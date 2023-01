Spielplan zur Handball-WM 2023: Wann spielt das deutsche Team?

Bei der Handball-WM 2023 kämpfen 32 Teams in 112 Spielen um den Titel. Hier finden Sie alle Infos zum Spielplan, den Gruppen und dem DHB-Team.

Stockholm – Kaum ist die Fußball-WM vorbei, startet schon das nächste Sport-Highlight. Ab dem 11. Januar sind alle sportbegeisterten Blicke gen Polen und Schweden gerichtet. Dort findet die 28. Handball-WM statt. Titelverteidiger ist Dänemark, Frankreich und Spanien zählen ebenfalls zu den Topfavoriten.

Und Deutschland? Das DHB-Team um Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Vorrunde auf Katar, Serbien und Algerien - also machbar. Zu den ganz großen Titelanwärtern zählt die deutsche Mannschaft jedoch nicht. Doch was heißt das schon?

Wo und wann findet die Handball-WM 2023 statt?

Die 28. Handball-Weltmeisterschaft startet am 11. Januar 2023 mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Polen und findet am 29. Januar beim Finale in der Tele2 Arena in Stockholm ihren Höhepunkt. Zum zweiten Mal nach 2019 (Dänemark, Deutschland) tragen zwei Gastgeber die WM aus: Polen und Schweden.

In Polen wird es vier Spielorte (Krakau, Danzig, Katowice, Płock), in Schweden fünf (Malmö, Stockholm, Göteborg, Jönköping, Kristianstad) geben.

Wie funktioniert der Modus der Handball-WM?

32 Teams nehmen an der Weltmeisterschaft teil. In acht Vorrundengruppen mit je vier Teams kommen die jeweils drei besten Mannschaften in die Hauptrunde. Diese setzt sich aus vier Sechsergruppen zusammen. Hinzu kommt der sogenannte „Presidents Cup“, bei dem die acht Viertplatzierten der Vorrunde die Plätze 25 bis 32 ausspielen.

Die Gruppenersten und -zweiten der Hauptrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Gewinner ziehen ins Halbfinale ein, die Verlierer der Viertelfinalpartien spielen die Plätze fünf bis acht unter sich aus. Weil die Platzierungen eine gewichtige Rolle für die Startplätze bei den Olympia-Qualifikationsturnieren 2024 spielen, haben auch diese Spiele eine große Bedeutung. Die Halbfinal-Gewinner erreichen das Finale, die unterlegenen Teams spielen Rang drei untereinander aus.

Die einzelnen Runden in der Übersicht:

Vorrunde: 11. Januar 2023 bis 17. Januar 2023

11. Januar 2023 bis 17. Januar 2023 Hauptrunde: 18. Januar 2023 bis 23. Januar 2023

18. Januar 2023 bis 23. Januar 2023 Presidents Cup: 18. Januar 2023 bis 23. Januar 2023

18. Januar 2023 bis 23. Januar 2023 Finalrunde: 25. Januar 2023 bis 29. Januar 2023

Wann spielt Deutschland?

Das deutsche Team muss bei der Handball-WM 2023 in der Gruppe E in Katowice ran. Die Spiele werden bei ARD und ZDF live im TV zu sehen sein. Diese Spiele stehen bislang fest:

Datum Uhrzeit Runde Begegnung 13.01.2023 18 Uhr Vorrunde Deutschland - Katar 15.01.2023 18 Uhr Vorrunde Deutschland - Serbien 17.01.2023 18 Uhr Vorrunde Algerien - Deutschland

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist mit seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft gefragt.

