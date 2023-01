Geister-Kulisse bei Handball-WM: Deutschland schlägt Ägypten nach Krimi mit Ach und Krach

Von: Vinzent Fischer

Nach der bitteren Klatsche gegen Frankreich hat Deutschland in den Platzierungsspielen der Handball-WM 2023 knapp gegen Ägypten gewonnen. Der Ticker.

Fazit: Deutschland gewinnt einen wahren Handball-Krimi mit letzter Kraft nach Verlängerung und steht im Spiel um Platz fünf. Man of the Match ist eindeutig DHB-Keeper Andreas Wolff. Dem 29-Jährige ist zu verdanken, dass Deutschland dieses Spiel gewonnen hat. Auch Youngster Juri Knorr wusste erneut zu überzeugen.

Deutschland – Ägypten 35:34 n.V.

Deutschland: Wolff, Birlehm – Mertens (4), Dahmke – Stutzke (1), Weber, Köster (6) – Knorr (7/2), Witzke, Ernst – Häfner (5), Steinert (2) – Groetzki, Zerbe (1) – Golla (6), Kohlbacher (3), Zechel Ägypten: Hendawy, Homayed, Aly – El Wakil (4), Kaddah, Zein (7/4), S. Elderaa, Y. Elderaa (7), Hesham (3), Abdelhak (4) – Mahmoud (1), Moamen, Saad (1), Sanad (1), El Masry (1), Mamdouh (4) – Mesilhy, Elnakkady Strafminuten: 3/2 Zuschauer: 1604

„Wir werden von Andi im Spiel gehalten“, sagte Kapitän Johannes Golla der ARD nach dem Spiel. „Es kann schon sein, dass sich einige zu sicher gewesen sind“, beobachtete er mit Blick auf den zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Vorsprung. In den letzten Minuten vor dem Spielende kam bei den Deutschen der Schlendrian rein und es wurde nochmal richtig spannend. Mit viel Glück rettete sich Deutschland in die Verlängerung, nach deren Ende nun ein knapper Sieg auf der Anzeigentafel steht. Am Sonntag (Anwurf: 15.30 Uhr) geht es entweder gegen Ungarn oder ein zweites Mal gegen Norwegen.

70. Minute: Das Spiel ist aus! Mit Ach und Krach bringt das DHB-Team die Führung über die Zeit und schlägt Ägypten am Ende mit 35:34. Damit spielt Deutschland am Sonntag um Platz fünf bei der Handball-WM.

69. Minute: Was für ein Tor von Köster. Wieder Juri Knorr, der das Anspiel nach links zu Köster legt. Der geht durch die Lücke zwischen zwei Ägyptern und netzt zum wichtigen Führungstor ein. Im Gegenzug Andreas Wolff mit einer bärenstarken Parade. Deutschland gewinnt den Ball wieder zurück.

67. Minute: Pfosten-Kracher von Ägypten! Deutschland im Gegenangriff am Rande eines Zeitspiels, doch Steinert trifft am Ende etwas glücklich doch noch ins Netz. Das DHB-Team hat wieder die Nase vorn.

65. Minute: Wahnsinns-Tor von Kohlbacher! Nach hinten fallend, trifft er zum wichtigen Ausgleich für das DHB-Team. Und direkt danach ist die erste Hälfte der Verlängerung zu Ende. Noch fünf Minuten in diesem Krimi!

65. Minute: Häfner trifft für Deutschland, doch er stand bei seinem Wurf im Kreis. Im Gegenzug vollendet Ägypten einen Angriff mit einem bärenstarken Wurf aus der zweiten Reihe. Das ist die Führung für die Nordafrikaner.

64. Minute: Siebenmeter für Ägypten. Juri Knorr zieht am Trikot. Andreas Wolff ist mit dem rechten Fuß dran, aber der Ball kullert trotzdem ins Netz. Bitter ...

61. Minute: Anwurf Deutschland. Und die erste Aktion sitzt gleich! Mertens zieht von links nach innen und verwandelt. Doch Ägypten direkt danach mit dem spektakulären Treffer, im Fallen mit dem Rücken zum Tor. Ausgleich.

Handball-Krimi geht in die Verlängerung: Deutschland rettet sich über die Zeit

60. Minute: Und direkt danach ist das Spiel vorbei. Damit gibt es Verlängerung – und die war wirklich vermeidbar. Bei den Deutschen schienen die Kräfte nach den Strapazen der vergangenen Tage zu schwinden, Ägypten wirkte griffiger. Das wird jetzt nochmal richtig spannend!

