Karabatic hört auf: „Wird meine letzte Saison“

Beendet seine Laufbahn: Der Weltklasse-Handballer Nikola Karabatic. © Jan Woitas/dpa

Der Weltklasse-Handballer Nikola Karabatic beendet seine Laufbahn. Bis 2024 spielt er noch für Paris Saint-Germain. Auch die Olympischen Spiele in seiner Heimat hat er noch vor Augen.

Paris - Der dreimalige Handball-Olympiasieger Nikola Karabatic aus Frankreich wird im Sommer 2024 seine Laufbahn beenden.

Das kündigte der frühere Bundesliga-Profi auf der Homepage seines Clubs Paris Saint-Germain an. „Diese Saison wird meine letzte sein“, so der 39-Jährige. „Ich beginne mein 22. und letztes Jahr als Profi bei dem Verein, der mir so viel bedeutet.“

Das erste Spiel seiner Abschiedstournee bestreitet Karabatic am Dienstag im französischen Pokal bei Frontignan - dem Verein, bei dem er das Handballspielen einst erlernt hatte. Die Olympischen Spiele finden 2024 in Frankreichs Hauptstadt statt.

Er gewann in seiner Karriere viermal den Weltmeistertitel und wurde dreimal Europameister. Zudem zählt Karabatic mit drei Goldmedaillen und einer Silbermedaille zu den erfolgreichsten Handballern der Olympischen Spiele. In seiner Zeit beim THW Kiel holte der Rückraumspieler einmal die Champions League, viermal die deutsche Meisterschaft und dreimal den DHB-Pokal. dpa