Kreuzbandriss: Saison-Aus für Nationalspieler Kastening

Teilen

Timo Kastening wird dem DHB und der MT Melsungen für den Rest der Saison fehlen. © Sascha Klahn/dpa

Bitteres Saison-Aus für Handball-Nationalspieler Timo Kastening: Der Rechtsaußen von der MT Melsungen hat sich einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie zugezogen und fehlt dem Bundesligisten und der DHB-Auswahl im Saison-Endspurt.

Melsungen - Der 26-Jährige erlitt die schwere Verletzung am vergangenen Samstag im Abschlusstraining der Hessen vor dem Spiel bei TuS N-Lübbecke.

Eine Kernspinuntersuchung erbrachte die ernüchternde Diagnose. Kastening, der von Bundestrainer Alfred Gislason für die WM-Play-Off-Spiele gegen Färöer in der kommenden Woche nominiert worden war, fällt damit mehrere Monate aus. „Das ist natürlich besonders hart. Aber ich sage mir, Verletzungen können passieren, das ist bei uns Profisportlern eben das Berufsrisiko“, sagte er.

In der nächsten Woche wird sich Kastening in Berlin einer Operation unterziehen, danach folgt eine lange Rehabilitation. „Das hört sich zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht etwas komisch an, aber auf diese Herausforderung freue ich mich sogar schon“, sagte der Nationalspieler. dpa