60. Minute: Wahnsinn in Stockholm! Ägypten schindet Zeit und wartet bis zur letzten Sekunde mit dem Abschluss. Dann der Wurf aus weiter Distanz, der an die Latte des deutschen Tors knallt. Da haben die Deutschen Riesen-Dusel!

60. Minute: Das gibt es nicht! Knorr legt rüber nach rechts zu Häfner, doch dessen Anspiel auf Steinert ist viel zu ungenau. Ballverlust, jetzt kann Ägypten vorlegen.

59. Minute: Letzte Auszeit Gislason. „Wir brauchen ein Tor und eine Abwehr“, sagt der Isländer. Mit zwei Kreisstürmern will er spielen. Das DHB-Team wirkt müde, das Spiel ist jetzt wieder völlig offen.

57. Minute: Das darf nicht wahr sein, tatsächlich der Ausgleich der Gäste! Deutschland verliert im Angriffsspiel den Ball, Ägypten kontert, und macht das bärenstark. Jetzt wird es hier ein Krimi, und das ist eigentlich vollkommen unnötig.

55. Minute: Wechsel im deutschen Tor! Joel Birlehm kommt für den starken Andreas Wolff rein. Den Siebenmeter Ägyptens kann der neue Mann zwischen den Pfosten allerdings nicht parieren.

53. Minute: Endlich wieder Deutschland, und wie! Knorr spielt auf Häfner, der wiederum steckt zentral wunderbar durch auf Mertens, der frei vor Ägyptens Tor vollendet. Stark herausgespielt von den Deutschen.

52. Minute: Zwei-Minute-Zeitstrafe gegen Stutzke wegen Klammerns. Das ist seine dritte. Damit muss Stutzke weg von der Bank und auf die Tribüne. Ist das bitter.

50. Minute: Wichtiger Save von Wolff! Damit verhindert er, dass Ägypten auf ein Tor rankommt. Doch ausgerechnet Juri Knorr leistet sich im Angriffsspiel einen Abspielfehler. Schade, da war mehr drin ...

48. Minute: Gislason zieht die Auszeit. „Wir müssen wieder mehr Bewegung reinkriegen. Wir brauchen die Abwehr“, sagt der Bundestrainer seinen Mannen. Das DHB-Team ist aktuell zu nachlässig im Angriff. Das muss besser werden, sonst wird es wieder eng. Der Acht-Tore-Vorsprung ist nach fünf Gegentreffern in Folge ordentlich zusammengeschmolzen.

44. Minute: Mal wieder ein Lebenszeichen der Ägypter. Einen Siebenmeter verwandeln die Nordafrikaner souverän, nach einem vertändelten Angriff des DHB-Teams veredelt Ägyptens Ali Zein mit einem Heber stark. Deutschland muss jetzt aufpassen, dass sie das Spiel nicht wieder eng werden lassen.

41. Minute: Rote Karte für Ägypten. Mohab Abdelhak muss runter, nachdem er Mertens beim Wurf-Versuch entscheidend behindert hat. Knorr verwandelt den fälligen Siebenmeter souverän.

40. Minute: Deutschland setzt die Ägypter immer wieder massiv unter Druck. Johannes Golla wieder mit einem Treffer, schon seit sechster heute. Ägypten vertändelt den Ball, Deutschland kontert und Mertens wird super freigespielt. Das Polster der Deutschen wird wieder größer.

38. Minute: Siebenmeter für Deutschland nach einem Foul am Kreis gegen Weber. Juri Knorr übernimmt die Verantwortung, und trifft. 90 Prozent Trefferquote hat der Junge, das ist absolut herausragend!

34. Minute: Ägypten verliert den Ball im Angriff, und das DHB-Team kontert bärenstark. Der Ball kommt nach Rechtsaußen auf Groetzki, der den Ball mit etwas Glück über die Linie bringt. Deutschland beginnt konzentriert.

