Fürchterliche Verletzung! Zverev zertrümmert gegen Nadal seinen Knöchel und weint auf dem Platz

Von: Marius Epp

Alexander Zverev steht vor einer schier unmöglichen Aufgabe: Bezwingt er Rafael Nadal auf Sand? © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Die French Open geht in die alles entscheidende Phase: Im Halbfinale bittet Alexander Zverev die Tennis-Legende Rafael Nadal zum Tanz. Der Live-Ticker.

6:5 Zverev: Nein! Bitte nicht. Zverev knickt mit dem Knöchel um und schreit sofort laut vor Schmerz! Bruder Mischa ist sich bei Eurosport sofort sicher: Das war‘s. „Sascha weint nie“, sagt er. Diese Bilder sind ganz, ganz schwer zu ertragen. Zverev wälzt sich auf dem Boden, Tränen schießen in seine Augen. Helfer eilen herbei und stützen den Deutschen in Richtung Kabine. Auch Nadal wechselt sofort die Seite und erkundigt sich fair nach seinem Gegenüber.

6:5 Zverev: Was für eine Partie. Nadal wirkt wieder etwas fitter, gleichzeitig legt der Deutsche eine Schippe drauf. Mit einer kompromisslosen Rückhand und starken Aufschlägen geht er wieder in Führung. Bahnt sich da der nächste Tiebreak an?

1. Satz 2. Satz 3. Satz Alexander Zverev (GER) 6 6 Rafael Nadal (ESP) 7 5

5:5: Der Ausgleich! Nadal bringt seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder seinen Aufschlag durch. Der Satz war eigentlich schon weg - doch der Spanier lässt sich nicht unterkriegen. Zverev konnte sein Niveau nicht ganz halten, Nadal wird wieder stärker.

5:4 Zverev: Das darf nicht wahr sein. Es ist kaum mehr zu leugnen, dass Nadal ein bisschen platt ist. Oft fehlen die entscheidenden Schritte, Zverev muss ihn eigentlich nur hin und her schicken. Doch das gelingt ihm nicht! Zwei Doppelfehler und ein zittriger Arm sorgen für das nächste Break. Auweia, die Nerven!

5:3 Zverev: Nächstes Break! Die Rollen haben sich komplett getauscht. Nadal hat seine Taktik geändert und geht viel mehr ins Risiko und auf die schnellen Punkte. Aktuell zahlt sich das aber nicht aus, weil Zverev zeigt, dass auch er ein guter Abwehrspieler ist. Jetzt serviert Sascha Zverev zum Satz!

4:3 Zverev: Lob, Stop, Volley - Nadal schickt Zverev ins Karussell und zeigt seine Klasse. Schon ist der Spanier wieder da und breakt erneut. Zverev trägt allerdings mit drei Fehlern ohne Not einiges dazu bei. Der Deutsche verpasst die Chance, im zweiten Satz davonzuziehen.

4:2 Zverev: Und der Deutsche organisiert sich das nächste Break! Wieder ein endloses Aufschlagspiel - wollen die beiden heute noch fertig werden? Nadal wirkt in den letzten beiden Spielen etwas müde - immer wieder geht er in die Hocke, atmet tief durch. Hat das Turnier beim 36-Jährigen Spuren hinterlassen? Zverev ist aktuell der bessere Spieler. Nadal versucht auffällig oft, die Ballwechsel mit Stops oder Vorhand-Schüssen zu verkürzen.

Nadal - Zverev: Ein Break jagt das nächste

3:2 Zverev: Da ist die Führung! Das war ein hartes Stück Arbeit von Zverev. Nadal zwingt ihn dreimal über Einstand, dann entscheidet er das Spiel mit einer satten Rückhand-Cross, seinem Paradeschlag. Schon über zwei Stunden sind gespielt und wir sind erst im zweiten Satz - das kann ja noch eine Weile dauern.

2:2: Das nächste Rebreak! Der Aufschlag scheint momentan eher ein Nachteil zu sein. Nadal schwächelt und macht ein paar ziemlich leichte Fehler. Alles wieder in der Reihe. Jetzt will Zverev endlich mal wieder seinen Aufschlag durchbringen - damit hat er normalerweise eher wenig Probleme.

1:2 Nadal: Schnell geht die deutsche Nummer eins in Rückstand, Nadal hat wieder Breakchancen - und die zweite nutzt der Spanier nach einem nicht enden wollenden Ballwechsel! Zverevs Rückhand rauscht ganz knapp ins Aus, wieder Vorteil Nadal.

1:1: Zverev lässt sich nicht abservieren - und das ist in dieser Phase so wichtig! Der Deutsche holt sich direkt das Rebreak und bleibt trotz des enttäuschenden Satzverlustes dran. Er bestraft ein paar Unkonzentriertheiten von Nadal sofort.

