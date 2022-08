„Back to the roofs“: Was sich bei den European Championships im Vergleich zu Olympia 1972 ändert

Von: Günter Klein

Bei den European Championships wird Beachvolleyball am Königsplatz gespielt. © Sven Hoppe/dpa

Olympia 1972 erlebt mit den European Championships in München eine Wiederauferstehung. Viele Sportarten und Wettkampfstätten sind diesmal aber anders.

München – „Back to the roofs“ ist ein guter Slogan. Denn er spielt mit der Idee des „Zurück zu den Wurzeln“ (roots), dass die European Championships Munich 2022 sich also anlehnen an die Olympischen Spiele von 1972. Der Sport trifft sich wieder unterm (Zelt-)Dach, dem „roof“. Wobei der gelegentliche Hinweis, neun Europameisterschaften fänden unter einem Dach im Olympiapark statt, nicht ganz richtig ist. Denn wie schon vor 50 Jahren gilt: Es geht auch nach draußen.

Das Olympiastadion ist das Herzstück, damals wie heute. 1972 beherbergte es aber nicht nur die Wettbewerbe der Leichtathletik, sondern auch Fußball und den Mannschaftswettbewerb im Springreiten – aber Fußball und Pferdesport sind bei den Championships nicht im Programm. Was ebenfalls fehlt: Schwimmen. Vor vier Jahren war es Bestandteil der European Championships, die auf zwei Standorte (Berlin, Glasgow) verteilt waren. München hätte das Schwimmen und Wasserspringen gerne beherbergt, doch scheiterte an einer Vorgabe des Dachverbands: Der fordert ein Becken mit zehn Bahnen, München hat nur acht. Und so wird vom 11. bis 21. August in Rom geschwommen, die gute alte Olympia-Schwimmhalle hat nichts vom Multisportevent um sie herum.

European Championships: Keine Zuschauer auf dem Olympiaberg

Verschwunden aus dem Olympiapark ist der Bahnradsport. Das Velodrom von 1972 erfuhr keine dauerhafte Nachnutzung. Zwar machten die Sixdays in München Karriere, aber in der großen Olympiahalle. Wo das Radstadion stand, wächst nun der SAP Garden einem neuen Zeitalter des Olympiaparks entgegen. Die Radbahn ist bei den Championships ein temporärer Bau in der Messe.

Als die Spiele in München waren, klebten die Menschen am Olympiaberg, um von dort mitzubekommen, was sich im Stadion tat. Das wird 2022 nicht in dem Maß der Fall sein können, denn der Berg ist hergerichtet und reserviert für die neuen Raddisziplinen Mountainbike und BMX – zuschauen kann man vom Streckenrand aus.

Vor fünf Jahrzehnten noch gar nicht erfunden war der Triathlon – nun hilft er, den Olympiasee einzubeziehen, der 1972 nur zur Zierde da war. Nicht einbezogen bei den European Championships ist der Nordteil des Olympiaparks: Seinerzeit waren dort Volleyball (der Bau ging an den Hochschulsport) und Hockey (das Stadion wurde abgebaut) gespielt worden. Die Eishalle in der 1972 geboxt wurde, ist wenigstens als Volunteers-Center dabei.

Die Messe war 1972 ein Olympia-Viertel - allerdings noch die alte auf der Schwanthaler Höhe. Sie bot Ringen, Judo, Gewichtheben und Fechten eine Heimat - Sportarten, die bei den EMs nicht vertreten sind.

European Championships in München: Königsplatz spielt tragende Rolle

Zum Konzept der Münchner Spiele gehörte es, lokale Sehenswürdigkeiten einzubeziehen: Bogenschießen wurde im Englischen Garten ausgetragen, Dressurreiten vor Schloss Nymphenburg – das auch die Marathonläufer passierten, ebenso wie den Königsplatz. 2022 spielt der Königsplatz eine tragende Rolle - für Klettern und Beachvolleyball, eine 1972 noch nicht absehbare Zukunft. Gehalten hat sich – obwohl sie zwischenzeitlich vom Verfall bedroht war – die Rudi-Sedlmayer-Halle. Der FC Bayern München hat sie gerettet und zum Audi Dome gemacht, in der wie damals Basketball gespielt wird. Das Championships-Angebot 2022: Tischtennis.

Ein rauschendes Comeback erlebt die Oberschleißheimer Regatta mit Rudern und Kanu. Zuletzt entwickelte sich die riesige Tribüne in Richtung eines „lost place“. Schon 2007 bei der WM hatte die (Ruder-)Weltpresse Witze über den morbiden Charme gerissen – weil noch die originalen Fernsehablaufpläne von 1972 aushingen. Tipp: Sie sind noch da.

Das Stadtkerngebiet wird von den European Championships mehr mitbekommen als von den Olympischen Spielen. Gehen und Marathon finden auf Pendel- und Rundkursen um den Odeonsplatz statt, und die Straßenradfahrer brettern mitten durch die City. 1972 hatte man sie noch in Grünwald starten und ankommen lassen. 2022 hat der noble Ort seine Ruhe.