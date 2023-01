Alba Berlin verliert nach langem Kampf gegen Valencia

Maodo Lo erzielte 25 Punkte für Alba Berlin. © Christian Kolbert/Kolbert-Press/dpa

Alba Berlin hat in der Euroleague die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Der deutsche Basketballmeister unterlag in eigener Halle vor 7278 Zuschauern dem spanischen Spitzenteam Valencia Basket nach langem Kampf mit 88:94 (47:50).

Berlin - Alba bleibt bei sechs Siegen und 15 Niederlagen weiter im Tabellenkeller. Beste Werfer der Gastgeber waren Maodo Lo mit 25 und Johannes Thiemann mit 17 Punkten.

Beide Teams waren gleich voll da, die ersten Würfe saßen. Die Partie war zunächst sehr ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich absetzen. Alba leistete sich zwar in der Offensive einige Ballverluste, arbeitete dafür in der Defensive sehr aufmerksam und kam immer wieder zu Ballgewinnen.

Zu Beginn des zweiten Viertels lag Alba 30:27 in Führung, doch anschließend häuften sich erneut die Ballverluste. Das bestrafte Valencia eiskalt. Immer wieder zogen die Gäste zum Korb oder trafen aus der Distanz. So lag Alba plötzlich 35:42 hinten. Vor allem Nationalspieler Lo sorgte dann dafür, dass sein Team bis zur Pause dranblieb.

Knapp drei Minuten vor Ende des dritten Viertels brachte Thiemann die Hauptstädter nach langer Zeit wieder in Führung (62:61). Die Partie war nun hart umkämpft. Zweieinhalb Minuten vor Ende stand es wieder 81:81. Doch in der Schlussphase musste Alba einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen hinnehmen. dpa