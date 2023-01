Deutschland hat WM-Favorit am Rande einer Niederlage - Jetzt wartet im Viertelfinale der Olympiasieger

Von: Patrick Mayer

Kaum zu halten: Juri Knorr (li.) für Deutschland gegen Norwegen. © Jan Woitas/dpa

Deutschland muss sich Mitfavorit Norwegen nach einem Krimi bei der Handball-WM knapp geschlagen geben. Im Viertelfinale geht es nun gegen den Olympiasieger. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Handball-WM : Deutschland - Norwegen 26:28 (16:18)

: Deutschland - Norwegen 26:28 (16:18) Im Viertelfinale gegen Frankreich : DHB-Team trifft am Mittwoch auf den Olympiasieger.

gegen : DHB-Team trifft am Mittwoch auf den Olympiasieger. Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Fazit: Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf Rekord-Champion Frankreich. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor an diesem Montagabend das letzte Hauptrundenspiel gegen Norwegen 26:28 (16:18) und beendete die zweite Turnierphase als Gruppenzweiter. Vor rund 4100 Zuschauern in Kattowitz war Juri Knorr mit acht Toren bester Werfer für die deutsche Mannschaft.

Am Dienstag zieht die DHB-Auswahl nach Danzig um. Dort steigt am Mittwochabend (18 Uhr, hier im Live-Ticker) das Duell mit dem sechsmaligen Titelträger sowie aktuellen Olympiasieger. Die Norweger bekommen es dann mit dem EM-Zweiten Spanien zu tun. Die weiteren Duelle im Viertelfinale lauten Schweden gegen Ägypten und Dänemark gegen Ungarn.

Deutschland - Norwegen 26:28 (16:18)

Deutschland: Birlehm (Rhein-Neckar Löwen), Wolff (KS Kielce) - Knorr (Rhein-Neckar Löwen) 8/1, Dahmke (THW Kiel) 4, Golla (SG Flensburg-Handewitt) 3, Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) 3, Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) 2, Witzke (SC DHfK Leipzig) 2, K. Häfner (MT Melsungen) 1, Köster (VfL Gummersbach) 1, M´Bengue (Bergischer HC) 1, Steinert (HC Erlangen) 1, Ernst (SC DHfK Leipzig), Mertens (SC Magdeburg), Ph. Weber (SC Magdeburg) Norwegen: Bergerud, Säveras - Johannessen 5, Björnsen 3, O´Sullivan 3, Reinkind 3, Sagosen 3, Överjordet 3, Barthold 2/1, Gullerud 2, Överby 2, Gulliksen 1, Röd 1, Aga Eck, Blonz, Thorsteinsen Tof Zuschauer: 4100 Strafminuten: 4 / 8

Im Viertelfinale gegen Frankreich: DHB-Team trifft am Mittwoch auf den Olympiasieger

60. Minute: Das Spiel ist aus! Deutschland verliert den Krimi gegen Norwegen nach famoser kämpferischer Leistung und steht als Gruppen-Zweiter im Viertelfinale. In diesem trifft die Truppe von Bundestrainer Gislason am Mittwochabend auf Olympiasieger Frankreich.

60. Minute: Das war es wohl! Das DHB-Team bekommt den Ball einfach nicht mehr ins Tor. Aber die deutsche Mannschaft hat auch heute gegen den EM-Dritten überzeugt. So geht was am Mittwoch im Viertelfinale gegen Frankreich.

59. Minute: Damke scheitert! An Bergerud gibt es kein Vorbeikommen mehr. Was für eine Torwart-Leistung, auf beiden Seiten. Deutschland ist 25:27 hinten.

58. Minute: Wolff! Die nächste Parade des deutschen Torwarts. Aber auf der Gegenseite zaubert Bergerud seine elfte Abwehr heraus. Seine elfte, dabei spielt der norwegische Keeper erst seit der Pause. Eine brutal gute Bilanz für ihn! Deutschland muss jetzt die Uhr im Blick behalten.

