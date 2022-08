Basketball-EM 2022: Griechenland - Kader, Trainer, Erfolge

Griechenlands Megastar Giannis Antetokounmpo nimmt auch bei der Basketball-EM teil. © IMAGO/Thanasis Dimopoulos

Griechenland tritt mit Giannis Antetokounmpo bei der Basketball-EM an. Ein Überblick über den Kader 2022.

Köln/Berlin – Vom 1. bis 18. September 2022 findet in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien statt. die Basketball-Europameisterschaft statt. Unter anderen hochkarätigen Mannschaften ist auch die Basketball-Nationalmannschaft von Griechenland dabei.

Griechenland, Basketball-EM 22 – der Kader der Basketball-Nationalmannschaft

Giannis Antetokounmpo: Der 2,11 Meter große Basketballprofi ist ein griechischer Basketballspieler mit nigerianischer Abstammung. Seit 2013 spielt er für die Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Profiliga National Basketball Association (NBA). Er ist mehrmaliger NBA All-Star und zweimaliger Most Valuable Player (MVP) und gilt als einer der besten Basketballspieler der Welt.

Athanasios Rotimi „Thanasis" Antetokounmpo: Thanasis, der 2,01 Meter große Basketballspieler spielt bei den Milwaukee auf der Position des Small Forwards. Die beiden jüngeren Brüder Giannis und Kostas sind ebenfalls Profibasketballer.

Ioannis Bourousis: Der 2,15 Meter große Basketballprofi spielte 2005 erstmals für die griechische Basketballnationalmannschaft und nahm an der Europameisterschaft in Serbien teil. Dort holte er mit seiner Mannschaft die Goldmedaille. Diese siegte im Endspiel gegen Deutschland mit 78:62.

Nick Calathes: Nicholas William Calathes ist ein griechisch-amerikanischer Basketballprofi und tritt für FC Barcelona in der spanischen Liga ACB und der EuroLeague an. Der 1,98 Meter große Basketballer spielt für die griechische Basketballnationalmannschaft bei internationalen Wettbewerben.

Giannoulis Larentzakis: Der 1,96 Meter große Basketballspieler spielt für Olympiacos in der griechischen Basket League und der EuroLeague.

Georgios Papagiannis: Mit 2,20 Metern hat Georgios Papagiannis den Spitznamen „Big George". Er steht bei Panathinaikos unter Vertrag und spielt in der griechischen Basketballliga und der EuroLeague Er ist auch Mitglied des Seniorenrats der Nationalmannschaft von Griechenland.

Konstantinos Papanikolaou: Konstantinos „Kostas" Papanikolaou tritt seit 2016 für Olympiakos Piräus an. Der Basketballspieler ist 2,04 Meter groß.

Ioannis Papapetrou: Auf der Position des Small Forward spielt der 2,06 Meter große Basketballprofi bei Panathinaikos Athen. Er ist der Sohn des ehemaligen griechischen Basketballnationalspielers Argiris Papapetrou. Die Mutter Anastasia ist eine ehemalige Fußballspielerin. Georgios Papapetrou, Ioannis' Bruder, ist ebenfalls Basketballprofi.

Georgios Printezis: Georgios Printezis, 2,06 Meter groß, hat lange Zeit für Olympiacos in der griechischen Basket League und der EuroLeague gespielt. Printezis gewann mit Olympiacos in den Jahren 2012 und 2013 aufeinanderfolgend den EuroLeague-Titel.

Konstantinos Sloukas: Der 1,98 Meter große Basketballprofi Konstantinos „Kostas" Sloukas spielt bei Olympiacos in der griechischen Basket League und der EuroLeague. Im Jahr 2019 war Sloukas Mitglied des All-EuroLeague First Teams.

Panagiotis Vasilopoulos: Der 2,05 Meter große Vasilopoulos spielt bei GS Peristeri in der Basket League. 2005 wurde er mit der griechischen Basketballnationalmannschaft Belgrad Europameister.

Griechenland, Basketball-EM 22 – erweiterter Kader der Basketball-Nationalmannschaft

Zum erweiterten Kader zählen folgende Spieler:

Kostas Antetokounmpo: Der griechisch-nigerianische Basketballprofi ist bei dem französischen Club LDLC ASVEL unter Vertrag und spielt auch in der Euroleague. Er ist 2,11 Meter groß.

Ioannis Athinaiou: Der 1,94 Meter große Basketballspieler ist in Spanien beim Verein CB Bilbao Berri unter Vertrag und spielt auf den Positionen des Point Guards bzw. des Shooting Guards.

Elefterios Bochoridis: Bochoridis spielt bei Panathinaikos Athen und ist 1,94 Meter groß. Seine Position ist Point Guard oder Shooting Guard.

Tyler Dorsey: Der 1,96 Meter große Dorsey ist ein amerikanisch-griechischer Basketballspieler. Er spielt überwiegend auf den Positionen des Point Guards bzw. des Shooting Guards.

Kostas Koufos: Konstantine Demetrios „Kosta" Koufos ist ein griechisch-amerikanischer Basketballspieler. Mit einer Körpergröße von 2,13 Metern spielt er bei Olympiakos Piräus auf der Position des Centers.

Evangelos Mantzaris: Evangelos „Vangelis" Mantzaris, 1,95 Meter groß, vom Verein GS Peristeri spielt auf den Positionen des Point Guards und des Shooting Guards.

: Evangelos „Vangelis“ Mantzaris, 1,95 Meter groß, vom Verein GS Peristeri spielt auf den Positionen des Point Guards und des Shooting Guards. Konstantinos Mitoglou: Konstantinos „Dinos“ Mitoglou mit einer Körpergröße von 2,10 Meter spielt für Olimpia Milano in der italienischen LBA und in der EuroLeague.

Griechenland, Basketball-EM 22 – Trainer

Seit 2017 ist Thanasis Skourtopoulos Cheftrainer der griechischen Herren-Basketball-Nationalmannschaft.

Griechenland, Basketball-EM 22 – Spielbegegnungen Griechenland

Griechenland spielt in der Gruppe C an den folgenden Terminen:

2. September 2022, 17.00 Uhr: Kroatien – Griechenland

Kroatien – Griechenland 3. September 2022, 21.00 Uhr: Griechenland - Italien

Griechenland - Italien 5. September 2022, 17.00 Uhr: Großbritannien - Griechenland

Großbritannien - Griechenland 6. September 2022, 17.00 Uhr: Griechenland - Ukraine

Griechenland - Ukraine 8. September 2022, 17.00 Uhr: Estland - Griechenland

Griechenland, Basketball-EM 22 – die Erfolge

1952 nahm die griechische Basketball-Nationalmannschaft in Helsinki zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil. 2004, als die Spiele in Griechenland stattfanden, belegte die griechische Mannschaft den fünften Platz.

Die größten Erfolge der griechischen Basketball-Nationalmannschaft:

Weltmeisterschaft 2006: Vize-Weltmeister

Vize-Weltmeister Europameisterschaft 1987, 2005: jeweils 1. Platz

jeweils 1. Platz Europameisterschaft 1989: 2. Platz

2. Platz Europameisterschaft 1949, 2009: jeweils 3. Platz

jeweils 3. Platz Stankovic Cup 2006: 1. Platz