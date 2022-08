Regen bei den European Championships: Katwarn schiebt Starkregen-Prognose auf Samstag

Von: Günter Klein

Teilen

Schlechtwetter-Outfit: Julia Sude. © Imago/Eibner

Die Wettkämpfe der European Championships finden trotz Regen statt. Indoorsportarten sind beim Wetter in München im Vorteil.

München – Katwarn, die fast vergessene Smartphone-App, sie meldet sich. Am Donnerstagabend, als nach über einer Woche der kompromisslosen Trockenheit ein erster Regenguss über den European Championships niedergeht und das Leichtathletik-Programm ins Holpern gerät. „Amtliche Unwetterwarnung. Ergiebiger Dauerregen vom 19.08.2022, 6.00 Uhr, bis 20.08.2022, 8.00 Uhr.“ Konkreter: „Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Liter/Quadratmeter erwartet.“ Werden wir alle im Wasser stehen, wird Munich 2022 uns zum Ausklang versaut?

Tischtennis ist fein raus – Indoorsport, man muss nur trockenen Fußes zur Rudi-Sedlmayer-Halle kommen, dort ist man vor allen Unbillen geschützt. Doch schon Beachvolleyball ist kritisch. Start auf dem Centre Court ist um 10 Uhr, die Spielerinnen im zweiten Match bekommen die volle Brause ab. Katja Stam, die Niederländerin, lacht dazu: „Haben wir zuhause jeden Tag.“ Unten im Sand ist es kein Problem, „man tut einfach das, was man immer tut“. Die Tribünen sind nicht überdacht, nur über den Medienplätzen ist eine Plane. Sie wird vom Wasser befreit. Ein Sturzbach, die Leute erschrecken sich.

Deutschland ist Jack-Wolfskin-Land, das wird ein Stresstest fürs Material. Volunteers verteilen Regenumhänge, der Stadionsprecher witzelt über Menschen „in Frischhaltefolien“, die Musikregie spielt „Raindrops keep falling on my head“, La Ola wird zur „Regenwelle“ umdeklariert. Selbstironie muss sein.

Die Leichtathletik hat Vorkämpfe, sie zieht ihre Vormittags-Session durch. Die Speerwerfer eiern über ihren Anlauf. Das Programm wird minutiös eingehalten. Kein Zug der Deutschen Bahn fährt bei Wetterbeeinträchtigung so pünktlich, wie ein 4x100-m-Vorlauf startet.

In Oberschleißheim ziehen die Kanuten ihre Bahnen. Sie haben schon am Vortag versichert, Regen, in welcher Form auch immer, mache ihnen nichts aus. Und da es nicht donnert oder blitzt, besteht auch keine Gefahr.

Ab 12 Uhr versiegt der Regen. Und die 100-Prozent-Niederschlagssicherheitsanzeige verschiebt sich Stunde um Stunde. Mountainbike, für das man ein Schlamm-Gemetzel erhofft hatte wie früher beim Querfeldein, bei dem Klaus-Peter Thaler sein Rad auf der Schulter tragen musste, wird fast zur Straßenfahrt. Die Schlüsselstelle „Rock Garden“ wäre nur bei Feuchtigkeit fies gewesen. 20 Grad, die Sonne schaut raus – darf sie das? Just zur Hälfte des Rennens beginnt es zu tröpfeln, im Zielbereich werden Plastiksäcke über die Bildschirme gestülpt.

Katwarn blieb bei seiner Starkregen-Prognose, sie bestätigte sich am Abend nicht. Die Wetter-Apps verschoben den großen Regen auf Samstag. Soll man’s glauben?