56. Minute: Bergerud pariert einen Schlagwurf aus dem Rückraum. Norwegen zieht wieder auf zwei Tore davon. Ist das die Vorentscheidung? In vier Minuten geht im Handball noch einiges.

54. Minute: Kann das DHB-Team davonziehen? Norwegen vergibt die nächste Chance. Der EM-Dritte wirkt jetzt doch etwas nervös. Deutschland kassiert den Ausgleich durch einen Siebenmeter. Witzke stellt den Fuß gegen einen Gegner rein - sieht dafür die Rote Karte! Mein Lieber, ist das spannend! Anschnallen bitte für die Schlussminuten!

52. Minute: Die Führung für Deutschland! Kohlbacher schlägt vom Kreis zu - das 25:24 für das DHB-Team. Die Skandinavier nehmen eine Auszeit. Der Favorit wankt gegen eine beherzt auftretende deutsche Mannschaft.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - DHB-Team gleicht im Krimi aus

50. Minute: Es bleibt ein offener Schlagabtausch! Kohlbacher verkürzt vom Kreis auf 23:24 für Deutschland. Nach einem Fehlwurf der Norweger ist es M’Bengue mit viel Wucht von Halblinks, der die Kugel reinzimmert.

48. Minute: Knorr an den Pfosten! Mein Lieber! Aber was macht der 22-Jährige hier bitte für ein brutales Spiel? Wenn der so weitermacht, ist er der kommende deutsche Superstar im Handball.

46. Minute: Uhhhhhhh ... der Innenblock entschärft einen Sprungwurf. Keeper Wolff nimmt den Ball direkt auf und wirft über das gesamte Feld. Doch die Kugel geht links neben das leere Tor.

44. Minute: 20:22! Es geht hin und her. Das ist jetzt ein echter Handball-Krimi. M’Bengue scheitert mit einem Sprungwurf, der deutlich zu mittig kommt. Norwegen macht den Ball im Gegenzug im Tempogegenstoß rein.

42. Minute: Der Ausgleich! Witzke ist der Torschütze. Da guckt er sich die Ecke prächtig aus. Deutschland wehrt sich nach Kräften gegen den Vize-Weltmeister von 2017 und 2019 sowie den amtierenden EM-Dritten.

39. Minute: Deutschland vergibt zwei Mega-Chancen! Golla scheitert frei vom Kreis an einem Monster-Refelx von Bergerud. Groetzki setzt den Nachwurf daneben. Aber auf der Gegenseite ist erneut Wolff zur Stelle.

Starker Rückhalt: Andreas Wolff (Mi.) für Deutschland gegen Norwegen. © Jan Woitas/dpa

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Andreas Wolff herausragend

38. Minute: Wolllffffff! Herausragend! Mit dem Fuß holt der deutsche Keeper auch diesen Abschluss aus der Ecke.

37. Minute: Knorr!! Erneut zimmert der deutsche Spielmacher ansatzlos aus dem Stand einen Schlagwurf rein. Ist das Weltklasse!

35. Minute: Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Norwegen. Überzahl für Deutschland. Knorr schickt Kohlbacher am Kreis, der mit einem Sprungwurf einnetzt. 18:20 aus Sicht des DHB-Teams.

32. Minute: Deutschland schenkt im Angriff den Ball leichtfertig her. Auf der Gegenseite macht Rückraumshooter Sagosen den Ball ansatzlos rein. Köster beantwortet diese Fackel mit dem Treffer zum 17:19.

31. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Halbzeit um den Gruppensieg!

Unter Druck: Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-WM. © Jan Woitas/dpa

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Knapper DHB-Rückstand zur Pause

30. Minute: Pause in Katowice! In einem offenen Schlagabtausch geht das DHB-Team mit einem knappen Rückstand in die Kabine. Doch für Deutschland ist gegen Norwegen noch alles drin.