Spielplan und Termine zur Handball-WM 2023

Vorrunde Gruppe A:

Datum Uhrzeit Begegnung 12.01.2023 18 Uhr Chile - Iran 12.01.2023 20.30 Uhr Spanien - Montenegro 14.01.2023 18 Uhr Montenegro - Iran 14.01.2023 20.30 Uhr Spanien - Chile 16.01.2023 18 Uhr Montenegro - Chile 16.01.2023 20.30 Uhr Iran - Spanien

Vorrunde Gruppe B:

Datum Uhrzeit Begegnung 11.01.2023 21 Uhr Frankreich - Polen 12.01.2023 18 Uhr Saudi-Arabien - Slowenien 14.01.2023 18 Uhr Frankreich - Saudi-Arabien 14.01.2023 20.30 Uhr Polen - Slowenien 16.01.2023 18 Uhr Slowenien - Frankreich 16.01.2023 20.30 Uhr Polen - Saudi-Arabien

Vorrunde Gruppe C:

Datum Uhrzeit Begegnung 12.01.2023 18 Uhr Kapverdische Inseln - Uruguay 12.01.2023 20.30 Uhr Schweden - Brasilien 14.01.2023 18 Uhr Brasilien - Uruguay 14.01.2023 20.30 Uhr Schweden - Kapverdische Inseln 16.01.2023 18 Uhr Brasilien - Kapverdische Inseln 16.01.2023 20.30 Uhr Uruguay - Schweden

Vorrunde Gruppe D:

Datum Uhrzeit Begegnung 12.01.2023 18 Uhr Ungarn - Südkorea 12.01.2023 20.30 Uhr Island - Portugal 14.01.2023 18 Uhr Portugal - Südkorea 14.01.2023 20.30 Uhr Island - Ungarn 16.01.2023 18 Uhr Südkorea - Island 16.01.2023 20.30 Uhr Portugal - Ungarn

Vorrunde Gruppe E:

Datum Uhrzeit Begegnung 13.01.2023 18 Uhr Deutschland - Katar 13.01.2023 20.30 Uhr Serbien - Algerien 15.01.2023 18 Uhr Deutschland - Serbien 15.01.2023 20.30 Uhr Katar - Algerien 17.01.2023 18 Uhr Algerien - Deutschland 17.01.2023 20.30 Uhr Katar - Serbien

Vorrunde Gruppe F:

Datum Uhrzeit Begegnung 13.01.2023 18 Uhr Argentinien - Niederlande 13.01.2023 20.30 Uhr Norwegen - Nordmazedonien 15.01.2023 18 Uhr Nordmazedonien - Niederlande 15.01.2023 20.30 Uhr Norwegen - Argentinien 17.01.2023 18 Uhr Nordmazedonien - Argentinien 17.01.2023 20.30 Uhr Niederlande - Norwegen

Vorrunde Gruppe G:

Datum Uhrzeit Begegnung 13.01.2023 18 Uhr Marokko - USA 13.01.2023 20.30 Uhr Ägypten - Kroatien 15.01.2023 18 Uhr Ägypten - Marokko 15.01.2023 20.30 Uhr Kroatien - USA 17.01.2023 18 Uhr USA - Ägypten 17.01.2023 20.30 Uhr Kroatien - Marokko

Vorrunde Gruppe H:

Datum Uhrzeit Begegnung 13.01.2023 18 Uhr Bahrain - Tunesien 13.01.2023 20.30 Uhr Dänemark - Belgien 15.01.2023 18 Uhr Belgien - Tunesien 15.01.2023 20.30 Uhr Dänemark - Bahrain 17.01.2023 18 Uhr Belgien - Bahrain 17.01.2023 20.30 Uhr Tunesien - Dänemark

Hauptrunde Gruppe 1:

Datum Uhrzeit Begegnung 18.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe A - 3. Gruppe B 18.01.2023 18 Uhr 1. Gruppe B - 2. Gruppe A 18.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe A - 2. Gruppe B 20.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe A - 3. Gruppe B 20.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe B - 1. Gruppe A 20.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe A - 1. Gruppe B 22.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe A - 1. Gruppe B 22.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe A - 2. Gruppe B 22.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe A - 3. Gruppe B

Hauptrunde Gruppe 2:

Datum Uhrzeit Begegnung 18.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe C - 3. Gruppe D 18.01.2023 18 Uhr 1. Gruppe D - 2. Gruppe C 18.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe C - 2. Gruppe D 20.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe C - 3. Gruppe D 20.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe D - 1. Gruppe C 20.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe C - 1. Gruppe D 22.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe C - 1. Gruppe D 22.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe C - 2. Gruppe D 22.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe C - 3. Gruppe D