31. Minute: Es geht weiter in der Tele2 Arena. Ägypten hat Anwurf!

Gespentisch leer: Die Stockholmer Tele2 Arena beim Duell zwischen Deutschland und Ägypten. © Screenshot ARD

30. Minute: Halbzeit in der Stockholmer Tele2 Arena! Die Deutschen starteten gut rein in das erste Platzierungsspiel und lieferten einen überzeugenden Auftritt. Vor allem Juri Knorr und Andreas Wolff spielten stark auf. Doch in den letzten Minuten baute das DHB-Team etwas ab und die Ägypter kamen ran. Das Spiel ist noch lange nicht entschieden, die Nordafrikaner stecken nicht auf. Leider haben nur wenige Fans den Weg in die Halle gefunden, es ist gespenstisch leer und ruhig in der Stockholmer Arena.

29. Minute: Schade! Die Deutschen kombinieren schön, doch am Ende verliert Häfner im Zweikampf am Kreis den Ball. Im Gegenzug vollendet Ägypten. Sie kommen langsam wieder ran, durch drei Tore von Parondo.

28. Minute: Die Statistik zeigt: Deutschland ist hier klar überlegen. Das DHB-Team mit einer Abschlusseffizienz von 89 Prozent, die Ägypter hingegen nur bei 40.

25. Minute: Ägypten bislang relativ schwach vor dem Tor, was natürlich auch an der starken Leistung von Andreas Wolff liegt. Die Deutschen – anders als gegen Frankreich – dagegen brutal effizient.

23. Minute: Zeitstrafe gegen Stutzke, der den Ägypter da mit der Hand am Kopf trifft. Das ist schon seine zweite. Bei der dritten bekommt Stutzke Rot und muss auf die Tribüne.

21. Minute: Die Ägypter konzentrieren sich auf die deutschen Kreisläufer, und dadurch entstehen Räume für die Deutschen. Wieder ist es Häfner, der für die Mannschaft trifft. Deutschland hat sich einen komfortablen Vorsprung aufgebaut.

Lieferte gegen Ägypten einen starken Auftritt ab: DHB-Torwart Andreas Wolff. © Jan Woitas/dpa

18. Minute: Schon die achte Parade von Andreas Wolff, wirklich eine bärenstarke Partie des DHB-Keepers bislang. Aktuell steht er bei einer Quote von über 50 Prozent.

15. Minute: Wieder Wolff! Der deutsche Keeper ist heute unüberwindbar. Aber Ägypten behält den Ball, Lukas Stutzke zieht das Foul. Das ist die erste Zeitstrafe der Partie.

13. Minute: Sehr, sehr schön abgelegt! Wieder Golla, der schon den vierten Treffer in diesem Spiel erzählt. Starke Leistung!

10. Minute: Wieder Andreas Wolff! Der Torwart holt den nächsten Ball aus der Ecke. Und im Gegenzug zieht Häfner durch, wuchtet sich an der halblinken Seite vorbei und zimmert den Ball ins Netz.

7. Minute: Starke Aktion von Topstar Juri Knorr! Er ist die spielbestimmende Figur bislang. Knorr wuchtet den Ball platziert ins rechte Eck, da kann der ägyptische Keeper aber mal gar nichts machen.

5. Minute: Deutschlands Christoph Steinert sieht Gelb.

4. Minute: Starke Parade von Andreas Wolff, der den Ball mit dem Fuß aus der rechten Seite fischt. Den Konter wirft Golla ins Netz. Bärenstark von der deutschen Mannschaft.

2. Minute: Erster Treffer für die Deutschen durch Julian Köster, der im Kreis ins linke Kreuzeck trifft. Guter Auftakt des DHB-Teams.

1. Minute: Anwurf! Los geht's in Stockholm zum ersten Platzierungsspiel zwischen Deutschland und Ägypten.

Update vom 27. Januar, 15.27 Uhr: „Ich denke, sie sind sehr konzentriert“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason der ARD vor der Partie. „Wir müssen heute alles geben, um gegen Ägypten zu gewinnen. Ich denke, dass die Mannschaft allen beweisen will, dass sie zu mehr fähig ist."

"Die Ägypter sind in vielerlei Hinsicht ähnlich wie die Franzosen", beobachtet der Bundestrainer. „Da müssen wir sehr schnell umschalten ". Er forderte: „Gegen eine sehr robuste Abwehr müssen wir Geduld haben und den Platz laufen lassen."

Update vom 27. Januar, 15.13 Uhr: Auch wenn Bundestrainer Alfed Gislason angekündigt hatte, Patrick Groetzki heute schonen zu wollen: Der Rechtsaußen steht vor seinem 50. WM-Spiel, sollte er heute eingesetzt werden. Nur einer hat mehr Einsätze bei einer Weltmeisterschaft: Christian Schwarzer, Teil der Weltmeister-Mannschaft von 2007.

