Home-Workouts: Das sind die besten fünf Übungen für Anfänger

Von: Sascha Mehr

Wer mit Sport anfangen will, aber keine Zeit für Vereine oder den Besuch eines Fitnessstudios hat, kann auch ganz einfach Übungen Zuhause machen.

Frankfurt – Für Anfänger, die mit Homeworkouts anfangen wollen, bieten sich zahlreiche einfache und effektive Übungen an. Diese helfen nicht nur dabei, die körperliche Fitness zu verbessern, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Hier sind fünf optimale Sportübungen für Anfänger, die problemlos Zuhause praktiziert werden können.

Home-Workouts für Anfänger: Fünf Übungen sind sehr gut geeignet

Kniebeugen: Kniebeugen sind eine grundlegende Übung, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig anspricht. Sie stärken die Beinmuskulatur, insbesondere die Oberschenkelmuskulatur, sowie die Gesäßmuskulatur und den unteren Rücken. Um Kniebeugen durchzuführen, stellen Sie sich mit den Füßen schulterbreit auseinander auf, senken Sie Ihren Körper, als ob Sie sich auf einen unsichtbaren Stuhl setzen, und kehren Sie dann in die aufrechte Position zurück.

Liegestütze: Liegestütze sind eine ausgezeichnete Übung, um die Oberkörpermuskulatur zu stärken, insbesondere Brust-, Schulter- und Armmuskeln. Beginnen Sie in einer Liegestützposition mit gestreckten Armen, senken Sie Ihren Körper ab, bis Ihre Brust fast den Boden berührt, und drücken Sie sich dann wieder nach oben.

Liegestützen sind optimal für ein Home-Workout geeignet. © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Planks: Die Plank-Übung ist ideal, um die Rumpfmuskulatur zu stärken. Beginnen Sie in einer Liegestützposition und stützen Sie sich auf Ihren Unterarmen ab, während Sie den Körper in einer geraden Linie halten. Halten Sie diese Position so lange wie möglich, um die Bauchmuskeln, den Rücken und die Schultern zu kräftigen.

Jumping Jacks: Eine perfekte Übung, um das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren und gleichzeitig den ganzen Körper zu mobilisieren. Beginnen Sie in einer aufrechten Position, springen Sie hoch und spreizen Sie dabei die Beine zur Seite, während Sie die Arme über dem Kopf zusammenführen. Springen Sie dann zurück in die Ausgangsposition und wiederholen Sie den Vorgang.

Diese Übungen helfen Anfängern beim Erlangen körperlicher Fitness

Ausfallschritte: Sie sind eine hervorragende Übung zur Stärkung der Beinmuskulatur und zur Verbesserung des Gleichgewichts. Machen Sie einen großen Schritt nach vorne, senken Sie den Körper ab, bis beide Knie im 90-Grad-Winkel gebeugt sind und kehren Sie dann in die aufrechte Position zurück. Wechseln Sie die Beine und wiederholen Sie die Übung.

Um den maximalen Nutzen aus diesen Übungen zu ziehen, ist es wichtig, sich vor dem Training aufzuwärmen und nach dem Training zu dehnen, um die Muskeln zu entspannen. Es ist auch ratsam, die Übungen langsam und kontrolliert auszuführen, um Verletzungen zu vermeiden. Eine schrittweise Steigerung von Intensität und Wiederholungen wird dazu beitragen, die Ausdauer und Kraft im Laufe der Zeit zu verbessern. Mit regelmäßiger Praxis werden diese Übungen Anfängern helfen, ihre körperliche Fitness zu steigern und ein gesundes Training zu etablieren. (smr)

