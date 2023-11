Vom „Idioten“ zum Helden – Münchner Schüler wird in USA Football-Matchwinner

Von: Tim Althoff

Mit nur wenig Football-Erfahrung spielte ein Münchner Austauschschüler in einem US-Endspiel mit. Danach war er plötzlich der Held seiner High School.

München ‒ Mit dem ersten erfolgreichen Field Goal seiner jungen Karriere wurde der deutsche Austauschschüler Laurenz Plattner zum Helden seiner amerikanischen Schule. Der Münchner spielt im US-Bundesstaat Wisconsin für die Stratford High School American Football und wurde dort vom deutschen Fußballspieler zum Kicker umfunktioniert.

Wie das milwaukee journal sentinel berichtet, spielte Plattner mit seiner Schule, den Tigers, gegen die Darlington Redbirds. Im Finale der WIAA (Wisconsin Interscholastic Athletic Association) Division 6 stand es lange 7:7, bis Plattner zum ersten Mal die Chance bekam, das Spiel mit einem Field Goal aus 24 Yards zu entscheiden.

Nach geblocktem Field-Goal-Versuch wird das Spiel zum Spielfilm

Mit nur noch 23 Sekunden auf der Uhr wurde der Schuss allerdings geblockt, der Ball ging zurück an Darlington und was dann passierte, hätte sich Hollywood nicht besser ausdenken können. Die Redbirds haben den Ball mit ihrem dritten Versuch gefumbled, Plattners Tigers bekamen den Ball zurück und hatten nur noch sechs Sekunden Zeit, um die entscheidenden Punkte auf die Tafel zu kriegen.

Nach einem Pass an die 3-Yard-Linie war die Zeit eigentlich abgelaufen, allerdings wurde ein Holding-Foul gegen Darlington gepfiffen. Mit dem Ball an der 15-Yard-Linie hatten die Tigers plötzlich doch noch die Chance, mit dem letzten Versuch das entscheidende Field Goal zu schießen. Laut dem milwaukee journal sentinel hat Coach Jason Tubbs später gesagt, dass die Spieler ihn dazu überredet hätten, Plattner eine zweite Chance zu geben.

Laurenz Plattner ist als Austauschschüler in den USA zum Football-Helden geworden. © Imago/USA TODAY Network

In letzter Sekunde vom „Idioten“ zum Helden

„Ich wollte natürlich nochmal kicken“, wird Plattner zitiert. „Ich wollte beweisen, dass ich es kann. Nachdem ich das erste verschossen habe, habe ich mich traurig gefühlt. Wenn wir verloren hätten, wäre ich der Idiot gewesen. Der Idiot, der kein Field Goal schießen kann.“

Das deutsche Kicker-Talent durfte also erneut kicken und diesmal ging das Ei aus 15 Yards durch die Tor-Stangen. 10:7, Sieg Stratford. Plattner erklärte nach dem Spiel einer Lokalreporterin, dass er sich das Credo „Just like Practice“ (auf deutsch: Wie im Training) auf den Arm geschrieben hätte. Fünf Jahre Fußball haben sich also ausgezahlt. Für Stratford war es der zweite Titel in Folge, mit einem Hauch von „Made in Germany“. (ta)