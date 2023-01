Viertelfinale! Deutschland ringt die Niederlande nieder - Keeper Wolff „überragend“

Von: Christoph Gschoßmann

Andreas Wolff brillierte gegen die Niederlande. © IMAGO/Gerhard Koffler

Bei der Handball-WM will marschiert Deutschland Richtung ins Viertelfinale. Das Match gegen die Niederlande zum Nachlesen im Live-Ticker.

Handball-WM : Deutschland - Niederlande 33:26.

: Deutschland - Niederlande 33:26. Beim DHB-Team überragt vor allem Keeper Wolff.

Nach der Pause erlebte die Niederlande einen Einbruch.

Deutschland - Niederlande 33:26 (15:12)

Deutschland: Golla, Knorr, Köster, M'Bengue, Weber, Groetzki, Häfner, Wolff, Dahmke, Mertesn, Ernst, Birlehm, Steinert, Kohlbacher, Drux, Zechel, Witzke Niederlande: Ravensbergen, Bains, Smits, Smits, Steins, Schagen, Stavast, ten Velde, Benghamen, Jansen, Versteijnen, Baijens, Schoenaker, Kooijman, Boomhouwer, Adams, Sluijters Strafminuten: 6 / 2

22:09 Uhr: Julian Köster ist es „relativ egal“, ob es im Viertelfinale Spanien oder Frankreich wird.

22:06 Uhr: Gislason attestiert Wolff eine „überragende Leistung“. Es sei „extrem schön“, das Minimalziel noch vor dem Norwegen-Spiel zu erreichen.

22:04 Uhr: Ein verdienter Sieg für das DHB-Team - nach der Pause zeigte sich der Klassenunterschied im Kader der beiden Teams. Und Wolff war heute einfach kaum zu bezwingen. „Uns war vorher klar, dass wir mehr Körner haben“, sagte Wolff nach der Partie im ZDF.

22:02 Uhr: Wolff wird zum Spieler des Spiels erklärt.

Schlusspfiff: Deutschland besiegt die Niederlande 33:26

60. Minute: Schluss! Das war‘s - Deutschland gewinnt!

58. MInute: „Oh, wie ist das schön!“ singen die deutschen Fans. Zwei weitere Tore der Deutschen durch Häfner folgen, aber die Niederländer haben auch noch zwei durch Steins und Benghamen im Tank. 33:26.

57. Minute: Deutschland trifft durch Witzke, Stavast kontert zum 31:24.

56. Minute: Ten Velde trifft per Siebenmeter knapp neben Wolffs Kopf zum 30:23.

55. Minute: Häfner mit dem dreißigsten Tor für Deutschland.

54. Minute: Deutschland wird für sein Sieben zu Sechs bestraft. Schlecht ausgespielt und Baijens trifft aufs leere Tor zum 29:22.

53. Minute: Zuerst wieder Häfner. Fast alle Abpraller bei Detuschland. Steintert zum 29:21. Ten Velde dann sofort wieder zum 29:21. Dann Auszeit Gislason.

51. Minute: Erstmals vergibt Knorr einen Siebenmeter. Wolff hält Schagens Versuch mit dem Knie!

Juri Knorr zeigt gegen die Niederlande erneut seine Klasse. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

50. Minute: Tore im Sekundentakt. Ravensbergen aufs leere Tor, Häfner versenkt dann den Ball zum 27:18. Zeitstrafen indes für Köster und Hansen. Ten Velde macht dann das 27:20.

49. Minute: Steinert hat keinen Winkel, aber spielt im perfekten Moment ab zu Weber. Tolles Tor! 26:17. Steins dann aber sofort mit dem 26:18.

47. Minute: Für die Niederländer ist es in der Offensive wie verhext. Wieder Pfosten, und dann wieder Endstadtion Wolff.

Zeitstrafe für Knorr

46. Minute: Sieben gegen sechs jetzt. Schagen versenkt das Ding aus kurzer Distanz, aber Golla kontert sofort mit dem 25:17.

44. Minute: Siebenmeter für Deutschland. Knorr nimmt sich der Sache wieder an. Eiskalt links! 24:16. Dann Auszeit Niederlande.

43. Minute: 22:16! Golla trifft im Fallen, nachdem Ravensbergen eigentlich stark pariert hat. Und dann Weber! 23:16 jetzt.

42. Minute: Zeitstrafe für Knorr, Smits bringt Oranje zum 21:16 wieder etwas näher ran.

41. Minute: Groetzki hat einen Lauf, doch Schagen trifft ebenfalls, ins kurze Eck. Und auch Steins netzt, als er quer in der Luft liegt. 21:15 jetzt.