0:1 Nadal: Es geht denkbar schlecht für Zverev los! Nadal macht unbeirrt da weiter, wo er aufgehört hat. Er schickt Zverev mehrfach ins Karussell und sichert sich schließlich das Break - zu null, wohlgemerkt.

Der zweite Satz beginnt, dieses Mal schlägt Zverev als erstes auf.

Erster Satz geht an Nadal: Spanier gewinnt irren Tiebreak-Krimi

Tiebreak - 8:10 Nadal: Der Satz gehört Rafael Nadal! Zverev schüttelt den Kopf, denn beim entscheidenden Ballwechsel war mehr drin. Eigentlich erarbeitete sich der Deutsche die Möglichkeit eines einfachen Winners, entscheidet sich dann aber für die falsche Ecke. Nadal spekuliert goldrichtig und kontert eiskalt.

Tiebreak - 8:8: Zverev bleibt nervenstark! Mann, ist das ein Tiebreak. Die beiden geben es sich richtig.

Tiebreak - 7:8 Nadal: Zverev hat die Serie des Spaniers durchbrochen, leistet sich dann aber einen Rückhandfehler. Zweiter Satzball für Nadal.

Tiebreak - 6:7 Nadal: Der fünfte Punkt in Folge für Nadal. Und was für einer! Der Spanier schleudert die Vorhand-Longline genau ins Eck. Da kann sich Zverev eigentlich keinen Vorwurf machen. Das ist zu stark!

Tiebreak - 6:6: Das gibt es doch nicht! Auch der vierte Satzball ist Geschichte. Nadal erreicht zum Ende des Satzes ein Niveau, bei dem kein Gegner der Welt etwas entgegensetzen könnte. Das Momentum ist jetzt ganz klar auf seiner Seite.

Tiebreak - 6:5 Zverev: Irre! Zverev greift an, doch Nadal flitzt die Linie hin und her. Der Spanier kratzt einen Ball mit letzter Kraft aus der Ecke und spielt einen unglaublichen Passierball cross. Das darf doch nicht wahr sein! Ausgerechnet jetzt zaubert Nadal!

Tiebreak - 6:4 Zverev: Der Deutsche kann es mit einem Volley machen - doch der landet Zentimeter im Aus!

Tiebreak - 6:2 Zverev: Wieder ergreift Zverev als erster die Initiative und hat vier Satzbälle!

Tiebreak - 5:2 Zverev: Ja! Zverev kann mit seinem wuchtigen Aufschlag genug Druck aufbauen und braucht jetzt nur noch zwei Punkte für den Satzgewinn!

Tiebreak - 3:2 Zverev: Er lässt nicht nach! Geistesgegenwärtig nutzt der Deutsche eine kleine Schwächephase Nadals aus und schnappt sich zweimal dessen Aufschlag.

Tiebreak - 1:2 Nadal: Bitter! Zverev schiebt einen sicheren Winner ins Aus und bringt sich etwas ins Hintertreffen. Jetzt nicht nachlassen, Sascha!

Zverev rettet sich gegen Nadal in den Tiebreak

6:6: Zverev manövriert sich irgendwie in den Tiebreak! Bei 40:30 flattern dem Deutschen plötzlich die Nerven, doch die Netzkante zeigt sich wohlwollend und verhilft ihm zum sechsten Spielgewinn. Jetzt wirds ganz spannend!

5:6 Nadal: Der Deutsche gibt wieder mehr Gas! Nadal applaudiert nach einer tollen Vorhand von Zverev - und dreht dann den Spieß um, spielt zwei überragende Stops. Trotzdem sichert sich Zverev mit einer Rückhand-Cross einen Breakball, den er aber genau wie den zweiten wenig später nicht nutzen kann. Mehr bietet Nadal dann auch nicht an und geht wieder in Führung. Geht schon der erste Satz in den Tiebreak? Vorher muss Zverev noch seinen Aufschlag durchbringen.

5:5: Was für eine Zitterpartie! Der erste Aufschlag will nicht mehr so recht kommen bei Zverev. Das Spiel ist umkämpft und geht mehrfach über Einstand. Zverev wehrt drei Satzbälle ab und hält sich trotz zweier Doppelfehler im Spiel!

4:5 Nadal: Das Blatt wendet sich! Die anfängliche Sicherheit bei Zverev ist verflogen. Einige seiner Schläge landen im Aus, gleichzeitig serviert Nadal gut - und plötzlich führt der Spanier zum ersten Mal.

Nadal dreht den Spieß um

4:4: Nadal breakt! Schon wieder schlägt es links und rechts vom Spanier ein. Doch auf der Vorhand des Deutschen schleichen sich jetzt die ersten Fehlerchen ein. Nadal verteidigt clever und erkämpft sich seine ersten beiden Breakbälle. Weil Zverev eine vermeintlich einfache Vorhand und danach auch noch eine Rückhand verschlägt, nutzt der Spanier die zweite Möglichkeit zum Break und ist wieder voll im Spiel.

