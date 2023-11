Spielplan der Handball-EM 2024: Auch in München wird gespielt

Deutschland ist Gastgeber der Handball-EM 2024. Hier finden Sie den Spielplan und alle Ergebnisse nach Gruppen sortiert.

München ‒ Das Sportjahr 2024 verspricht spannend zu werden. Den Auftakt bildet ab dem 10. Januar die Handball-EM auf heimischem Boden. Das Endspiel des Wettbewerbs findet am 28. Januar in der Lanxess-Arena in Köln statt. Darüber hinaus wird in fünf weiteren Städten gespielt, wobei vor dem Finale noch 64 Spiele zu bestreiten sind.

Um einen Überblick darüber zu geben, welche Mannschaften wann in welcher Spielstätte antreten, ist hier der Zeitplan des Großevents in Deutschland zu finden.

Rahmenterminkalender zur Handball-EM 2024 in Deutschland

Turnierbeginn: 10. Januar 2024

10. Januar 2024 Das erste Spiel des Turniers: Frankreich gegen Nordmazedonien in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf

Frankreich gegen Nordmazedonien in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf Vorrunde: 10. Januar 2024 bis 16. Januar 2024

10. Januar 2024 bis 16. Januar 2024 Hauptrunde: 17. Januar 2024 bis 24. Januar 2024

17. Januar 2024 bis 24. Januar 2024 Spiel um Platz 5: 26. Januar 2024

26. Januar 2024 Halbfinale: 26. Januar 2024

26. Januar 2024 Spiel um Platz 3: 28. Januar 2024

28. Januar 2024 Finale: 28. Januar 2024

Das Sportjahr 2024 startet mit einem echten Highlight: Die EM in Deutschland © Imago/ Sven Simon

Die Austragungsorte der Handball-EM 2024 in Deutschland

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf), Kapazität: ca. 50.000

SAP-Arena (Mannheim), Kapazität: 13.200

Olympiahalle (München), Kapazität: 12.000

Mercedes-Benz-Arena (Berlin), Kapazität: 14.800

Barclays-Arena (Hamburg), Kapazität: 13.300

Lanxess Arena (Köln), Kapazität: 19.750

Handball-EM 2024 in Deutschland: Die Gruppen

Die Ziehung der Vorrundengruppen erfolgte am 10. Mai in Düsseldorf. Deutschland war als Gastgeber automatisch qualifiziert. Schweden, Dänemark und Spanien sicherten sich ihre Teilnahme bei der Europameisterschaft 2022. Die restlichen 20 Teilnehmer wurden während der Qualifikationsrunde 2023/2024 ermittelt.

Die Gruppenphase im Überblick

Im Folgenden finden Sie den Zeitplan und alle Resultate der Handball-EM 2024 in Deutschland, sortiert nach Gruppen. Die Tabellen werden kontinuierlich aktualisiert.

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Gruppe A

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 10. Januar 18.00 Uhr Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Frankreich - Nordmazedonien -:- 10. Januar 20.45 Uhr Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Deutschland - Schweiz -:- 14. Januar 18.00 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Schweiz - Frankreich -:- 14. Januar 20.30 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Nordmazedonien - Deutschland -:- 16. Januar 18.00 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Nordmazedonien - Schweiz -:- 16. Januar 20.30 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Frankreich - Deutschland -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe A:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 2. Deutschland 3. Nordmazedonien 4. Schweiz

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Gruppe B

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 12. Januar 18.00 Uhr SAP Arena, Mannheim Österreich - Rumänien -:- 12. Januar 20.30 Uhr SAP Arena, Mannheim Spanien - Kroatien -:- 14. Januar 18.00 Uhr SAP Arena, Mannheim Rumänien - Spanien -:- 14. Januar 20.30 Uhr SAP Arena, Mannheim Kroatien - Österreich -:- 16. Januar 18.00 Uhr SAP Arena, Mannheim Kroatien - Rumänien -:- 16. Januar 20.30 Uhr SAP Arena, Mannheim Spanien - Österreich -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe B:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Spanien 2. Österreich 3. Kroatien 4. Rumänien

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Gruppe C

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 12. Januar 18.00 Uhr Olympiahalle, München Island - Serbien -:- 12. Januar 20.30 Uhr Olympiahalle, München Ungarn - Montenegro -:- 14. Januar 18.00 Uhr Olympiahalle, München Montenegro - Island -:- 14. Januar 20.30 Uhr Olympiahalle, München Serbien - Ungarn -:- 16. Januar 18.00 Uhr Olympiahalle, München Serbien - Montenegro -:- 16. Januar 20.30 Uhr Olympiahalle, München Island - Ungarn -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Island 2. Ungarn 3. Serbien 4. Montenegro

