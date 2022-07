Auftakt-Gold für deutsche Kajak-Frauen in Augsburg

Das deutsche Team gewinnt im Mannschaftswettbewerb Gold. © Angelika Warmuth/dpa

Die deutschen Kajak-Frauen haben gleich im ersten Wettbewerb Gold bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg gewonnen.

Augsburg - Angeführt von Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk fuhr das Trio mit Jasmin Schornberg und Elena Lilik einen fehlerfreien Traumlauf und hatte am Ende 2,48 Sekunden Vorsprung vor den ebenfalls fehlerfreien Sloweninnen. Auf Rang drei kam Polen.

„Dass alle drei Fahrerinnen alles so treffen, das ist schon cool. Ich weiß nicht, wann ich das schonmal so erlebt habe“, sagte Funk, die von der Atmosphäre beeindruckt war: „Die Zuschauer stehen voll hinter uns, da können wir uns drauf verlassen.“ Für die Augsburgerin Lilik, immerhin Überraschung-Weltmeisterin im Vorjahr im Canadier, war es pure Erleichterung: „Mir war schon ein bisschen schlecht, ich war megaaufgeregt. Man will im Team auch keinen Fehler machen. Das war der beste Mannschaftslauf, den wir je gefahren sind“, sagte Lilik. Für Ex-Weltmeisterin Schornberg, die im November 2020 Mutter einer Tochter wurde, war es ein goldenes Comeback. dpa