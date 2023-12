München wirbt mit Schnarch-Plakat für Handball-EM – Erklärung überrascht

Von: Melanie Gottschalk

Während rund ein halbes Jahr vor der Fußball-EM schon im großen Rahmen für das Turnier geworben wird, ist die Werbung für die Handball-EM eher dürftig.

München – Eine EM im eigenen Land! Für viele Sportlerinnen und Sportler ist das ein großer Traum, für einige wird er wahr. So auch in wenigen Wochen für die deutschen Handballer. Denn erstmals findet ab 10. Januar das Turnier in Deutschland statt, die DHB-Auswahl will für Begeisterung sorgen. Problem nur: Unter der enorm übermächtig erscheinenden Fußball-EM 2024, die ebenfalls in Deutschland stattfindet, scheint die Handball-EM etwas unterzugehen.

Schnarch-Plakat wirbt für Handball-EM 2024 in München

Fünf Wochen vor dem Turnier sind für viele Spiele noch Karten verfügbar, die Werbung wurde deshalb noch einmal hochgefahren. In München sind in den U-Bahn-Stationen beispielsweise Plakate angebracht, die Lust auf die Handball-EM 2024 machen sollen.

Eher unglücklich: Auf dem Plakat sind nicht – wie vielleicht vermutet – DHB-Stars zu sehen, sondern zwei Spieler, die Laien vielleicht erst einmal kein Begriff sind. Dadurch wirkt das Plakat langweilig und vermittelt nicht, was es eigentlich aussagen möchte: In wenigen Wochen ist Handball-EM in Deutschland, kauft jetzt noch Tickets!

In München weisen lediglich kleine Plakate auf die bevorstehende Handball-EM in Deutschland hin. © Montage: Privat/Sven Simon/imago

Darum sieht man auf Werbeplakat für Handball-EM in München keine DHB-Stars

Handball-Fans wissen sicherlich, dass es sich bei den Spielern um Rückraumspieler Gisli Kristjansson von Champions-League-Sieger SC Magdeburg und Torhüter Dejan Milosavljev von den Füchsen Berlin handelt. Andere dürften sich hingegen fragen, warum auf den Plakaten keine DHB-Stars zu sehen sind.

Die Erklärung dafür ist einfach: Die Plakate sind an die jeweilige Stadt und die dort stattfindenden Vorrunden-Spiele angepasst. Auf dem Kölner Werbeplakat (wo unter anderem Deutschland seine Vorrunden-Spiele bestreitet) ist neben dem deutschen Kreisläufer Johannes Golla der französische Rückraum-Star Dika Mem zu sehen. Es ist ein Muster zu erkennen.

DHB-Auswahl will Wintermärchen von 2007 wiederholen

Die deutschen Handballer wollen bei der EM 2024 das sogenannte Wintermärchen von 2007 neu auflegen. Damals gewann die DHB-Auswahl die Weltmeisterschaft im eigenen Land und löste in der Bevölkerung große Begeisterung aus. Der Bundestrainer Alfred Gislason hat bereits seinen vorläufigen Kader benannt, noch vor Weihnachten soll dann die finale Entscheidung getroffen werden, welches DHB-Team um den Titel kämpft. Den gesamten Spielplan zur Handball-EM finden Sie hier. (msb)

