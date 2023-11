Irre Bambi-Panne: Schweinsteiger verleiht Preis, dann passiert Weltmeister-Coach ein Missgeschick

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Gordon Herbert nahm den Sport-Bambi für seine Basketball-Helden entgegen. Doch ein Gegner war noch zu bezwingen: Das Mikrofon.

München - Ein Bambi für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft - völlig verdient! Doch anders als auf dem Parkett läuft bei Awardveranstaltungen nicht immer alles glatt. Trainer Gordon Herbert nahm in München stellvertretend für sein Team, das 2023 sensationell den Weltmeistertitel holte, die Auszeichnung in der Kategorie Sport entgegen.

Bambi 2023: Basketball-Nationaltrainer Gordon Herbert schrottet Mikrofon

Die Laudatio für die Basketballer hielten Ex-Fußballnationalspieler und ebenfalls Weltmeister Bastian Schweinsteiger sowie dessen Frau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Jovanovic. Als die beiden mit ihren lobenden Worten fertig waren, überließen sie Herbert das Mikro. Doch das war plötzlich kaputt!

Bastian Schweinsteiger assistierte Gordon Herbert mit dem Mikro. © Screenshot Sat.1

„Please“, sagte Schweinsteiger noch höflich und deutete auf das Rednerpult. Herbert griff beherzt zum Mikrofon, um es für seine Dankesrede höher zu stellen. Womöglich ein wenig zu beherzt, denn durch die Lautsprecher hörte man deutlich, wie es sich mit einem Krachen meldete.

Bambi 2023: Bastian Schweinsteiger hält Laudatio und Mikrofon

Herbert aber ließ sich wie seine Männer bei der WM aber nicht verunsichern, schnappte sich das Gerät und zog es aus seiner Verankerung, um es bei seiner Rede selbst zu halten. Gelächter im Publikum über die praktikable Geste war die Folge, und prompt sah Schweinsteiger unter dem Lächeln seiner Gattin eine Gelegenheit, zur Hilfe zu eilen: „I‘ll hold it“, sagte er, zu deutsch: „Ich halte es.“ Schweinsteiger gab den Mikrohalter für den Erfolgstrainer. Letztlich wurde aber doch ein Ersatzmikrofon organisiert - sogar eines in passendem Gold.

Der Triumph der Basketball-Nationalmannschaft beim Turnier in Indonesien, Japan und auf den Philippinen war eine der Sensationen des Sportjahres. Für Underdog Deutschland war es der erste Titel überhaupt. Herbert trainiert die Mannschaft seit 2021. Ex-Fußballer Schweinsteiger sicherte sich 2014 in Brasilien seinen größten Erfolg.

Dennis Schröder schickt Videobotschaft nach Bambi für Basketball-Weltmeister

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder schickte eine Videobotschaft. „Leider kann ich nicht vor Ort sein. Aber Gordon Herbert ist ja am Start“, sagte der NBA-Profi von den Toronto Raptors, der sich aus Kanada meldete und wie Herbert ein goldenes Reh in der Hand hielt. „Das ist eine Riesenehre für uns, den Bambi zu gewinnen.“ Schröder bedankte sich für die große Unterstützung beim WM-Turnier: „Wir haben die Euphorie in Manila und Okinawa gespürt.“ Die Mannschaft habe laut Herbert bewiesen, was möglich sei, „wenn eine Gruppe von Individuen als Team auftritt“, hob der Kanadier hervor.

„Mit einer unglaublichen Energie, mit Lust am Spiel und Kampfeswillen, aber auch durch Fairplay und mit einem ganz besonderen Teamgeist hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Herren die Herzen der Menschen in aller Welt erobert“, hieß es in der Begründung der Jury: „Basketball wird plötzlich wieder zum Volkssport und erlebt eine Renaissance wie zu Hochzeiten von Dirk Nowitzki.“

Nach vierjähriger Pause wurde der Medienpreis zum 75. Jubiläum wieder von Hubert Burda Media vergeben. Mit dem Bambi werden laut Burda „seit 1948 Persönlichkeiten geehrt, die Deutschland besonders berühren, Herausragendes leisten und Vorbilder für die Menschen in Deutschland sind“. (cgsc mit sid)