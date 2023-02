„Musste mich immer wieder übergeben“: Leichtathletik-Star Alica Schmidt spricht über Probleme

Von: Andreas Knobloch

Alica Schmidt verriet ihren Fans auf Instagram, dass sich nach harten Leichtathletik-Übungen immer wieder „übergeben“ musste. © Instagram Alica Schmidt / IMAGO / Beautiful Sports - Collage tz

Die Leichtathletin Alica Schmidt hat darüber gesprochen, dass sie in letzter Zeit oft Probleme beim Training hat.

Berlin - Die Deutsche Alica Schmidt ist schon lange nicht mehr nur eine Leichathletin. Sie arbeitet als Model und Influencerin. Sie zeigt sich gerne auf Instagram auch von der modischen oder privaten Seite. Den Usern gefällts. Ganze 3,5 Millionen Menschen folgen ihr auf der Plattform. Zum Vergleich: FC-Bayern-Shootingstar Jamal Musiala hat „nur“ 2,4 Millionen Follower.

Alica Schmidt: Leichathletin bei der EM in München 2022 bis ins Halbfinale

2022 war sie noch bei der EM in München aktiv, zog ihre Runden über die Tartanbahn im Olympiastadion. Bei ihrer Parade-Disziplin, den 400 Metern, kam sie bis ins Halbfinale. Sie trainiert weiterhin hart, auch wenn das derzeit nicht problemlos geht. Schmidt hat gesundheitliche Probleme, wie sie auf Instagram enthüllt. Am 21. Februar stellte sie ein Selfie-Video online, in dem sie über ihre Probleme sprach.

„Ich war jetzt beim Arzt und habe einen Check-up gemacht. Ich hatte in letzter Zeit Probleme mit dem Magen. Ich habe mich bei intensiven Trainingsbelastungen übergeben“, so Schmidt, die mittlerweile für den SSC Berlin läuft. „Wirklich regelmäßig“, führt sie aus und meint: „Da stimmt irgendwas nicht, das habe ich abchecken lassen. Danach fahre ich zu meinem Trainer und wir besprechen, wie die nächsten Wochen weitergehen, und dann gehts nach Hause.“

Vorbereitung auf die Sommer-Saison läuft für Alica Schmidt

Eine Diagnose oder was das Übergeben bedeutet, hat sie noch nicht öffentlich gemacht. Sie postete etwa acht Stunden nach ihrer Story über die gesundheitlichen Probleme ein Bild mit zwei Katzen, wahrscheinlich aus den heimischen vier Wänden.

Die 24-Jährige zog erstmals große Aufmerksamkeit auf sich, als sie 2017 kurz vor ihrem 19. Geburtstag zur „heißesten Athletin der Welt“ von einem amerikanischen Blog gewählt wurde. Seit sie im Rampenlich steht, hat sie auch mehrere Verträge mit großen Marken abgeschlossen. Auch ein Wettkampf mit Mats Hummels im Jahr 2020 ging viral, es wurden Wettschulden eingelöst. (ank)