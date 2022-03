Türkgücü München: Heraf möchte nicht in Max Kothnys Haut stecken und rechnet mit Hasan Kivran ab

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Andreas Heraf, ehemals Trainer von Türkgücü München. © Sven Hoppe/dpa

Das Projekt Türkgücü München ist zu Ende. Ex-Trainer Andreas Heraf spricht über die Gründe und rechnet mit Präsident Hasan Kivran ab.

München - Andreas Heraf muss sich nichts vorwerfen. In elf Spielen holte er elf Punkte mit Türkgücü München*, gewann das Derby gegen den TSV 1860 und zwang mit seiner Mannschaft Spitzenreiter Magdeburg in die Knie. Geholfen hat es nichts, denn inzwischen hat der Klub seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und die 3. Liga in ein Chaos versetzt.

„Wie ein Spielzeug, auf das man plötzlich keine Lust mehr hat.“

Der Österreicher ist vor allem von einer Person enttäuscht: Präsident Hasan Kivran. Der Investor zog sich in der heiklen Phase aus der Öffentlichkeit zurück. Der ehemalige Coach versuchte vergeblich, den einst starken Mann des Klubs zu erreichen. „All meine Nachrichten wurden zwar gelesen, aber nie beantwortet“, so der ehemalige Trainer im Interview mit der „BILD“.. Der 54-Jährige kann nicht verstehen, warum Kivran den Verein während der laufenden Saison „wie ein Spielzeug, auf das man plötzlich keine Lust mehr hat“, aufgegeben hat. „Das ist nicht professionell. Ich wusste, dass es mit ihm ein Tanz auf der Rasierklinge sein kann, aber dass das so endet? Keiner weiß, warum er sich so entschieden hat. Ich bin enttäuscht, wütend und auch fassungslos.“

Die Türkgücü Profis, mittlerweile alle arbeitslos © osnapix / Titgemeyer/Imago

Andreas Heraf plädiert für Verbleib der „50+1“-Regel: „Die muss bestehen bleiben“

Deswegen bekennt sich Heraf auch klar zur „50+1-Regel“. „Die muss bestehen bleiben. Wenn eine einzelne Person zu viel Macht hat und am Ende alles von einem Geldgeber abhängt, ist das brandgefährlich“, sagt der gebürtige Wiener.

Doch pauschal gegen Investoren ist der Trainer trotz des Türkgücü-Desasters nicht. „Das kann ja alles wunderbar funktionieren, wenn sich alle an die Spielregeln halten.“ Obwohl er eine bittere Erfahrung an der Isar machen musste, schließt er ein weiteres Engagement in Deutschland nicht aus. „Die Dritte Liga kenne ich jetzt ja“, wird Heraf zitiert.

„In seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken.“

Neben dem Präsidenten sieht der Fußballlehrer auch die Rolle von Geschäftsführer Max Kothny kritisch, obwohl „am Ende ihm das alles Kivran eingebrockt“ habe, mutmaßt Heraf. „In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich weiß nicht, was da jetzt noch alles auf ihn zukommt. Das wird in den nächsten Monaten zu klären sein.“

Auch mit dem DFB* geht der ehemalige Mittelfeldspieler hart ins Gericht. „Ich verstehe nicht, dass der Verband da nicht genauer prüft“ sagt Heraf. Eine Möglichkeit hätte laut ihm beispielsweise eine Transfersperre sein können.

Dafür, dass durch die Abmeldung das Chaos ausgebrochen ist, „müsste sich Kivran eigentlich bei der gesamten Liga entschuldigen“. Vielleicht nicht unbedingt beim TSV 1860 München, der durch den Rückzug des Stadtrivalen wieder mittendrin im Aufstiegskampf steckt. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Saarbrücken wären die Löwen dran am Relegationsplatz zur 2. Bundesliga. Sollte dies gelingen, traut Heraf den Münchnern einiges zu. „1860 hat, wenn alle Spieler fit sind, die Qualität für den Aufstieg“. (Sebastian Isbaner) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.