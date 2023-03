Kombinierer Frenzel zum emotionalen Karriereende nur 39.

Der Kombinierer Eric Frenzel verdrückte beim letzten Wettkampf seiner Karriere ein paar Tränen. © Antti Hämäläinen/Lehtikuva/dpa

Eric Frenzel hat zum emotionalen Abschluss seiner Erfolgskarriere als Nordischer Kombinierer sportlich nicht noch einmal glänzen können.

Lahti - Der 34-Jährige belegte in seinem letzten Wettkampf beim Weltcup-Finale in Lahti nur den 39. Platz, stieß danach mit seinen Teamkollegen aber dennoch mit Sekt auf seine außergewöhnliche Laufbahn an.

Der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister lag nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf 5:31 Minuten hinter dem souveränen Sieger Jarl Magnus Riiber aus Norwegen. Bester Deutscher war Johannes Rydzek auf Rang fünf. Den Gesamt-Weltcup hatte sich bereits am Samstag der Österreicher Johannes Lamparter gesichert.

Neben Frenzel, der mit einem verpatzten Sprung auf lediglich 105 Meter ein besseres Ergebnis vergeben hatte, nahm auch Bundestrainer Hermann Weinbuch Abschied. Der 63-Jährige hatte die DSV-Kombinierer in seiner 27 Jahre währenden Amtszeit zu insgesamt 57 Medaillen bei Großereignissen geführt. dpa