Alarm bei Schumacher-Benefizspiel: Stadion muss evakuiert werden

Von: Stefan Schmid

Nach dem Torspektakel beim Benefizspiel zwischen den „Nowitzki Allstars“ und „Schumacher and Friends“ folgte der Schreckmoment. Das Stadion musste evakuiert werden.

Frankfurt – Das von Dirk Nowitzki organisierte Benefizspiel „Champions for Charity“ war ein voller Erfolg. Die Zuschauer konnten 21 Tore bestaunen und dabei Prominente sowie ehemalige und aktive Sport-Stars beim lockeren Kick sehen. Während die Partie selbst problemlos über die Bühne ging, kam es nach dem Abpfiff aber zu einem Alarm im Heimstadion der Frankfurter Eintracht.

Erst heiteres Benefizspiel, dann Evakuierungs-Alarm

Des Ergebnis – „Schumacher and Friends“ gewann 11:10 gegen die „Nowitzki Allstars“ – war freilich nur eine Nebensächlichkeit an diesem Abend in Frankfurt. Vielmehr im Mittelpunkt standen die Spenden, die gesammelt werden konnten und an der Keep Fighting Foundation der Schumacher-Familie sowie dem 41Campus der Dirk-Nowitzki-Stiftung zugutekommen werden. Simon Terodde selbst war zwar nicht unter den auflaufenden Stars, – dafür spielten unter anderem Kevin Trapp, Laura Freigang und Mick Schumacher – hatte sich aber mit seinem doppelt vergebenen Elfmeter am vergangenen Wochenende wohl ins Gedächtnis bei Gastgeber Dirk Nowitzki gebrannt. Gleich zweimal lief Nowitzki, der als Torwart agierte, über den Platz und trat zum Elfmeter an. Zweimal vergab er kläglich.

Mit dem Abpfiff hatten sich alle Akteure zum gemeinsamen Plausch und für Abschlussbilder auf dem Platz versammelt, auch die Zuschauer verweilten noch eine Weile im Stadion. Der illustre sowie gemütliche Ausklang wurde dann aber von einem Evakuierungsaufruf unterbrochen. „Achtung, Achtung, aufgrund einer technischen Störung sollten Sie das Gebäude auf den vorgezeichneten Fluchtwegen umgehend verlassen“, hallte es in ständiger Wiederholung aus den Stadionlautsprechern. Es wurde auch darauf hingewiesen, bitte die Aufzüge nicht zu benutzen.

Fans nutzen viertelstündige Evakuierung – wahrscheinlicher Grund für Alarm bekannt

Da nicht nur die Zuschauer, sondern auch alle Angestellten im Stadion und die teilweise sich schon in der Kabine befindenden Stars das Stadion verlassen mussten, wussten einige Fans für sich zu nutzen. Bereitwillig, weil auch für sie ohne Alternative, standen die Prominenten für Fotos und Autogrammwünsche zu verfügen. Giovane Elber – ehemaliger Goalgetter des FC Bayern – soll nach Informationen des Express sogar so weitsichtig und ruhig der Evakuierungsaufforderung gefolgt sein, dass er Autogrammkarten dabei hatte.

Nach einer Viertelstunde war der Spuk dann vorbei und alle Beteiligten konnten den Weg zurück ins Stadion antreten. Eine wirkliche Bedrohung oder ein Grund für den Alarm war nicht sichtbar. So soll es sich wohl um einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage gehandelt haben. Schlussendlich konnten sich alle Teilnehmer unbeschadet auf dem Weg zu ihren anstehenden Aufgaben machen, die für Sebastian Vettel und Mick Schumacher am kommenden Wochenende im Wiederbeginn der Formel-1-Saison liegen. Dort ist momentan mächtig Bewegung im Fahrerlager, was auch Auswirkungen auf Schumacher haben könnte. (sch)