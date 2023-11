Keine Frauen-WM im Free-TV: Handball-Boss greift ARD und ZDF an

Von: Anna Liebelt

Drucken Teilen

In wenigen Tagen starten die deutschen Handball-Frauen in die Weltmeisterschaft. Live sind die Spiele allerdings nur gegen Bezahlung im Internet zu sehen – ganz zum Ärger von DHB-Boss Andreas Michelmann.

Frankfurt – Während die deutschen Handballer erst im Januar 2024 in die Europameisterschaft starten, wird das DHB-Team der Handball-Frauen bereits am Donnerstag, 30. November, bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Skandinavien gefordert. Doch die Freude zahlreicher Fans hält sich wohl noch etwas in Grenzen, sind die Spiele doch nur gegen Bezahlung live im Internet zu sehen. Vor allem bei DHB-Boss Andreas Michelmann sorgt das für Unverständnis.

Handball Weltmeisterschaft der Frauen Anzahl Teams 32 Mannschaften Austragungsorte Dänemark, Norwegen, Schweden Titelverteidiger Norwegen

DHB-Boss Michelmann kritisiert zu starke Auslegung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Fußball

Wie die dpa mitteilt, reagierte Andreas Michelmann voller Unverständnis, dass die WM-Spiele der deutschen Handballerinnen erneut nicht live im frei zugänglichen Fernsehen zu sehen sind. Schon bei der Europameisterschaft 2022 konnten Fans die DHB-Auswahl nur gegen Bezahlung über private Livestreams verfolgen. In der Verantwortung sieht Michelmann vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender, an denen der DHB-Boss starke Kritik äußerte.

„Ich sehe die Vielfalt des Sports durch die sehr einseitige Berichterstattung von ARD und ZDF gefährdet“, sagt der Präsident des Deutschen Handballbundes gegenüber der dpa und spielt damit auf die Fixierung auf den Fußball an. „Es ist höchste Eisenbahn darüber nachzudenken, die Berichterstattung am Erfolg der Mannschaften zu orientieren“, behauptet Michelmann.

Im Länderspiel gegen Ungarn Anfang November bewiesen die DHB-Frauen Formstärke. Unter Trainer Markus Gaugisch wollen die Handballerinnen bei der anstehenden WM den Titel ergattern. © IMAGO/Noah Wedel

Nach Kritik von DHB-Boss Andreas Michelmann: ARD und ZDF weisen Anschuldigungen zurück

Laut Andreas Michelmann sollten sich die öffentlich-rechtlichen Sender demnach „hinterfragen, ob ihre Berichterstattung noch zeitgemäß oder ob es nicht an der Zeit ist, das gesamte Spektrum des Sports darzustellen“, ergänzt der 64-Jährige. Der DHB-Boss fordert die Sender ARD und ZDF auf, den Frauen eine Chance zu geben, auch im Free-TV gezeigt zu werden.

Auf Nachfrage der dpa wiesen ARD und ZDF die Anschuldigungen des DHB-Bosses zurück. Demnach sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht im Besitz der TV-Rechte. Diese hat der Online-Sender Sportdeutschland.tv erworben, der alle WM-Spiele im Internet gegen Zahlung einer Gebühr live überträgt. So auch die Partie des DHB-Teams am Donnerstag um 18 Uhr gegen Japan und die weiteren Gruppenspiele gegen den Iran und Polen. (ali/dpa)