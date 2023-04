Kohlbacher und Stutzke fallen für Länderspiele aus

Der Kreisläufer Jannik Kohlbacher fällt für die kommenden Länderspiele aus. © Jan Woitas/dpa

Deutschlands Handballer müssen in den Länderspielen gegen Europameister Schweden und den WM-Dritten Spanien auf Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Lukas Stutzke verzichten.

Berlin - „Stutzke wird wegen einer kürzlich erlittenen Gehirnerschütterung nicht dabei sein und Kohlbacher hat Grippe“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason beim Pay-TV-Sender Sky.

Für Kohlbacher rückt Tim Zechel vom HC Erlangen in den Kader für die abschließenden Partien im Euro-Cup am kommenden Donnerstag in Kristianstad und Sonntag in Berlin. Fraglich ist derzeit der Einsatz von Rückraum-Routinier Kai Häfner. „Er ist angeschlagen. Wir müssen abwarten, ob er spielen kann“, sagte Gislason.

Die DHB-Auswahl bestreitet ab Montag in Berlin den letzten Lehrgang in dieser Saison. Die Maßnahme dient der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft im Januar 2024. dpa