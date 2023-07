Leichte WM-Vorrundengruppe für die deutschen Handballerinnen

Bundestrainer Markus Gaugisch und sein Team erwischten eine machbare WM-Vorrundengruppe. © Angelos Tzortzinis/DPA/dpa

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen trifft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft auf Polen, Japan und den Iran. Das ergab die Auslosung im schwedischen Göteborg.

Göteborg - „Wir werden mit Polen um den Gruppensieg kämpfen“, sagte Kapitänin Emily Bölk. Japan sieht die 25-Jährige wegen der unkonventionellen Spielweise als „eine besondere Herausforderung. Darauf müssen wir uns einstellen, aber wir gehen genauso wie gegen den Iran als Favorit in dieses Spiel“.

Das Turnier mit 32 Teams findet vom 29. November bis zum 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden statt. Deutschland bestreitet seine Spiele in der Gruppe F im dänischen Herning. Die Vorrunde wird in acht Gruppen mit je vier Mannschaften ausgespielt, von denen sich jeweils die ersten drei für die vier Hauptrundengruppen qualifizieren. Die Sieger und Zweitplatzierten der zweiten Turnierphase treten dann in den Viertelfinals an.

Top-Favoriten sind der Titelverteidiger und aktuelle Europameister aus Norwegen sowie Olympiasieger Frankreich. Die DHB-Auswahl hatte bei der vergangenen WM und EM jeweils den siebten Platz belegt. In der Hauptrunde würde die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch auf die drei besten Mannschaften der Gruppe E mit Dänemark, Rumänien, Serbien und Chile treffen. dpa