ATP-Finale: Youngster Alex Zverev trifft ausgerechnet auf sein Idol

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hat es bei der ATP-WM in London in der Boris-Becker-Gruppe mit Roger Federer, Marin Cilic und Jack Sock zu tun.

Mailand - Kaum hatte Boris Becker höchstpersönlich den Youngster und sein Idol bei der Auslosung für die ATP-WM in einer Gruppe zusammengeführt, da war Alexander Zverev auch schon wieder genervt. "Roger Federer ist immer noch mein Idol, ich glaube, ich habe diese Frage schon 150-mal beantwortet", sagte Zverev als Gast des sogenannten "NextGen"-Finales.

Dort war ursprünglich auch der 20-jährige Hamburger als Teilnehmer fest eingeplant, doch anstatt sich beim Saisonfinale der nächsten Generation weiter in den Fokus zu spielen, will Zverev nach einem überragenden Jahr der Spitze der Weltrangliste ein Stück näher rücken. In London treffen sich in der kommenden Woche die acht weltbesten Spieler des Jahres 2017 - und Zverev werden durchaus Chancen eingeräumt, als erster Deutscher seit Rainer Schüttler 2003 zumindest das Halbfinale zu erreichen.

Das scheint auch keineswegs ausgeschlossen, denn in der Boris-Becker-Gruppe hat es Zverev außer mit Federer noch mit dem Kroaten Marin Cilic und dem US-Amerikaner Jack Sock zu tun - lösbare Aufgaben für die Nummer drei der Welt. Zum Auftakt trifft Zverev am Sonntag (nicht vor 21.00 Uhr MEZ) auf Cilic.

Für Zverev ist „das sehr speziell“

In der Pete-Sampras-Gruppe kämpfen der Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien), Dominic Thiem (Österreich), Grigor Dimitrow (Bulgarien) und David Goffin (Belgien). Vorjahressieger Andy Murray (Großbritannien) ist wegen andauernder Hüftprobleme in der Reha und kann seinen Titel daher nicht verteidigen. Verletzungsbedingt fehlen auch Novak Djokovic (Serbien) und Stan Wawrinka (Schweiz).

Draw for the @ATPWorldTour finals in London presented by Nitto pic.twitter.com/pFDSRqxn3X — Boris Becker (@TheBorisBecker) 8. November 2017

"Dass ich nach diesem unglaublichen Jahr im Kreis der acht weltbesten Spieler dabei bin, ist sehr speziell für mich", sagte Zverev in Mailand, wo er ein Exhibition Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas bestritt: "Es wird eine unfassbare Erfahrung werden - ein weiteres erstes Mal nach vielen ersten Malen in diesem verrückten Jahr."

Zverev erster Deutscher seit 2003 im Saisonfinale

Der Erfolg in dieser Saison sei überraschend schnell gekommen, sagte Zverev kürzlich im Gespräch mit der FAZ: "Natürlich konnte man nicht erwarten, dass ich dieses Jahr als Nummer drei im Race und Nummer drei oder vier der Welt beende", betonte er: "Aber ich wusste, wozu ich imstande bin."

Zverev ist seit Rainer Schüttler im Jahr 2003 der erste Deutsche beim Saisonfinale. Deutsche Siege gab es bei dem seit 1970 ausgetragenen Turnier durch Boris Becker (1988, 1992, 1995) und Michael Stich (1993).