30. Minute: Rumms! Knorr zimmert die Kugel an den Pfosten. Da fehlen nur Zentimeter. Norwegen zieht wieder auf zwei Tore davon. Sekunden vor der Pausensirene schlägt der Turnier-Mitfavorit nochmal zu.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Andreas Wolff mit Monster-Paraden

28. Minute: Wolff, Wolff, Wolff - immer wieder Wolff! Junge, bist du gut! Der einstige Kieler zeigt gleich zwei Paraden in Folge. Beim Nachwurf macht er sich einfach breit. Und wenn er das macht, dann steht da eine Wand vor den Angreifern. 1,98 Meter ist der deutsche Keeper groß und geschätzt 110 Kilo schwer. Da kommt manchmal nichts mehr durch. Deutschland gleicht aus

27. Minute: Wolff! Wahnsinn!! Was für eine Parade!!! Der Champions-League-Keeper wehrt einen Siebenmeter von Superstar Sagosen ab. Seine Fußspitze ist auf der Höhe seines Kopfes, was für eine Körperspannung bei dieser wuchtigen Statur.

26. Minute: Golla verkürzt vom Kreis auf 15:16. Eine 3:1-Serie für die deutsche Mannschaft. Sehr gut! Köster deckt jetzt sehr offensiv.

24. Minute: Norwegen zieht erstmals auf drei Tore (15:12) davon. Bundestrainer Gislason nimmt eine Auszeit, weil der deutschen Abwehr sichtlich der Zugriff verloren geht.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Juri Knorr wieder unfassbar stark

20. Minute: Sechster Treffer für Knorr! Sein harter und platzierter Schlagwurf, ansatzlos und unerwartet im Abschluss, ist einfach eine Waffe. Da macht sich mal wieder ein deutscher Handballer drauf und dran ein Superstar seines Sports zu werden. Und er legt einfach so sein siebtes Tor hinterher. 12:13 aus Sicht des DHB-Teams.

17. Minute: Wolff, du Teufelskerl!! Da schnellt beim wuchtigen Goalie der rechte Fuß hoch. Damit entschärft er diesen Siebenmeter. Deutschland lässt sich von starken Norwegern nicht abschütteln.

17. Minute: Köster geht nach einem Tempogegenstoß stark dazwischen. Im Fallen unterbricht der Gummersbacher den Konterlauf der Skandinavier. Beide Teams sind voll auf Temperatur. Aber: Siebenmeter für Norwegen, weil die DHB-Abwehr im Kreis steht. Zwei-Minuten-Strafe gegen den Youngster.

14. Minute: Tore satt auf beiden Seiten. Wolff ist noch mit dem Fuß dran, kann diesmal aber nicht abwehren. Häfner bricht auf der Gegenseite am Kreis durch und zimmert die Kugel aus kurzer Distanz in den Winkel.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Patrick Groetzki macht 400. Länderspieltor

10. Minute: Jetzt geht es hier richtig ab auf der Platte! Gislason nimmt Torwart Birlehm runter und lässt Routinier Wolff ran. Und der bullige Keeper glänzt gleich mit einer ersten Parade. Im Gegenstoß macht Groetzki die Kugel rein - es ist sein 400. Länderspiel-Tor!

7. Minute: Clever gelöst! Norwegen ist nach einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Sagosen in Unterzahl. Die Skandinavier nehmen den Torwart raus und bringen einen sechsten Feldspieler. Das zahlt sich aus. Auf der Gegenseite setzt Knorr gekonnt DHB-Kapitän Golla am Kreis in Szene.

5. Minute: Uhhhhhhh ... diesmal findet Damke von links seinen Meister in Keeper Sæverås. Die Deutschen schießen den norwegischen Torwart warm. Vorsicht! Schon das 4:1 für die Skandinavier.

3. Minute: Groetzki scheitert! Es ist (noch) nicht sein 400. Länderspieltor. Der Leipziger Goalie im Tor der Norweger hat seine erste Parade.

