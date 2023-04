SC Magdeburg nur 27:27 bei der MT Melsungen

Handball

Titelverteidiger SC Magdeburg hat im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der SCM kam bei der MT Melsungen nur zu einem 27:27 (13:16). Mit 38:10 Punkten belegen die Magdeburger weiterhin Platz drei.

Kassel - Am Nachmittag hatte Rekordchampion THW Kiel noch die Möglichkeit, mit einem Erfolg beim VfL Gummersbach die Tabellenführung zu erobern.

Die stark formverbesserten Nordhessen erwischten einen sehr guten Start, gingen nach einem Tempogegenstoß ihres spanischen Spielmachers Agustin Casado in der vierten Minute mit 4:0 in Führung. SCM-Trainer Bennet Wiegert nahm ein Auszeit und versuchte, sein Team zu beruhigen. „Jungs, behaltet die Nerven. Nichts passiert“, sagte der 41-Jährige. Doch die Magdeburger blieben nervös und lagen später sogar mit 1:6 (7.) zurück.

So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe dem Norweger Christian O'Sullivan beim 18:18 der Ausgleich für die Magdeburger gelang. Nationalspieler Lukas Mertens sorgte dann beim 21:20 (44.) für die erste Führung der Gäste. Die Partie blieb bis in die Endphase hoch spannend. In der Schlussminute brachte David Mandic die MT mit 27:26 in Führung. Mit der Sirene glich Kay Smits per Siebenmeter aus und verhinderte die Niederlage für den Meister. dpa