4:3 Zverev: Nadal bleibt dran und zeigt großes Ballgefühl. Auch der Spanier nähert sich langsam seinem Top-Level. Das kann ja heiter werden!

4:2 Zverev: Wahnsinn, Zverev versenkt einen Winner nach dem anderen! Das Spiel ging keine drei Minuten, Nadal ist chancenlos. Sascha, heb dir noch ein paar Schläge für später auf! Denn das Match ist noch lang.

3:2 Zverev: Nadal kommt bei eigenem Aufschlag jetzt besser rein. Er serviert ein Ass und kann den Druck hochhalten. Doch er liegt mit einem Break zurück.

Zverev erwischt guten Start

3:1 Zverev: Sogar am Netz fühlt sich der Deutsche schon wohl. Das ist nicht immer so. Bei Aufschlag Zverev schafft es Nadal noch nicht, selbst in die Offensive zu kommen, weil sein Gegner zu druckvoll spielt.

2:1 Zverev: Jetzt schnappt sich auch Nadal seinen ersten Spielgewinn, das war wichtig für ihn. Die Legende ballt die Faust.

2:0 Zverev: Auch bei eigenem Service dominiert Zverev das Spiel und bestätigt damit seinen guten Start. Vor allem die Rückhand des Deutschen läuft ganz locker.

1:0 Zverev: Dem Deutschen gelingt direkt das Break! Was für ein starker Start. Zverev scheint keine Eingewöhnungszeit zu brauchen, er spürt den Ball schon hervorragend. Mit langen Grundschlägen zwingt er den Spanier in die Defensive und schnappt sich das erste Spiel. So kann‘s weitergehen!

15.07 Uhr: Das Match beginnt! Wer zieht heute ins Finale der French Open ein? Alexander Zverev fordert Rafael Nadal heraus. Der Spanier serviert als erstes. Los geht‘s!

Update, 14.56 Uhr: Rafael Nadal betritt zuerst den Platz, das Getöse bei ihm natürlich etwas lauter als bei Alexander Zverev. Das Publikum wird heute auch eher auf der Seite des Spaniers sein. Damit kann der Deutsche aber gut umgehen, wie er in der Vergangenheit bewiesen hat. Der Countdown läuft!

Update, 14.52 Uhr: Wer regelmäßig Tennis schaut, kennt das Prozedere: Wie üblich verzögert sich der Beginn des Spiels. Gleich werden die Spieler den Center Court betreten.

Update vom 3. Juni, 12.09 Uhr: In weniger als drei Stunden soll es hier in Paris mit dem Halbfinale losgehen! Wir sind schon gespannt, was Alexander Zverev und Rafael Nadal auf den Sand zaubern.

Zverev - Nadal heute im Live-Ticker: Countdown zum Giganten-Halbfinale bei den French Open

Erstmeldung vom 3. Juni, 10.14 Uhr: Paris - Nicht viele haben mit Alexander Zverev bei den diesjährigen French Open gerechnet - die Saison der deutschen Nummer eins verlief bisher durchwachsen.

Doch spätestens nach dem Viertelfinalsieg gegen das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz, der ihm im Finale von Madrid noch eine gehörige Watschn (6:1, 6:3) verpasst hatte, gehört „Sascha“ Zverev zu den absoluten Topfavoriten auf den Titel. Ein Problem: Im Halbfinale wartet Rafael Nadal.

French Open: Zverev - Nadal im Live-Ticker - wer zieht ins Finale ein?

Nicht wenige sehen in Alcaraz bereits Nadals legitimen Nachfolger. Doch der Altmeister denkt noch längst nicht daran, seinem Landsmann das Feld zu überlassen. Der Grand-Slam-Rekordsieger will bei den French Open seinen 14. (!) Titel gewinnen. Sobald er den Sandplatz in Paris betritt, wird er gefeiert wie ein Halbgott.

Obwohl ihn seine seltene Fußkrankheit in quasi jedem Spiel plagt, kämpfte er sich mit seinem unnachahmlichen Spirit einmal mehr bis ins Halbfinale und schlug im Viertelfinale die Nummer eins der Welt, den Serben Novak Djokovic. Im Halbfinale trifft er nun auf Zverev.

French Open im Live-Ticker: Zverev kann mit Titel Nummer eins der Welt werden

Der Deutsche ist zwei Siege davon entfernt, in Paris Geschichte zu schreiben und als erster Deutscher überhaupt in der Open Era (seit 1968) Roland Garros zu gewinnen - und damit auch an die Spitze der Weltrangliste zu springen. Eine historische Chance, dessen er sich bewusst ist. „Einen Grand Slam zu gewinnen, ist das ultimative Ziel“, sagt Zverev.

Im zweiten Halbfinale der Herren stehen sich der Norweger Casper Ruud und der Kroate Marin Cilic gegenüber. Das Finale der Damen bestreiten die 18-jährige Coco Gauff (USA) und die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (Polen). (epp)