Hauptrunde Gruppe 3:

Datum Uhrzeit Begegnung 19.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe E - 3. Gruppe F 19.01.2023 18 Uhr 1. Gruppe F - 2. Gruppe E 19.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe E - 2. Gruppe F 21.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe E - 3. Gruppe F 21.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe F - 1. Gruppe E 21.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe E - 1. Gruppe F 23.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe E - 1. Gruppe F 23.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe E - 2. Gruppe F 23.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe E - 3. Gruppe F

Hauptrunde Gruppe 4:

Datum Uhrzeit Begegnung 19.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe G - 3. Gruppe H 19.01.2023 18 Uhr 1. Gruppe H - 2. Gruppe G 19.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe G - 2. Gruppe H 21.01.2023 15.30 Uhr 2. Gruppe G - 3. Gruppe H 21.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe H - 1. Gruppe G 21.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe G - 1. Gruppe H 23.01.2023 15.30 Uhr 1. Gruppe G - 1. Gruppe H 23.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe G - 2. Gruppe H 23.01.2023 20.30 Uhr 3. Gruppe G - 3. Gruppe H

Presidents Cup Gruppe 1:

Datum Uhrzeit Begegnung 18.01.2023 16 Uhr 4. Gruppe A - 4. Gruppe B 18.01.2023 18.30 Uhr 4. Gruppe C - 4. Gruppe D 20.01.2023 16 Uhr 4. Gruppe A - 4. Gruppe C 20.01.2023 18.30 Uhr 4. Gruppe B - 4. Gruppe D 22.01.2023 16 Uhr 4. Gruppe D - 4. Gruppe A 22.01.2023 18.30 Uhr 4. Gruppe B - 4. Gruppe C

Presidents Cup Gruppe 2:

Datum Uhrzeit Begegnung 19.01.2023 18 Uhr 4. Gruppe E - 4. Gruppe F 19.01.2023 20.30 Uhr 4. Gruppe G - 4. Gruppe H 21.01.2023 18 Uhr 4. Gruppe E - 4. Gruppe G 21.01.2023 20.30 Uhr 4. Gruppe F - 4. Gruppe H 23.01.2023 18 Uhr 4. Gruppe H - 4. Gruppe E 23.01.2023 20.30 Uhr 4. Gruppe F - 4. Gruppe G

Spiel um Platz 31:

Datum Uhrzeit Begegnung 25.01.2023 13 Uhr 4. Gruppe 1 - 4. Gruppe 2

Spiel um Platz 29:

Datum Uhrzeit Begegnung 25.01.2023 15.30 Uhr 3. Gruppe 1 - 3. Gruppe 2

Spiel um Platz 27:

Datum Uhrzeit Begegnung 25.01.2023 18 Uhr 2. Gruppe 1 - 2. Gruppe 2

Spiel um Platz 25:

Datum Uhrzeit Begegnung 25.01.2023 20.30 Uhr 1. Gruppe 1 - 1. Gruppe 2

Viertelfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung 25.01.2023 18 Uhr 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 3 25.01.2023 18 Uhr 1. Gruppe 2 - 2. Gruppe 4 25.01.2023 20.30 Uhr 1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 1 25.01.2023 20.30 Uhr 1. Gruppe 4 - 2. Gruppe 2

Spiel um Platz 7:

Datum Uhrzeit Begegnung 27.01.2023 noch nicht bekannt -

Spiel um Platz 5:

Datum Uhrzeit Begegnung 27.01.2023 noch nicht bekannt -

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Begegnung 27.01.2023 18 Uhr Sieger VF 1 - Sieger VF 3 27.01.2023 20.30 Uhr Sieger VF 2 - Sieger VF 4

Spiel um Platz 3:

Datum Uhrzeit Begegnung 29.01.2023 18 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Finale:

Datum Uhrzeit Begegnung 29.01.2023 20.30 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2

