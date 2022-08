Basketball-EM 2022: Litauen - Kader, Trainer, Erfolge

Mindaugas Kuzminskas von Litauen bei der Qualifikation für die FIBA EuroBasket 2022 © Alfredas Pliadis / IMAGO

Die Basketball-Nationalmannschaft aus Litauen belegt derzeit den 8. Platz der FIBA-Weltrangliste. Das Team für die EuroBasket im Überblick.

Litauen – in dem südlichsten der drei baltischen Staaten gilt Basketball als Nationalsport. Die Hingabe für Basketball spiegelt sich auch in den vielen vergangenen Erfolgen und den erstklassigen Spielern der litauischen Basketball-Nationalmannschaft wider. Trotz der geringen Größe Litauens, mit einer Bevölkerung von weniger als 3 Millionen Einwohner, zählt die Nationalmannschaft als eine der erfolgreichsten Europas. Die litauische Nationalmannschaft gewann bisher elf Medaillen (3 x Gold, 3 x Silber und 5 x Bronze).

Geschichte und Erfolge der Basketball-Nationalmannschaft aus Litauen

Das erste internationale Basketballspiel fand für Litauen am 13. Dezember 1925 gegen Lettland in Riga statt. Lettland gewann dieses sowie auch das Spiel im darauffolgenden Jahr. In diese Zeit war Basketball in Litauen noch nicht besonders populär und aufgrund des kalten Klimas und mangels geeigneter Hallen, konnte Basketball nur im Sommer gespielt werden.

Litauen beantrage 1936 die Mitgliedschaft der FIBA und die Teilnahme an offiziellen internationalen Basketballwettbewerben, darunter auch die EuroBasket 1937. Zwecks der EM wurden litauische in den USA spielende Basketballer (Pranas Talzūnas und Feliksas Kriaučiūnas) verpflichtet, um die litauische Mannschaft zu verstärken. Die Bemühungen waren erfolgreich und die Litauer wurden zum ersten Mal Europameister.

Zwei Jahre später erhielt Litauen den Zuschlag, die EuroBaskeit 1939 zu organisieren. Zu diesem Zweck wurde die erste Basketball-Arena Europas in Kaunas erbaut. Bei dem Wettbewerb bestand die Mannschaft hauptsächlich aus litauischen Amerikanern. Der Spielertrainer Lubinas führte Litauen zum zweiten kontinentalen Titel.

Nach der Wiederherstellung der litauischen Unabhängigkeit im Jahr 1990 wurde die Nationalmannschaft erneut aufgebaut. Bei den drei Olympischen Spielen 1992, 1996, und 2000 gewann Litauen die Bronzemedaille. 2004 und 2008 belegte das Land bei Olympia den vierten und 2012 den achten Platz. Die litauische Mannschaft gewann 2003 zum dritten Mail die EuroBasket und die Bronzemedaille bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2010.

Der Medaillenspiegel der litauischen Basketball-Nationalmannschaft ist wie folgt:

1937: Gold bei EuroBasket in Lettland

1939: Gold bei EuroBasket in Litauen

1992: Bronze bei Olympia in Spanien

1995: Silber bei EuroBasket in Griechenland

1996: Bronze bei Olympia in den USA

2000: Bronze bei Olympia in Australien

2003: Gold bei EuroBasket in Schweden

2007: Bronze bei EuroBasket in Spanien

2010: Bronze bei FIBA Weltmeisterschaft in der Türkei

2013: Silber bei EuroBasket in Slowenien

2015: Silber bei EuroBasket in Kroatien, Frankreich, Deutschland und Lettland

Kader und Trainer der litauischen Basketball-Nationalmannschaft

Für die EM 2022 steht der Kader noch nicht fest. Bei der Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 war der Kader mit folgenden Top-Spielern wie folgt aufgestellt:

Position, Name, Geburtsdatum, Größe, Club, Land

PG, Mantas Kalnietis, 06.09.1986, 1.95 m, Žalgiris, Litauen

C, Domantas Sabonis, 03.05.1996, 2.11 m, Indiana Pacers, USA

C, Jonas Valančiūnas, 06.05.1992, 2.13 m, Memphis Grizzlies, USA

SF, Mindaugas Kuzminskas, 19.10.1989, 2.06 m , Lokomotiv Kuban, Russland

PF, Gytis Masiulis, 10.04.1998, 2.06 m , Bilbao Basket, Spanien

PF, Eimantas Bendžius, 23.04.1990, 2.07 m, Dinamo Sassari, Italien

SG, Rokas Giedraitis, 16.08.1992, 2.00 m, Baskonia, Spanien

PG, Rokas Jokubaitis, 19.11.2000, 1.93 m , Barcelona, Spanien

SG, Tomas Dimša, 02.01.1994, 1.96 m , Žalgiris, Litauen

SG, Marius Grigonis, 26.04.1994, 1.98 m , CSKA Moscow, Russland

PG, Lukas Lekavičius, 30.03.1994, 1.81 m , Žalgiris, Litauen

SF, Arnas Butkevičius, 10.10.1992, 1.97 m, Rytas, Litauen

Mannschaftskapitän ist der 1,95 m große Basketballspieler Mantas Kalnietis. Er bevorzugt die Position des Point Guards, kann jedoch auch die des Shooting Guards spielen. Kalnietis war bei der EuroBasket 2017 mit durchschnittlich 7,2 Assist pro Spiel Spitzenreiter.

Der 1977 geborene litauische Profibasketballtrainer, Kazys Maksvytis, ist derzeit Cheftrainer der litauischen Basketballnationalmannschaft der Männer. Kazys gewann als Cheftrainer der männlichen Jugendmannschaften die Goldmedaille bei den U16, U18- und U19-Europameisterschaften 2008, 2010 und 2011. Seit September 2021 ist Maksvytis Cheftrainer der litauischen Basketball-Nationalmannschaft.