2. Minute: Intensiver Start in diesen Handball-Kracher! Norwegen geht früh 2:1 in Führung. Beide Mannschaften wirken sehr fokussiert. Die Stimmung auf den Rängen ist auch prächtig!

1. Minute: Los geht es im polnischen Katowice mit dem WM-Spiel zwischen Deutschland und Norwegen!

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Serbien und Argentinien gewinnen

Update vom 23. Januar, 20.25 Uhr: Vor der abschließenden Partie gab es in der Zwischenrunden-Gruppe III bereits zwei Duelle. Serbien sicherte sich durch ein 32:30 (15:17) gegen die Niederlande letztlich den dritten Platz. Katar unterlag Argentinien 22:26 (9:12). Jetzt heißt es aber Deutschland gegen Norwegen - das Top-Spiel steht an!

Update vom 23. Januar, 20.15 Uhr: Ein besonderer Moment könnte Rechtsaußen Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) im WM-Spiel gegen Norwegen gelingen.

Dem 33-jährigen Routinier aus Baden fehlt nur noch ein Treffer zum 400. Länderspieltor. Das Turnier in Schweden und Polen ist für den gebürtigen Pforzheimer bereits seine siebte (!) Weltmeisterschaft.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Berliner Paul Drux fehlt erkältet

Update vom 23. Januar, 20.05 Uhr: Deutschlands Handballer müssen im abschließenden WM-Hauptrundenspiel gegen Mitfavorit Norwegen auf Paul Drux verzichten. Der Rückraumspieler von Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin fällt wegen eines Erkältungsinfekts aus. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) kurz vor Anwurf mit.

Für Drux rückt kein Spieler nach, der DHB-Kader wird somit 15 Spieler umfassen. Gewinnt Deutschland oder spielt unentschieden, wartet im Viertelfinale am Mittwoch in Danzig Vize-Europameister Spanien. Im Falle einer Niederlage wäre Olympiasieger Frankreich an selber Ort und Stelle der DHB-Gegner im Kampf ums Halbfinale.

Zweiter Spielmacher des DHB-Teams bei der Handball-WM: Paul Drux (li.) von den Füchsen Berlin. © IMAGO/Marco Wolf

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Mehrere Bundesliga-Stars beim Gegner

Update vom 23. Januar, 19.50 Uhr: Im Kader der Norweger sind bei der Handball-WM in Schweden und Polen gleich mehrere Stars aus der deutschen Bundesliga.

Allen voran Sander Sagosen vom THW Kiel versprüht viel Torgefahr aus dem rechten Rückraum. In der Nationalmannschaft wird der 27-Jährige meist in der Rückraummitte als Spielmacher eingesetzt. Nicht nur wegen seiner 1,95 Meter Körpergröße ist er mitunter am Kreis kaum zu halten. Harald Reinkind (Rückraum Rechts) und Petter Øverby (Kreis) stehen ebenfalls bei den Kielern unter Vertrag. Gøran Søgard Johannessen (Rückraum Rechts) von der SG Flensburg-Handewitt war beim klaren 30:17 (14:9) gegen Katar bester norwegischer Torschütze.

Im Video: Handball-WM - DHB-Torhüter Andreas Wolff reagiert kurios auf Biss-Eklat

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Alfred Gislason „will unbedingt gewinnen“

Update vom 23. Januar, 19.30 Uhr: Vor der letzten Hauptrundenpartie der deutschen Mannschaft gegen die punktgleichen Norweger heute Abend will der Bundestrainer nicht nachlassen.

„Norwegen ist Favorit, ich will unbedingt gewinnen. Denn die beste Vorbereitung aufs Viertelfinale ist Erfolg“, sagte Alfred Gislason vor der Partie. Der Isländer bekommt während der Handball-WM indes offenbar nur wenig Schlaf. „Ich habe bis zwei Uhr nachts noch Videos geschnitten, war um 2.30 Uhr im Bett und um 6.30 Uhr wieder auf“, erzählt er der Bild seine Nacht von Samstag auf Sonntag nach dem Niederlande-Spiel (33:26).

