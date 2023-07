Basketball-Brüder Antetokounmpo weiter vereint

Giannis und Thanasis Antetokounmpo werden auch in der kommenden NBA-Saison im gleichen Team spielen. © Morry Gash/AP/dpa

Die beiden Brüder Giannis Antetokounmpo und Thanasis Antetokounmpo werden auch in der kommenden Basketball-Spielzeit der nordamerikanischen Profiliga NBA im gleichen Team spielen.

Milwaukee - Der Vertrag des älteren Bruders Thanasis bei den Milwaukee Bucks wurde verlängert, wie der Club mitteilte. Das griechische Duo spielt seit 2019 gemeinsam bei den Bucks, die 2021 NBA-Meister wurden. Giannis Antetokounmpo ist einer der besten Basketballer der Welt und hat neben dem Titel mit den Bucks auch die wichtigsten Individualtrophäen der NBA abgeräumt.

Die Brüder könnten auch bei der WM (25. August bis 10. September) in Japan, Indonesien und auf den Philippinen Seite an Seite antreten. Jedoch steht hinter der Teilnahme von Giannis Antetokounmpo noch ein Fragezeichen. Der Starspieler der Bucks hat mit Knieproblemen zu kämpfen. Griechenland gilt bei dem Event in Asien als Mitfavorit. Am 19. August ist das Team in Abu Dhabi Testspielgegner des deutschen Nationalteams. dpa