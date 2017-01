Titelverteidiger Djokovic in Melbourne ausgeschieden

Was für eine Überraschung: Titelverteidiger Novak Djokovic ist sensationell in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden.

Melbourne - Titelverteidiger Novak Djokovic ist sensationell in der zweiten Runde der Australian Open ausgeschieden - Philipp Kohlschreiber hatte dagegen keine Probleme.

Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber stehen wie Titelverteidigerin Angelique Kerber, Qualifikantin Mona Barthel und Zverevs älterer Bruder Mischa in der dritten Runde der Australian Open. Dagegen verpasste es Andrea Petkovic am Donnerstag in Melbourne klar, in die Runde der letzten 32 einzuziehen. Insgesamt waren 14 deutsche Tennisprofis in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gestartet.

Überraschend schon ausgeschieden ist Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien. Der sechsmalige Champion unterlag dem Usbeken Denis Istomin 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. „Zuerst tut es mir leid für Novak, ich habe mich selbst überrascht“, sagte Istomin.

Alexander Zverev siegte 6:2, 6:3, 6:4 gegen Qualifikant Frances Tiafoe aus den USA. Nach dem glatt gewonnenen ersten Satz musste der 19-jährige Hamburger mehr Gegenwehr von Tiafoe brechen, der am Freitag ebenfalls 19 wird. Zverev schaffte aber im zweiten und dritten Satz jeweils Breaks im entscheidenden Moment und trifft am Samstag entweder auf den früheren Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien oder Ex-Melbourne-Finalist Marcos Baghdatis aus Zypern.

Philipp Kohlschreiber spielt nach dem 7:5, 6:3, 6:0 gegen den Amerikaner Donald Young gegen den an Nummer sechs gesetzten Franzosen Gael Monfils. Andrea Petkovic scheiterte mit 0:6, 5:7 an der Tschechin Barbora Strycova.

dpa