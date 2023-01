Viertelfinale der Handball-WM: Alle Infos zu Frankreich gegen Deutschland

Von: Nils Wollenschläger

Am Mittwochabend findet bei der Handball-WM 2023 das Viertelfinale statt. Für Deutschland geht es gegen Olympiasieger Frankreich. Hier finden Sie alle Infos:

Die Vorfreude bei den Handball-Fans ist riesig: Am Mittwoch (25. Januar) findet bei der WM in Schweden und Polen das Viertelfinale statt. Deutschland muss um 20:30 Uhr in Danzig gegen Olympiasieger Frankreich ran.

Frankreich gegen Deutschland – im Live-Ticker von MANNHEIM24 finden Sie alle Infos zum Viertelfinale der Handball-WM.

„Es hört sich vielleicht martialisch an, aber wir müssen um unser Leben spielen, denn natürlich wollen wir weiterkommen“, sagt DHB-Star Juri Knorr im Vorfeld des Spiels. (nwo)