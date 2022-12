Müller-Hohenstein, Popp und Vettel ziehen bei Gala mit Wow-Outfits die Blicke auf sich - „Cooler Fummel“

Von: Armin T. Linder

Katrin Müller-Hohenstein moderierte in Pink an der Seite von Rudi Cerne. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Bei der „Sportler des Jahres“-Gala am Sonntag in Baden-Baden wurden nicht nur die Preisträger und die Rede von Sebastian Vettel diskutiert, sondern auch die Looks der Anwesenden.

Baden-Baden - Katrin Müller-Hohenstein war auch bei der WM 2022 in Katar wichtiger Bestandteil der ZDF-Berichterstattung. Sie führte souverän als Moderatorin durch die Sendungen. Und auch jene ungewöhnlichen Outfits, die für Diskussionen sorgten, ließ sie diesmal bis auf einen Neon-Look im Schrank. Das war bei Olympia noch anders, als „KMH“ einen gewagten Look wählte.

Katrin Müller-Hohenstein wartet mit Wow-Kleid bis nach WM-Finale

Die spektakulärste Kleidung kam NACH dem WM-Finale zum Einsatz. Dem Anlass angemessen. Am Sonntagabend, wenige Stunden, nachdem sich Argentinien zum Weltmeister krönte, stand nämlich die „Sportler des Jahres“-Gala an, live übertragen ab 22.15 Uhr im ZDF, mit der sich Sport-Fans nach dem Endspiel einen extralangen Abend machen konnten. Das taten - nur oder immerhin - 1,99 Millionen Menschen vorm Fernseher. Müller-Hohenstein moderierte die Verleihung an der Seite von Rudi Cerne.

„Sportler des Jahres“-Wahl: Sprint-Queen Lückenkemper, König Kaul und die „Euro-Adler“ ausgezeichnet

Erstmals seit Pandemiebeginn fand die Auszeichnung der „Sportler des Jahres“ wieder im gewohnten Ambiente mit voller personeller Auslastung im Benazetsaal des Kurhauses von Baden-Baden statt. Mit hunderten geladenen Gästen sowie mit strahlenden Gewinnerinnen und Gewinnern: Die mit EM-Gold dekorierten Leichtathleten Gina Lückenkemper und Niklas Kaul sowie die sensationellen Europacupsieger von Eintracht Frankfurt sind Deutschlands Sportler des Jahres 2022.

Natürlich wurden nicht nur die Titelträgerinnen und Titelträger von den Fans diskutiert, sondern wie bei einer Gala üblich auch die Outfits des Abends. Müller-Hohenstein wurde mit ihrem opulenten, knallpinken Kleid zum Blickfang, aber nicht für alle im positiven Sinn. Ein Twitter-Nutzer etwa gratuliert den Ausgezeichneten, schreibt aber gleichzeitig: „Leider trägt Fr. Müller-Hohenstein einen Alptraum in Pink.“

Punkten hingegen konnte Alexandra Popp. Die DFB-Kapitänin, um die sich bei der Fußball-EM ein Drama ereignet hatte, fiel einer Twitter-Nutzerin besonders auf: „Ich weiß, tut nichts zur Sache, aber was fürn coolen Fummel hat heute bitte Alexandra Popp an?!“, lobt sie.

Alexandra Popp punktete mit ihrem Outfit. © Uwe Anspach/dpa

Sebastian Vettel glänzt mit Anzug und mit verstolpertem Gedicht

Und nicht nur die Looks der Protagonistinnen wurden kommentiert, sondern auch die der Herren, etwa der schnieke Anzug von Sebastian Vettel. „Omg schaut ihn aaaaaaaaan“ lautet nicht der einzige Tweet, der sich mutmaßlich auf seinen feinen Zwirn bezieht.

Doch mehr als mit seinem Outfit wurde Vettel mit seiner Laudatio für die Preisträger Eintracht Frankfurt zum Gesprächsthema. „Ganz viel Liebe für Sebastian Vettel!“ und „Danke Sebastian Vettel für die emotionale und persönliche Laudatio - da kamen mir echt die Tränchen“ und „Hätte nicht gedacht, dass mir Sebastian Vettel mal sympathisch wird - aber nach der süß verstolperten Laudatio auf die Eintracht geht’s nicht anders“, hieß es. Einer bringt‘s auf den Punkt: „Sebastian Vettel hat eben ein verdammtes Gedicht über Eintracht Frankfurt rezitiert und die Hälfte davon vergessen.“ Ein anderer schreibt: „Shakespeare WER? Ich kenne nur Sebastian Vettel.“ Sehen und Hören Sie selbst:

Durchaus überraschend kam die erstmalige Ehrung der Eintracht – denn deutsche Mannschaften lieferten in diesem Jahr (abgesehen von den DFB-Herren) so richtig ab. Im Sommer eroberten die DFB-Fußballerinnen mit erfrischenden Auftritten bei der EM Millionen Fanherzen, sorgten im Sport für die besten Einschaltquoten des Jahres. Doch den über 3000 stimmberechtigten Sportjournalisten war der Finaleinzug offenbar nicht genug, bei der 76. Wahl reichte es in der knappsten aller Entscheidungen gar nur zu Platz drei.

Extraschick: Sebastian Vettel begrüßt Moderator Rudi Cerne. Links Peter Fischer, der die Ehrung stellvertretend für Eintracht Frankfurt entgegennahm. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Klaus Dobbratz, Chef des Veranstalters Internationale Sportkorrespondenz (ISK), sah die 76. Auflage als „Wiedergeburt des Sportlers des Jahres, so wie wir ihn bis 2019 kennen“. 2020 hatte es eine Studio-Veranstaltung mit nur 27 Gästen gegeben, 2021 waren immerhin 250 Gäste mit zehn geladenen Redaktionen dabei. „Der Sportler des Jahres hat überlebt in dieser schweren Zeit, auch als Teamwork gemeinsam mit dem ZDF“, so Dobbratz. Katrin Müller-Hohenstein ist auch immer wieder Klatschthema - sie äußerte sich sogar einst zu Gerüchten um eine mögliche Affäre mit Jogi Löw. (lin mit Material von SID)