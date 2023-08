37-Doncic-Punkte bei Slowenien-Sieg gegen Venezuela

Teilen

Führte Slowenien zum Sieg gegen Venezuela: NBA-Star Luka Doncic. © Hiro Komae/AP/dpa

Basketball-Star Luka Doncic hat ein beeindruckendes WM-Debüt gefeiert und seine Slowenen zum ersten Sieg in der Vorrunde in Okinawa geführt.

Okinawa/Manila - Der 24 Jahre alte Aufbauspieler der Dallas Mavericks erzielte beim 100:85 (56:51) über Venezuela 37 Zähler. Doncic gilt in Abwesenheit zahlreicher Stars wie Nikola Jokic (Serbien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Kevin Durant (USA) als Aushängeschild dieser WM, die neben dem japanischen Okinawa auch in Indonesien und auf den Philippinen stattfindet. Schon bei seinem Olympia-Debüt 2021 hatte er überragt, damals mit 48 Punkten.

Ex-Europameister Slowenien ist ein möglicher Zwischenrunden-Gegner der deutschen Mannschaft. Zu einem Duell zwischen Doncic und Deutschland würde es, sofern beide weiterkommen, am nächsten Freitag oder Sonntag kommen. Nur die zwei besten Teams aus den beiden Gruppen schaffen es in die Finalrunde, die in Manila stattfindet und mit dem Viertelfinale beginnt. Slowenien hat in Venezuela, Kap Verde und Georgien drei machbare Gruppengegner erwischt. dpa