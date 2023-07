DAZN-Reporterin und deutscher Nationalspieler geben sich offenbar das Ja-Wort

Sportjournalistin Ann-Sophie Kimmel und Handball-Nationalspieler Djibril M‘Bengue sind ein Paar. © Imago Images / Sven Simon; Instagram.com @ annsophie.kimmel

Ann-Sophie Kimmel und Handball-Nationalspieler Djibril M’Bengue posten ein gemeinsames Foto auf Instagram – angeblich von der Hochzeitsfeier.

Tübingen – Dass die Sportjournalistin Ann-Sophie Kimmel und der Handball-Nationalspieler und WM-Fahrer Djibril M’Bengue ein Paar sind, ist schon länger bekannt.

Djibril M'Bengue Geboren: 13. Mai 1992 (Alter 31 Jahre) in Schorndorf Aktueller Verein: Bergischer HC Länderspiele für Deutschland: 19 (19 Tore)

M‘Bengue kam auch wegen Kimmel zurück nach Deutschland

Erst im vergangenen Jahr kehrte er vom portugiesischen Top-Klub FC Porto nach Deutschland zurück und ist seitdem für den Bergischen HC aktiv. Wie er in einem Interview auf der Website seines Ex-Vereins TSB Gmünd offenbarte, waren für seinen Bundesliga-Wechsel auch familiäre Gründe ausschlaggebend.

„Für meine Freundin und mich war es die Prämisse, in Deutschland einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu schaffen“, wird der Rückraumspieler zitiert. Nachdem dieses Vorhaben anscheinend geglückt ist, folgte laut Sport Bild nun ein weiterer Höhepunkt.

M‘Bengue und Kimmel zeigen sich auf Instagram

Wie die Zeitung berichtet, sollen sich Kimmel und M’Bengue in der Sommerpause, die sowohl Handball als auch Fußball betrifft, das Ja-Wort gegeben haben. Ein Instagram-Post der 29-Jährigen lässt ebenfalls einen solchen Rückschluss zu.

Zu sehen sind zwei Bilder des Paares, auf denen sie nebeneinander an einer gedeckten Tafel in einem griechischen Restaurant in Tübingen sitzen. Er trägt ein weißes Hemd, sie hat sich sein beigefarbenes Sakko über die Schultern gelegt. Als Bildunterschrift wählte Kimmel drei Zitronen – passend zur Tischdeko, aber wenig aufschlussreich hinsichtlich des Grundes für das Event.

Spekulationen über Hochzeit von M‘Bengue und Kimmel

M’Bengue kommentierte den Post seiner Partnerin mit einem roten Herz, sie antworte genau so darauf. Zwei Kommentare aber lassen aufhorchen. „Glückwunsch nochmals“, schreibt ein User, ein weiterer kommentiert mit drei Herzen, einer Champagnerflasche und den Worten: „War ein sehr schöner Tag.“ Auch die Seite des Restaurants lässt ein rotes Herz unter dem Post.

Schon bald dürfte es für das Sport-Paar aber schon wieder an die Arbeit gehen. Kimmel wird auch in der kommenden Saison für DAZN Interviews führen. Die Bundesliga geht in rund fünf Wochen wieder los. Und am 24. August startet auch wieder die Handball-Bundesliga für WM-Fahrer M’Bengue und seinen BHC. (masc)