40. Minute: Wolff pariert den nächsten Siebenmeter! Aber der Nachschuss von Smits sitzt dann trotzdem.

39. Minute: Goretzki täuscht an und überlupft den Oranje-Keeper gekonnt! Jetzt klappt alles!

Niederlande im Pfostenpech

38. Minute: Es läuft einfach für Deutschland. Wenn Wolff mal nicht da ist, rettet die Latte oder der Pfosten.

37. Minute: Nächstes Tor für Deutschland - 19:12 durch Köster, der den Ball eigentlich schon verloren hat, nachschnappt, und ihn dann doch noch versenkt.

36. Minute: Jetzt zeigt sich der Qualitätsunterschied dann doch langsam. Deutschland steht hinten super, und die Niederländer, die fast komplett durchspielen, werden langsam müde.

35. Minute: Knorr versenkt den nächsten Siebenmeter! 18:12 jetzt.

34. Minute: Knorr eröffnet den Torreigen der zweiten Hälfte mit einem feinen Abschluss ins linke obere Eck. Groetzki setzt dann kompromisslos ins lange Dreieck noch einen drauf zum 17:12.

33. Minute: Ravensbergen macht den Deutschen nach einer tollen Kombination einen Strich durch die Rechnung. Weiter bleibt es bei der Drei-Tore-Führung.

32. Minute: Häfner bekommt bei seinem Stemmwurf etwas ab. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene nochmal an, aber es gibt keine Strafe.

31. Minute: Das Spiel läuft wieder.

Dreitoreführung für Deutschland zur Halbzeit

30. Minute: Halbzeit! Deutschland kann sich vor allem bei Knorr und Wolff bedanken, dass zur Pause eine Drei-Tore-Führung steht. Smtis und Steins machen es den Deutschen aber sehr schwer, sind schwer zu verteidigen.

30. Minute: Enormes Tempo jetzt. Wolff pariert, Knorr versenkt, dann verkürzen die Niederländer durch Smits wieder auf 15:12.

29. Minute: Innenpfosten Deutschland, dann Latte Niederlande. Gislason hat vorerst genug gesehen und nimmt eine Auszeit.

28. Minute: Wolff mit der nächsten Parade! Er ballt die Faust, ganz starke Leistung bisher.

27. Minute: Mertens baut die Führung aus - 14:11.

27. Minute: Wieder Siebenmeter für die Deutschen. Knorr versenkt das Ding rechts unten zum 13:10. Smits dann aber gleich wieder mit dem elften Treffer für die Niederlande.

Torwart Wolff mit ganz starker Leistung

25. Minute: Wolff pariert gegen Smits.

23. Minute: Golla antwortet direkt auf Steins. 11:10. Dann steigt Köster hoch und bringt Deutschland wieder zwei Tore in Front.

22. Minute: Stavast trifft aus dem rechten Rückraum zum 10:9.

21. Minute: Groetzki trifft in die obere linke Ecke zum 10:8, bevor Olsson ein Timeout nimmt.

19. Minute: Drei Tore Schlag auf Schlag: 9:8 jetzt für Deutschland. Köster, ten Velde und dann Groetzki.

18. Minute: Die deutsche Defensive wackelt erneut. Benghamen nutzt das und schon steht es wieder unentschieden: 7:7.

17. Minute: Knorr zum 7:6.

16. Minute: Versteijnen aufs leere Tor - und schon haben die Niederländer wieder ausgeglichen - 6:6. Indes hat sich Smits an der Wurfhand verletzt und wird behandelt.

Deutschland zieht davon

15. Minute: Steins braucht nicht viel Platz - Klassetor vom Niederländer, der eine kleine Lücke findet und zum 6:5 trifft. Weber holt sich dann eine Zeitstrafe ab.

14. Minute: Deutschland zieht davon - Golla mit einer starken Aktion und dem 6:4. Jansen muss zwei Minuten runter.

13. Minute: Wolff wieder mit einer starken Parade, bewahrt für Deutschland die Führung.

11. Minute: Knorr macht es auf der anderen Seite besser - 5:4 und erste Führung für Deutschland.

10. Minute: Smits scheitert bei einem Siebenmeter an Keeper Wolf.

9. Minute: Es bleibt ein Duell auf Augenhöhe. Baijens mit dem 4:3, Knorr egalisiert sofort.

7. Minute: Es geht hin und her - die Niederlande macht durch Smits das 3:3, doch Deutschland gleicht durch Köster sofort wieder aus. 3:3.

