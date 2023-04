Als einer von zehn: Hartenstein verpasst keine Partie

NBA

+ © John Raoux/AP/dpa Im Dauereinsatz: Isaiah Hartenstein von den New York Knicks. © John Raoux/AP/dpa

Isaiah Hartenstein ist einer von nur zehn NBA-Spielern, die in der Hauptrunde keine Partie verpasst haben. Das geht aus den am Montag von der besten Basketball-Liga der Welt veröffentlichten Zahlen hervor.

New York - Der 24 Jahre alte Center kam in den 82 Partien für die New York Knicks auf im Schnitt fast 20 Minuten Einsatzzeit und verbuchte durchschnittlich 5,0 Punkte, 6,5 Rebounds und 1,2 Assists je Partie.

Den Saisonbestwert hat Hartenstein aber nicht: Mikal Bridges von den Brooklyn Nets kommt als einziger NBA-Profi auf 83 Einsätze. Möglich ist das, weil er von den Phoenix Suns zu den Brooklyn Nets wechselte und beide Teams zu diesem Zeitpunkt unterschiedlich viele Spiele absolviert hatten.

Hartenstein kann seine Serie in den Playoffs noch ausbauen. Mit den Knicks trifft er in der ersten Runde ab Samstag (Ortszeit) auf die Cleveland Cavaliers. dpa