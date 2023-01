Handball-Traumpaar: Deutscher Nationalspieler liebt dreifache Weltmeisterin und Welthandballerin

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Rune Dahmke und Stine Oftedal: Das Handball-Traumpaar. © Instagram Rune Dahmke

Er ist schon Europameister 2016, bald auch Weltmeister 2023? Handball-Nationalspieler Rune Dahmke könnte bei seiner Freundin nachfragen, wie das geht.

Kiel - Vom 11. bis 29. Januar läuft in Polen und Schweden die Handball-Weltmeisterschaft. Mit dabei ist auch Deutschland, das in Gruppe E gegen Katar, Algerien und Serbien spielt. Auftakt für die Deutschen um Bundestrainer Alfred Gislason ist der 13. Januar gegen Katar – im Kader ist Rune Dahmke, in dessen Pokal-Vitrine wohl nur noch der WM-Pokal fehlt.

Handball-Traumpaar: Rune Dahmke und Freundin Stine Oftedal - beiden haben schon viel gewonnen

Champions-League-Sieger, EHF-Pokalsieger, dreimal Deutscher Meister, deutscher Pokalsieger und mehrfach den Supercup in die Höhe gestemmt. Nicht zu vergessen der unglaubliche Erfolg als Europameister 2016. Linksaußen Dahmke hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann - und ist dennoch im Vergleich zu seiner Freundin weit abgeschlagen. Der 29-Jähirge ist nämlich mit Stine Bredal Oftedal zusammen.

Und selbst den männlichen Handball-Fans dürfte der Name etwas sagen. Oftedal ist Norwegerin und hat weitaus mehr Titel gesammelt als viele Sportlerinnen jemals werden. Die 31-Jährige ist nämlich dreifache Welt- und fünffache Europameisterin, dazu gewann sie zweimal die Champions League, wurde je dreimal ungarischer Meister und ungarischer Pokalsieger. Aktuell ist sie nämlich bei Gyori ETO KC unter Vertrag, ihr Freund Dahmke beim THW Kiel. Beim deutschen Verein spielt auch der norwegische Superstar Sander Sagosen, der Dahmkes schwager ist.

Dahmke und Oftedal zusammen mit Sagosen und Oftedal: Handball-Schwager gemeinsam bei THW Kiel

Sangosen heiratete nämlich Oftedals Schwester. Der Aufbauspieler Sagosen wird allerdings nur noch bis Sommer mit Dahmke zusammenspielen, auf Familienfeiern werden sie sich danach aber auch noch begegnen. Auf der Hochzeit im Juni 2022 posierten die vier nebeneinander für ein Foto.

Bei der Handball-WM könnte es schon in der Zwischenrunde zum erweiterten Familienduell kommen, live im deutschen TV. Denn Sagosen, der sich erst von einer schweren Sprunggelenksverletzung erholt hat, tritt mit Norwegen in Gruppe F gegen Nordmazedonien, Argentinien und Niederlande an und trifft laut Plan auf die deutsche Gruppe. Spätestens dann dürften auch im Hause Oftedal gemischte Gefühle aufkommen.

Einer, der nicht zur Handball-WM reisen kann, ist ARD-Moderator Alexander Bommes. Wie bei der Fußball-WM verpasst er auch das Handball-Turnier aufgrund einer Krankheit. (ank)