Bereits ein Unentschieden würde Deutschland gegen Norwegen zum Gruppensieg reichen, der Viertelfinalgegner am Mittwoch wäre dann Vize-Europameister Spanien. Bei einer Niederlage ginge es gegen Olympiasieger Frankreich.

Update vom 23. Januar, 19.10 Uhr: Der deutsche Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verlor seine Frau im Mai 2021 an den Krebs. Inzwischen hat der Isländer eine neue Liebe - die Geschichte dahinter.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - DHB-Team will „kein Korn zurückhalten“

Update vom 23. Januar, 18.30 Uhr: DHB-Sportvorstand Axel Kromer verspricht für das letzte WM-Hauptrundenspiel gegen Norwegen Vollgas-Handball.

„Wir werden definitiv alles geben, um zu gewinnen, da wird kein Korn zurückgehalten“, sagte Kromer im „Morgenmagazin“ des ZDF mit Blick auf das „Endspiel um den Gruppensieg“ am heutigen Montagabend (20.30 Uhr) in Kattowitz: „Sollte ein Spieler körperliche Probleme haben, wird er nicht an die Grenzen gehen müssen. Aber wenn wir den Adler auf der Brust haben, wollen wir gewinnen.“

Wenn wir den Adler auf der Brust haben, wollen wir gewinnen.

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Gruppensieg oder Zweiter?

Erstmeldung vom 23. Januar: München/Katowice - Der Olympiasieger oder der Vize-Europameister? Für Deutschland entscheidet sich heute Abend bei der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen (11. bis 29. Januar), wer der Gegner im Viertelfinale sein wird.

Olympiasieger Frankreich oder der EM-Zweite Spanien? Der Gruppensieger aus der Zwischenrundengruppe III muss am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die Spanier ran, der Gruppenzweite bekommt es kurz zuvor (18 Uhr) in der Ergo Arena (11.400 Plätze) von Danzig mit den Franzosen zu tun.

Wird es Frankreich oder Spanien? Für das DHB-Team entscheidet sich der Gegner im Viertelfinale

Bei beiden Mannschaften handelt es sich um absolute Top-Nationen ihres Sports. So sind die Franzosen nicht nur amtierender Olympiasieger. „Les Experts“ (die Experten), wie die Fans sie in den vergangenen Jahren auch riefen, wurden zu ihren Hochzeiten 2015 und 2017 Weltmeister.

2019 in Deutschland reichte es immerhin für Bronze, ehe es ein Jahr später der Olympiasieg wurde. Spanien wurde, nach dem zweiten Platz 2016 hinter Deutschland, 2018 und 2020 jeweils Europameister. 2022 war Schweden im Finale stärker. Die letzten zwei Duelle bei Großereignissen gingen allesamt an die Iberer: Bei der WM 2021 gewann Spanien in der Hauptrunde 32:28 (16:13), bei der EM 2020 ging das DHB-Team in der Vorrunde 26:33 (11:14) unter. Bei der WM 2019 im eigenen Land siegte dagegen Deutschland knapp 31:30 (17:16).

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Gegen wen geht es im Viertelfinale?

Bei der WM 2023 ist die deutsche Nationalmannschaft im Kreis der Top-Nationen indes nur Außenseiter. Dafür schlägt sich die Truppe von Bundestrainer Alfred Gislason jedoch sehr gut. In der Zwischenrunde gewann Deutschland zuerst klar gegen Argentinien 39:19 (24:11), ehe ein überzeugendes 33:26 (15:12) gegen die Niederlande gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale war.

Verfolgen Sie das abschließende Hauptrunden-Spiel Deutschlands bei der Handball-WM gegen Norwegen heute Abend hier im Live-Ticker. (pm)