Knorr bleibt cool beim Siebenmeter

6. Minute: Siebenmeter für Deutschland. Knorr übernimmt und bleibt cool - 2:2.

5. Minute: Köster probiert es mit einem Sprungwurf - drüber.

4. Minute: Erster Treffer jetzt für die Deutschen durch Köster.

3. Minute: Die Niederländer zeigen sich von Beginn an hochmotiviert. 2:0 nach einem Konter durch Smits!

1. Minute: Los geht‘s! Und die Niederlande geht direkt 1:0 durch Versteijnen in Führung.

20.23 Uhr: Die deutsche Mannschaft läuft ein.

19.39 Uhr: Mitfavorit Norwegen und Afrikameister Ägypten haben bei der Handball-WM im Gleichschritt vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Norweger feierten am vorletzten Spieltag der deutschen Hauptrundengruppe 3 ein müheloses 30:17 (14:9) gegen Asienmeister Katar. Auch die Ägypter können nach dem 26:22 (13:9) gegen Bahrain in ihrer starken Hauptrundengruppe 4 nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden.

Neben Norwegen und Ägypten stehen bereits Europameister und Co-Gastgeber Schweden sowie Olympiasieger Frankreich und Vize-Europameister Spanien als Teilnehmer der K.o.-Runde fest. Heißester Anwärter auf den zweiten Viertelfinalplatz in Ägyptens Gruppe ist Titelverteidiger Dänemark, auch Kroatien besitzt nach dem 34:26 (21:13) gegen Belgien noch theoretische Chancen.

Serbiens Handballer feierten in der deutschen Gruppe unterdessen einen 28:22 (12:10)-Erfolg gegen Argentinien und kommen nun auf 4:4 Punkte. Der Einzug ins Viertelfinale ist dennoch höchst unwahrscheinlich, da die Serben gleich mehrfach auf Schützenhilfe angewiesen sind.

19.25 Uhr: Es ist angerichtet: Das deutsche Team twittert von den letzten Vorbereitungen für das Match.

DHB-Team winkt das Viertelfinale

München - Das Viertelfinale winkt, doch es geht um mehr: Wenn Deutschlands Handballer bei der WM am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr/ZDF) auf die Niederlande treffen, steht eine Menge Prestige auf dem Spiel. Vor allem geht es aber um das begehrte Ticket für die K.o.-Runde. „Wir haben jetzt zwei Endspiele ums Viertelfinale“, sagte Rückraumspieler Paul Drux voller Vorfreude auf das erste von zwei Matchball-Spielen.

Ein Sieg im Nachbarschaftsduell wäre für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gleichbeduetend mit den vorzeitigen Viertelfinaleinzug. „Bis die Brisanz an den Fußball rankommt, braucht es noch ein paar Jahre“, sagte Linksaußen Lukas Mertens, „das Duell hat in den letzten Jahren aber immer mehr an Bedeutung gewonnen.“

Oranje überzeugt bislang: Mit Unbekümmertheit und irrsinnigem Tempo rockt das Team aus Holland bei der zweiten WM-Teilnahme nach 1961 bislang die WM. Die Siege gegen Argentinien und Katar, vor allem aber die hauchdünne Niederlage gegen den Turniermitfavoriten Norwegen haben Aufsehen erregt. „Wir wollen Deutschland nicht ärgern oder gut mithalten, wir wollen gewinnen“, sagte Rückraumspieler Dani Baijens vom HSV Hamburg der Hamburger Morgenpost: „Wir trauen uns zu, die zu schlagen, aber das wird mega-schwer.“

Viel Selbstvertrauen nach Sieggesserie beim DHB-Team

Für Deutschland läuft es sogar noch besser. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) spürt nach vier Siegen aus den bisherigen vier Spielen enorm viel Rückenwind, vor allem der 39:19-Kantersieg gegen Argentinien sorgt im deutschen Lager für Selbstvertrauen. „Es bringt gerade Riesenspaß, Handball zu spielen“, sagte Mertens.

Der Flügelflitzer vom SC Magdeburg ist ein wichtiger Bestandteil des DHB-Expresses, der bei seinen Auftritten in Kattowitz bislang wie die Niederlande mit spektakulärem Highspeed-Handball glänzt. Tempo scheint also garantiert. „Es wird ein schnelles Spiel“, verspricht Mertens und fordert: „Wir müssen das Tempo mitgehen.“

Ja, Respekt haben die DHB-Männer. Doch das Vertrauen in die eigene Stärke ist da. Wer schneller spielt? „Wir“, sagte der Berliner. Vor allem hätte das deutsche Team „vielleicht den Vorteil, mehr rotieren zu können“. Gelingt Drux und Co. am Samstagabend tatsächlich der nächste Sieg, wäre das abschließende Hauptrundenspiel gegen Norwegen am Montag (20.30 Uhr/ARD) nur noch ein besseres Trainingsspiel für die K.o.-Runde. (cgsc mit dpa)