Angelique Kerber: Freund, Karriere, Erfolge - Das wissen wir über das deutsche Tennis-Ass

Angelique Kerber hat schon drei der vier Grand Slams im Tennis gewonnen. © IMAGO/Paul Zimmer

Während ihrer Karriere hat Tennisass Angelique Kerber mehr als 600 Siege errungen. Alle Infos über ihre Herkunft, ihre Erfolge und Privates.

Bremen – Angelique Kerber kam am 18. Januar 1988 in der Freien Hansestadt Bremen zur Welt, wuchs aber in Kiel auf. Bereits in jungen Jahren hielt sie erstmals einen Tennisschläger in ihren Händen. Dennoch war Kerber keineswegs auf den „weißen Sport“ fixiert, sondern probierte sich auch in anderen Wettbewerben. So war Schwimmen ihre zweite Leidenschaft, der Kerber bis in ihre Jugend treu blieb.

Erst nach Erlangung eines Realschulabschlusses legte sie den Badeanzug zur Seite und zog dauerhaft einen Tennisrock an. Von nun an reiste Angelique Kerber regelmäßig zu Turnieren im In- und Ausland. Um die Bindung zu ihrer Familie nicht zu verlieren, bat sie ihre Mutter Beata, das Management zu übernehmen. Vater Slawek erteilte Angelique Kerber im Gegenzug erste Trainingsstunden.

Tennisspielerin Angelique Kerber: Ihre Karriere

Die Karriere der Tennisspielerin Angelique Kerber nahm im Jahr 2011 Fahrt auf, als sie im Alter von 23 Jahren als Ungesetzte das Halbfinale der US Open erreichte. Ein Jahr später stieß sie erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vor, wo sie bis Ende 2014 verweilte. Das Jahr 2015 verlief hingegen nicht nach Wunsch, woraufhin sich Kerber zu einem Trainerwechsel entschloss.

Torben Beltz stand anschließend in der Verantwortung und ergriff die richtigen Maßnahmen, denn wenig später gewann Angelique Kerber die Turniere in Charleston, Stuttgart und Birmingham. Als Konsequenz kehrte sie Ende 2015 in die Top Ten zurück. Es war der Startschuss zu Angelique Kerbers kommendem Karrierehoch, das im Jahr 2016 einsetzte.

Tennisspielerin Angelique Kerber: Erfolge

Die größten Erfolge der Tennisspielerin Angelique Kerber waren zweifellos ihre Grand-Slam-Erfolge. Sie hat drei der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt gewonnen.

Australian Open (2016)

US Open (2016)

Wimbledon (2018)

Sowohl bei den Australian Open in Melbourne als auch im Londoner Stadtteil Wimbledon bezwang Angelique Kerber im Finale die Amerikanerin Serena Williams. Bei den US Open setzte sich Kerber gegen die aus Tschechien stammende Karolina Pliskova durch. In der Folge erklomm die Kielerin als zweite Deutsche nach Steffi Graf die Spitze der Weltrangliste und wurde für ihre Leistungen zudem zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt.

Tennisspielerin Angelique Kerber: Herkunft

Die Tennisspielerin Angelique Kerber besitzt osteuropäische Wurzeln. Ihre Eltern stammen aus Polen. Kerber bekennt sich aktiv zu ihrer polnischen Herkunft und hat die Stadt Puszczykowo demonstrativ zu ihrem ersten Wohnsitz erklärt. Entsprechend besitzt sie neben der deutschen auch die polnische Staatsbürgerschaft. Da sich Kerber aber nach eigenem Bekunden „eher als Deutsche“ fühlt, geht sie seit längerer Zeit bei Nationenduellen für den Deutschen Tennisbund (DTB) an den Start. Auch hier war die gebürtige Bremerin überaus erfolgreich.

Obwohl Kerber von Haus aus Rechtshänderin ist, spielt sie Tennis mit der linken Hand. Das Absurdum führt Kerber auf ihre linkshändigen Trainer zurück, die sie regelmäßig imitierte.

Tennisspielerin Angelique Kerber: Die Familie und ihr Freund

Tennisspielerin Angelique Kerber stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Ihre Mutter engagiert sich für Angeliques geschäftliche Belange und steht ihr bei wichtigen Entscheidungen beratend zur Seite. Ihr Vater ist begeisterter Tennisspieler und Trainer.

Die Tennisspielerin Angelique Kerber ist weder verheiratet noch hat sie Kinder. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sie einen festen Freund (Stand April 2022). Es handelt sich um den Fitnessökonom Franco Bianco. Der Wahl-Hesse gehört seit geraumer Zeit Kerbers Trainerteam an. Über die Jahre soll sich die Beziehung der beiden intensiviert haben.