NFL Munich Game live im TV und Stream: Wer zeigt heute Buccaneers gegen Seahawks?

Von: Tim Althoff

Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers. © Imago/kolbert-press/Christian Kolbert

Das erste Regular-Season-Spiel der NFL in Deutschland. Alle Infos, wer das Munich Game zwischen den Seahawks und den Bucs live im TV und Stream zeigt.

München ‒ American Football hat den deutschen Markt endgültig erobert, am Sonntag kommt es zum ersten Pflichtspiel der größten Sportliga der Welt auf deutschem Boden. Die NFL-Teams Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers duellieren sich in der Münchner Allianz Arena und kämpfen um einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs. Seit die NFL im deutschen Free-TV von ran übertragen wird, gibt es, trotz der komplizierten Regeln, einen echten Hype um die Sportart in Deutschland.

Die NFL hat das steigende Interesse aus Europa schnell bemerkt und sich entschlossen gezeigt, das Wachstum ausbauen und fördern zu wollen. So gibt es jetzt vier NFL-Teams, die exklusive Vermarktungsrechte in Deutschland zugesprochen bekommen haben: Die Kansas City Chiefs, die New England Patriots, die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers. Außerdem werden zwischen 2022 und 2025 vier Spiele auf deutschem Boden ausgetragen. Dafür müssen die Stadien aufwendig umgebaut werden.

Tampa Bay Buccaneers kommen mit dem erfolgreichsten NFL-Spieler der Geschichte

Den erste „Heimspiel“ werden die Tampa Bay Buccaneers um NFL-Megastar Tom Brady bestreiten. Die Partien 2023 und 2024 werden im Frankfurter Deutsche-Bank-Park ausgetragen, 2025 dann erneut ein Spiel in der Allianz-Arena. Seit Jahren trägt die NFL außerdem mehrere Spiele in London aus. In der Vergangenheit hatten die englischen Fans das Pech, eher unattraktive Partien zu Gesicht zu bekommen. Die deutschen Fans haben hingegen mehr Glück - dementsprechend bereitet sich die Stadt München auf die NFL-Premiere vor. Die Vorfreude auf das Munich Game ist so groß, dass NFL-Fans die Münchner Innenstadt zur Football-Zone machen.

Mit Quarterback Brady kommt der erfolgreichste und unumstritten größte NFL-Spieler der Geschichte nach München. Mit den Bucs gewann er im Februar 2021 den Super Bowl gegen die Chiefs, in diesem Jahr hat es das Team etwas schwerer. Durch die Bilanz von 4-5 muss um den Einzug in die Playoffs noch gezittert werden, jeder Sieg könnte entscheidend sein. Umso wichtiger wird das Munich Game.

Seahawks der überraschende Favorit beim Munich Game 2022

Die Seahawks spielen dafür eine überraschend gute Saison und stehen mit 6–3 an der Spitze ihrer Division. Am Anfang der Saison dachte man noch, dass das Team durch den Verlust von Quarterback Russell Wilson Schwierigkeiten haben könnte. Ein Sieg gegen die Bucs würde den Playoffs-Einzug fast schon besiegeln. Wilson-Ersatz Geno Smith macht einen hervorragenden Job und auch die Defense zeigt, dass die Franchise zu lange unterschätzt wurde.

Insgesamt werden in der NFL 18 Spieltage vor den Playoffs gespielt, wobei jedes Team eine Woche spielfrei hat. Die Liga ist in AFC und NFC mit jeweils vier Divisions á vier Teams aufgeteilt. Die Teams mit den meisten Siegen in ihren Divisions qualifizieren sich sicher für die Playoffs, drei Wild Cards werden an die restlichen Teams mit der besten Bilanz vergeben. In der schwachen NFC South führen die Bucs mit 4-5 vor den Atlanta Falcons (4-6). In der vermeintlich starken NFC West führen die Seahawks mit 6-3 vor den San Francisco 49ers (4-4). Die amtierenden Super-Bowl-Champions Los Angeles Rams (3-5) liegen in der gleichen Divisions nur auf dem dritten Platz.

Wer zeigt das Spiel zwischen den Seahawks und den Buccaneers heute im Free-TV?

Das erste Munich Game wird live im deutschen Free-TV auf ProSieben übertragen. Die ran-Sendung beginnt schon ab 14.00 Uhr mit den Moderatoren Jan Stecker, Patrick Esume und Christoph „Icke“ Dommisch. Experte ist Björn Werner. Das Spiel startet offiziell um 15.30 Uhr.

Wo läuft das Munich Game der NFL heute im Live-Stream?

Die Sendung von ran wird parallel im Stream kostenlos auf ran.de, prosieben.de und Joyn zu sehen sein.

Begegnung: Seattle Seahawks at Tampa Bay Buccaneers TV: ProSieben Live-Stream: ran.de, prosieben.de, Joyn, DAZN

Wer DAZN-Kunde ist, kann das Spiel außerdem bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst schauen. DAZN startet ab 14.30 Uhr mit den Vorberichten. Christoph Stadtler und Flo Hauser berichten aus der Allianz Arena, Martin Pfanner kommentiert das Spiel gemeinsam mit dem Experten und ehemaligen NFL-Kicker Dominik Eberle. Das Angebot DAZN ist je nach Abo monatlich oder jährlich kündbar. Sie können das NFL-Spiel aber auch auf tz.de im Live-Ticker verfolgen, hier verpassen Sie nichts. (ta)