Im heutigen Mannschaftskader fehlen Djibril M‘Bengue und Tim Zechel, wie der DHB kurz vor dem Spiel bekannt gab. Lukas Stutzke und Lukas Zerbe rücken dafür in die Partie.

DHB-Kapitän Golla vor WM-Duell gegen Ägypten: „Wir müssen einiges besser machen“

Update vom 27. Januar, 14.19 Uhr: Die deutschen Handballer haben die Enttäuschung nach dem Viertelfinal-Aus gegen Olympiasieger Frankreich verarbeitet und sind heiß auf die WM-Platzierungsspiele. „Ich mache mir keine Sorgen, wir sind eine junge Truppe“, sagte Kapitän Johannes Golla vor dem Duell gegen Ägypten.

Ägypten sei „ein sehr, sehr starker Gegner. Wir müssen einiges besser machen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen“, so der Kreisläufer. „Mit den Ägyptern haben wir in Anführungszeichen noch ein Hühnchen zu rupfen. Dafür wollen wir uns natürlich revanchieren“, sagte Torwart Andreas Wolff.

Bei den olympischen Spielen 2021 in Tokio schied das DHB-Team gegen die Nordafrikaner mit 26:31 aus dem Turnier aus. Ägypten sei daher „keine dankbare Aufgabe“, so Golla.

Erstmeldung vom 27. Januar, 13.35 Uhr: Stockholm – Keine 48 Stunden ist es her, dass Deutschland gegen Frankreich im Viertelfinale der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen ausgeschieden ist. Um 15.30 Uhr (TV-Infos) steht das erste Platzierungsspiel für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason an. Dann trifft das DHB-Team in der Stockholmer Tele2 Arena auf Afrikameister Ägypten.

Nach Klatsche gegen Frankreich: DHB-Team will sich gegen den Afrikameister rehabilitieren

Auf dem Papier ist das Duell eine klare Angelegenheit. 14 Mal standen sich Deutschland und Ägypten im Handball gegenüber. Elfmal davon ging der DHB als Sieger vom Platz, drei Spiele gewannen die Nordafrikaner. Deutschland gilt also der Statistik nach als Favorit. Doch leicht werden es die Ägypter den Deutschen mit Sicherheit nicht machen, schließlich gingen sie als Afrikameister in das Turnier.

Das DHB-Team um Juri Knorr ist bei der Handball-WM gegen Ägypten gefordert. © IMAGO / Newspix

Zudem scheint das deutsche Team geschwächt. Nach dem tollen Start in die WM riss die Siegesserie nach einem Krimi gegen Top-Favorit Norwegen. Olympiasieger Frankreich war dann eine Hausnummer zu groß für die Mannschaft. Die Reisestrapazen scheinen den Spielern außerdem zu schaffen zu machen. Gegen Ägypten will Deutschland nun nach zwei Niederlagen in Folge wieder zurück in die Erfolgsspur.

Vor Platzierungsspiel gegen Ägypten: Bundestrainer Gislason nominiert zwei Spieler nach

Die Platzierungsspiele sind dabei keineswegs unbedeutend. Zum einen können die teils jungen Spieler Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln und das Turnier mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Nach dem Duell gegen Ägypten trifft das DHB-Team entweder auf Ungarn oder zum zweiten Mal auf Norwegen.

Die abschließende WM-Platzierung entscheidet außerdem über die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Je besser das DHB-Team bei der WM abschneidet, desto leichter wird die Quali-Gruppe für Olympia dann auf dem Papier.

Bundestrainer Alfred Gislason hat vor dem Duell gegen Ägypten nochmal Veränderungen am Kader vorgenommen. Rückraumspieler Lukas Stutzke vom Bergischen HC rückt für Paul Drux (Füchse Berlin) nach, der mit einer Erkältung ausfällt. Rechtsaußen Lukas Zerbe TBV Lemgo-Lippe ergänzt zudem den Kader.

Deutschland gegen Ägypten im Live-Ticker: DHB-Team kämpft um Platz fünf

Verfolgen Sie das Platzierungsspiel Deutschland gegen Ägypten bei der Handball-WM 2023 heute ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. (vfi)