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Gruppe D

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 11. Januar 2024 18.00 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Slowenien - Färöer -:- 11. Januar 2024 20.30 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Norwegen - Polen -:- 13. Januar 2024 18.00 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Polen - Slowenien -:- 13. Januar 2024 20.30 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Färöer - Norwegen -:- 15 Januar 2024 18.00 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Polen - Färöer -:- 15. Januar 2024 20.30 Uhr Mercedes-Benz-Arena, Berlin Norwegen - Slowenien -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe D:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Norwegen 2. Slowenien 3. Polen 4. Färöer

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Gruppe E

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 11. Januar 2024 18.00 Uhr SAP Arena, Mannheim Niederlande - Georgien -:- 11. Januar 2024 20.30 Uhr SAP Arena, Mannheim Schweden - Bosnien und Herzegowina -:- 13. Januar 2024 18.00 Uhr SAP Arena, Mannheim Bosnien und Herzegowina - Niederlande -:- 13. Januar 2024 20.30 Uhr SAP Arena, Mannheim Georgien - Schweden -:- 15 Januar 2024 18.00 Uhr SAP Arena, Mannheim Bosnien und Herzegowina - Georgien -:- 15 Januar 2024 20.30 Uhr SAP Arena, Mannheim Schweden - Niederlande -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Schweden 2. Niederlande 3. Bosnien und Herzegowina 4. Georgien

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Gruppe F

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 11. Januar 2024 18.00 Uhr Olympiahalle, München Portugal - Griechenland -:- 11. Januar 2024 20.30 Uhr Olympiahalle, München Dänemark - Tschechien -:- 13. Januar 2024 18.00 Uhr Olympiahalle, München Tschechien - Portugal -:- 13. Januar 2024 20.30 Uhr Olympiahalle, München Griechenland - Dänemark -:- 15 Januar 2024 18.00 Uhr Olympiahalle, München Tschechien - Griechenland -:- 15 Januar 2024 20.30 Uhr Olympiahalle, München Dänemark - Portugal -:-

Die aktuelle Tabelle der Gruppe F:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Dänemark 2. Portugal 3. Tschechien 4. Griechenland

Hauptrunde der Handball-EM im Überblick

In der Hauptrunde spielen die zwölf Gruppenbesten der Vorrunde in zwei weiteren Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für das Halbfinale. Die Gruppendritten spielen Platz 5 aus.

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Hauptrunde Gruppe I

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 18. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1C - 2B 18. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 2A - 2C 18. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1A - 1B 20. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1C - 1B 20. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1A - 2C 20. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 2A - 2B 22. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1A - 2B 22. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 2A - 1C 22. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1B - 2C 24. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 1A - 1C 24. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 2A - 1B 24. Januar 2024 Lanxess Arena, Köln 2B - 2C

Die aktuelle Tabelle der Gruppe I:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 1A 2. 1B 3. 1C 4. 2A 5. 2B 6. 2C

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Hauptrunde Gruppe II

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 17. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1F - 2E 17. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 2D - 2F 17. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1D - 1E 19. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1F - 1E 19. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1D - 2F 19. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 2D - 2E 21. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1D - 2E 21. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 2D - 1F 21. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1E - 2F 23. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 1D - 1F 23. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 2D - 1E 23. Januar 2024 Barclays Arena, Hamburg 2E - 2F

Die aktuelle Tabelle der Gruppe II:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 1D 2. 1E 3. 1F 4. 2D 5. 2E 6. 2F

Handball-EM 2024: Spielplan und Ergebnisse ‒ Finalspiele

Spiel um Platz 5

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 26. Januar 2024 15.00 Uhr Lanxess Arena, Köln 3. Gruppe I - 3. Gruppe II

Halbfinale

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 26. Januar 2024 17.30 Uhr Lanxess Arena, Köln 1. Gruppe I - 2. Gruppe II 26. Januar 2024 20.30 Uhr Lanxess Arena, Köln 1. Gruppe II - 2. Gruppe I

Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 28. Januar 2024 15.00 Uhr Lanxess Arena, Köln Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Finale

Datum Uhrzeit Arena Begegnung Ergebnis 28. Januar 2024 17.45 Uhr Lanxess Arena, Köln Sieger HF1 - Sieger HF2

Der Spielplan als PDF-Download

Den Spielplan der Handball-EM 2024 in Deutschland können Sie sich auch als PDF downloaden. Die Datei umfasst 2,63 MB.

Der Spielplan zur Handball-EM 2024 in Deutschland. © Screenshot EHF / DHB

