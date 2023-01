Dreifacher Welthandballer liebt Influencerin: Musik-Festival veränderte ihr Leben für immer

Von Roskilde bis unter die Haube

+ © screenshot Mikkel Hansen Instagram Mikkel Hansen und Stephanie Gundelach im Jahr 2019 mit dem kleinen Eddie Max im Arm. © screenshot Mikkel Hansen Instagram

Der dänische Handball-Star Mikkel Hansen ist einer der besten Spieler der Welt. Privaten Rückhalt hat er durch seine Frau und seine zwei Kinder.

Aalborg - Vom 11. bis 29. Januar läuft in Schweden und Polen die Handball-WM. Dort treffen die weltbesten Spieler aufeinander und erhalten größere Aufmerksamkeit als im gesamten restlichen Jahr. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde der Gruppe E auf Katar, Algerien und Serbien. Während sich das DHB-Team eher durch mannschaftliche Geschlossenheit definiert, haben andere Nationen echte Superstars. Die Dänen haben Mikkel Hansen.

Hanball-Weltstar Mikkel Hansen mit Influencerin Stephanie Gundelach verheiratet

Hansen ist dreifacher Welthandballer und gilt als absoluter Megastar im Handball. Nicht nur seine Qualität als Aufbauspieler, auch seine optische Erscheinung ist auffällig. Lange, blonde Haare, die an die Action-Film-Figur Thor erinnern, sind sein Markenzeichen. Viele Fans vergucken sich sofort in den sportlichen Hansen, eine Influencerin tat das einst auf einem Musikfestival auch – allerdings in die Privatperson. 2017 postete Stephanie Gundelach ein Foto vom Roskilde-Festival.

Der Handballer traf Gundelach, eine dänische Influencerin, die knapp älter ist, auf dem Musik-Event. Ein Treffen, welches das Leben beider für immer veränderte. Sie wurden zu einem Paar, bekamen ein Kind, heirateten und bekamen ein zweites Kind. Sie ist Stylistin, Hansens Hobby ist die Kunst. Die Wohnung im 8. Arrondissement von Paris stand mit Kunstobjekten voll, wie alt.dk in einem Artikel über die Zeit bei Paris Saint-Germain geschrieben hat. Auf Instagram posiert er auch weiterhin neben erworbenen Gegenständen oder seinen Kindern.

Seit 2022 spielt Hansen, der mittlerweile 35 Jahre alt ist, für Aalborg. Zehn Jahre lief der dreifache Welthandballer in der französischen Hauptstadt auf und wurde neunmal Meister. Im Trikot der dänischen Nationalmannschaft holte er 2016 den Olympiasieg, 2012 die Europameisterschaft und 2019 wie auch 2021 die Weltmeisterschaft. Titelverteidigung wird das Ziel der Dänen sein, die in der Gruppe H auf Belgien, Bahrain und Tunesien treffen.

+ Mikkel Hansen im Dress der Dänen beim Testmatch am 5. Januar gegen Saudi-Arabien. © IMAGO/Gonzales Photo/Kent Rasmussen

Ob Hansen auch auf Deutschland und Rune Dahmke trifft? In der Zwischenrunde würden sich die beiden aus dem Weg gehen. Dahmke ist mit einer Welthandballerin zusammen, sein Schwager ist Superstar von Norwegen. (ank)