Seine Mutter war tatsächlich meine erste Handball-Trainerin“, berichtete Köster im vergangenen Jahr. „Deswegen verfolge ich auch Leverkusen und besonders Florian Wirtz“.

Anders herum wird Familie Wirtz nun sicherlich auch verfolgen, wie Köster mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Polen versucht, um den Titel mitzuspielen. Dabei kann der Youngster auch auf die Ehrfahrung von zwei „alten Hasen“ im DHB-Trikot setzen: Rune Dahmke, der mit einer dreifachen Welthandballerin zusammen ist und Jannik Kohlbacher, der neben dem Handball hobbymäßig Zwei-Meter-Fische an Land zieht. (han)