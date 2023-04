Avalanche gewinnen - Playoff-Serie gegen Kraken klar

Teilen

Colorados Center Nathan MacKinnon (29) wird zu seinem Tor beglückwünscht. © Mark Humphrey/AP/dpa

Nationaltorhüter Philipp Grubauer trifft mit den Seattle Kraken in der ersten Runde der NHL-Playoffs auf seine ehemaligen Teamgefährten des Titelverteidigers Colorado Avalanche.

Seattle - Die Eishockey-Mannschaft aus Denver gewann das letzte Hauptrundenspiel gegen die Nashville Predators 4:3 und machte damit Rang eins in der Central Division der NHL und das Erstrunden-Duell mit den Kraken perfekt.

Schon bevor das Aufeinandertreffen Stunden später besiegelt war, äußerte Grubauer in einer Runde mit deutschen Journalisten Vorfreude. „Geiler wird's nicht“, sagte der 31-Jährige aus Rosenheim. „Es hat sich auch in der Mannschaft viel verändert, wie bei uns im letzten Jahr. Aber das wäre super.“ Für die Avalanche hatte Grubauer drei Jahre lang im Tor gestanden und war in dieser Zeit zu einem der besten Schlussmänner in der Liga gereift. Die Best-of-Seven-Serie beginnt in der Nacht zum Mittwoch in Denver.

Schon einen Tag zuvor beginnt die erste Runde zwischen den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und den Los Angeles Kings. Draisaitl und Grubauer sind die beiden einzigen deutschen Eishockey-Profis, die in dieser Saison mit ihren Mannschaften den Einzug in die Playoffs der NHL geschafft haben. Auf dem Weg in die Final-Serie um den Stanley Cup könnten die beiden Teams aufeinandertreffen. dpa