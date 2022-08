Bahnrad-EM: Deutsche dominieren Event, der in Japan das Größte ist

Von: Günter Klein

Forsch an die Spitze: Lea Sophie Friedrich im Keirin-Finale – starke taktische Leistung. © AFP/Tobias Schwarz

Bei der Bahnrad-EM sahnen die Deutschen ab. Nun legen sie in einer Disziplin nach, die in Japan hart gefeiert wird.

München – Der letzte Tag der Bahnrad-EM stand im Zeichen Japans. Gefahren wurde Keirin, dieses wilde Spektakel, das in Fernost die große Nummer ist. Doch auch die Deutschen beherrschen das Format, sie sind die Japaner Europas. Lea Sophie Friedrich gewann den Titel bei den Frauen, Maximilian Dörnbach Silber bei den Männern. Und im Madison, einer weiteren Spielart des Sprints, legten Roger Kluge und Theo Reinhardt das finale Gold nach.

Lea Friedrich gehörte schon zum erfolgreichen Sprint-Team um Emma Hinze, die zu erschöpft war, um noch im Keirin anzutreten. Dörnbach war am Tag zuvor zu Bronze über die 1000 Meter gefahren – alleine gegen die Uhr.

Im Keirin muss man sich die Bahn mit fünf anderen teilen. Und mit einem Derny. Das Moped knattert ein paar Runden vorneweg, ehe es die Hatz freigibt. Zuvor hat eine kleine Lotterie stattgefunden. Jeder muss eine Karte ziehen – so wird die Position zu Beginn festlegt. Lea Sophie Friedrichs Sieg hatte besonderen Wert, denn sie musste von fünf aus nach vorne fahren.

Der Bund Deutscher Radfahrer hat in München in nahezu allen Kategorien abgeliefert: bei den Verfolgern und den Sprintern. Der Erfolg ist mit dem Namen Jan van Eijden verbunden, der nach 15 Jahren, in denen er die Briten nach vorne gebracht hat, nach Deutschland zurückgekehrt ist. Der 46-Jährige, früher Sprinter, gibt sich aber bescheiden: „Wichtig sind die Heimtrainer in den Stützpunkten, sie machen die tägliche Arbeit.“ Gut sei für die Sparte, „wenn sie sprintaffin sind“. Den deutschen Bahnradsport sieht Jan van Eijden gut aufgestellt, Was die Perspektive sogar noch aufhellt: „In Köln bekommen wir noch eine Bahn dazu.“ GÜNTER KLEIN