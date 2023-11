Diese NFL-Spiele zeigt RTL heute live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Week 10

Von: Sascha Mehr

Der zehnte NFL-Spieltag der Saison 2023 steht an. Welche Partien überträgt RTL live im Stream und im Free-TV und wann ist Kickoff?

Frankfurt – Die NFL-Saison 2023 ist in vollem Gange, die ersten neun Spiele wurden absolviert – und in der besten American-Football-Liga der Welt gab es bereits die eine oder andere große Überraschung. Am vergangenen Spieltag verloren die Tampa Bay Buccaneers bei den Houston Texans (37:39), die Buffalo Bills mussten sich den Cincinnati Bengals geschlagen geben (18:24) und die Seattle Seahawks kamen bei den Baltimore Ravens unter die Räder (3:37).

Week 10 der NFL: Welche Spiele zeigt RTL am zehnten Spieltag live im Free-TV und Stream?

Am Sonntag , 12 . November 2023 , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen.

, . , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen. 15.30 Uhr (MESZ): New England Patriots gegen Indianapolis Colts (Frankfurt-Game) live bei RTL und im Livestream auf RTL+

(Frankfurt-Game) live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): Houston Texans @ Cincinnati Bengals im Livestream auf RTL+

im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): Cleveland Browns @ Baltimore Ravens live bei RTL und im Livestream auf RTL+

live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 22:25 Uhr (MESZ): Detroit Lions @ Los Angeles Chargers live bei RTL und im Livestream bei RTL+

In Week 10 geht es weiter mit den Frankfurt-Games. Die New England Patriots und die Indianapolis Colts treffen aufeinander. Die Favoritenrolle wird bei dem Team von Quarterback Gardner Minshaw liegen, allerdings haben die Colts, die die Play-off-Teilnahme als Ziel ausgegeben haben, noch nicht restlos überzeugen können in der laufenden Saison.

Week 10 der NFL: Bengals weiter auf dem Vormarsch?

Joe Burrow kommt endlich in Form. Am vergangenen Spieltag führte der Quarterback der Bengals sein Team zu einem Sieg gegen die Buffalo Bills. Die Mitfavoriten aus Cincinnati scheinen wieder auf dem richtigen Weg zu sein und wollen gegen die Houston Texans nachlegen, die aber eine überraschend starke Saison spielen.

Jared Goff, Quarterback der Detriot Lions. © IMAGO/Junfu Han

Zu einem Geheimfavoriten haben sich mittlerweile die Detroit Lions entwickelt. Das Team aus der NFL North ist klar auf Play-off-Kurs und könnte einen tiefen Run hinlegen, wenn die Form beibehalten werden kann. In Kalifornien wird es aber nicht einfach, gegen die Truppe des starken Quarterbacks Justin Herbert. (smr)