Alles über Kevin Magnussen, seinen Werdegang und sein Privatleben

Von: Sandra Sporer

Kevin Magnussen folgt in den Fußstapfen seines Vaters, der ebenfalls Formel-1-Pilot war. © David Davies/PA Wire/dpa/Archiv

Der Formel-1-Fahrer Kevin Magnussen hat eine bewegte Karriere hinter sich und ist schon für viele bekannte Rennställe an den Start gegangen.

München - Das Rennfahren liegt dem gebürtigen Dänen Kevin Magnussen praktisch im Blut. Schon in seiner Jugend nahm er an Kart-Rennen teil und schaffte anschließend einen fließenden Übergang in die F1.

Rennfahrer Kevin Magnussen Voller Name Kevin Jan Magnussen Geburtsdatum 5. Oktober 1992 Gebursort Roskilde (Dänemark) Größe 1,74 m

Kevin Magnussens Jugend war bereits vom Motorsport geprägt

Der dänische Rennfahrer ist der Sohn von Christina Bergendahl und dem ehemaligen Formel-1-Piloten Jan Magnussen. Somit war er schon seit Kindesbeinen an dem Motorsport sehr nahe.

Schon früh begann er, in den Fußstapfen seines Vaters zu folgen und nahm an Kartsport-Rennen teil. 2006 gewann er die NEZ-ICA-Juniorenkartmeisterschaft. Ein Jahr später, 2007, beendete er seine Kartsport-Karriere und wechselte im Folgejahr in den Formelsport.

Start der Motorsportkarriere

Ab 2008 fuhr er in der Nachwuchsserie Formel Ford und gewann 11 von 15 Rennen. Im Folgejahr ging er für Motopark Academy in der Formel Renault an den Start und wurde Vizemeister. 2010 nahm er am Formel-3-Cup teil und bestritt zudem anstelle von Adrian Quaife-Hobbs das dritte Rennwochenende der Formel-3-Euroserie. Er erreichte respektive den dritten und zwölften Gesamtrang.

Im selben Jahr trat er dem Förderprogramm von McLaren bei. Schon sein Vater hatte so den Sprung in die Formel 1 geschafft und auch ihm sollte dieser Schritt wenige Jahre später glücken.

Durch das Förderprogramm von McLaren schaffte es Magnussen in die F1. Heute geht er für Haas an den Start. © Toru Hanai/AP/dpa

2011 wechselte er dann aber erstmal zum britischen Rennstall Carlin und sicherte sich den zweiten Platz bei der Formel-3-Meisterschaft. Geschlagen musste er sich nur seinem Teamkollegen Felipe Nasr geben.

Im Jahr 2012 fuhr Kevin Magnussen dann bei der Formel Renault 3.5 mit. Zunächst weiterhin für Carlin, später dann für DAMS. Außerdem machte er für McLaren Formel-1-Testfahrten. Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass er ab dem kommenden Jahr in der Formel 1 für McLaren würde. Zudem gewann er die Renault 3,5 Meisterschaft.

Karriere bei der Formel 1

Magnussen legte bei seinem ersten Rennen ein fulminantes Debut hin und ergatterte sich den zweiten Platz. Dennoch reichte es am Ende nur zum elften Platz im Gesamtranking. Spiegel zitiert den Dänen, es sei wie ein Traum, der wahr wird.

Im darauffolgenden Jahr war Kevin Magnussen weiterhin bei McLaren unter Vertrag, allerdings als reiner Testfahrer. Es folgten mehrere Rennstall-Wechsel. 2016 zu Renault Sport F1 Team und 2017 zu Haas.

Kevin Magnussen nahm 2016 für das Team Renault Sport F1 an der Formel 1 teil. © AFP

Bei Haas unterschrieb er einen mehrjährigen Vertrag und fuhr bis einschließlich 2020 für den Rennstall. Kurz vor dem Großen Preis von Portugal 2020 gab Haas bekannt, dass sowohl Magnussen als auch Teamkollege Grosjean Haas das Team nach dem Ende der Saison verlassen würden.

Anschließend ging er nach Amerika und trat dort laut MotorsportTotal für Chip Ganassi bei der IMSA-Sportwagenserie an. Schon 2022 kehrte er jedoch zu Haas und der Formel 1 zurück, wieder mit einem auf mehrere Jahre ausgelegten Vertrag.

Über das Privatleben des Rennfahrers ist wenig bekannt

Magnussen lebt laut seinem Porträt auf web.de momentan mit seiner Familie in Dubai. Er und seine Frau Louise Gjørup gaben sich 2019 das Ja-Wort. Wie AutoBild berichtete machten die beiden das genaue Datum ihrer Trauung nicht öffentlich und heirateten rein im privaten Kreis.

Überhaupt hält der Däne sein Leben abseits der Rennstrecke gerne privat. Von seiner Ehefrau ist nur bekannt, dass sie Lehramt studiert hat. Auch über die gemeinsame Tochter, Laura, findet man lediglich ein paar Artikel - unter anderem von Motorsport-Webseite SpeedWeek - anlässlich ihrer Geburt im Januar 2021.